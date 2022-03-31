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Hülya Avşar ile Cemal Güzelci birlikte görüntülendi! 'Sevgilim değil ahbabım'

#Hülya Avşar#Cemal Güzelci#Will Smith
Hülya Avşar ile Cemal Güzelci birlikte görüntülendi Sevgilim değil ahbabım
Deniz BOY

Hülya Avşar ve adının aşk dedikodularına karıştığı Cemal Güzelci önceki akşam Tarabya’daki Kıyı adlı mekandaydı.

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Mekandan önce ayrılan Cemal Güzelci soruları yanıtlamadı. Daha sonra içeriden çıkan Hülya Avşar, işadamıyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

“Bizi daha çok göreceksiniz, ahbabız sonuçta. Sevgiliysek çıkar el ele gezeriz. Hayatımda kimseye hesap vermedim. Şu anlık arkadaşım ama kısmet, olursa söylerim.”

Hülya Avşar, Will Smith’in Oscar gecesinde Chris Rock’a attığı tokatla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Hülya Avşar ile Cemal Güzelci birlikte görüntülendi Sevgilim değil ahbabım

“Nasıl çaktı!” diyerek gülen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilmiyorum niye yaptı acaba, tabii ki şiddet kötü bir şey. Sunucu büyük bir asalet gösterdi bence, ben sunucunun yerine olsam ben de bir tane çakardım. Eğer ki bana birisi böyle yapıyorsa ben de bir erkek olarak Smith’e çakardım. Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ama şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence...”

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Bırakıyor musunuz yalnız kalalım

HÜLYA Avşar’ın bir süredir işinsanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir mekânda birlikte fotoğrafları çekilen ikiliden Avşar, arkadaş olduklarını açıklamıştı.

Daha önce yaptığı “Instagram’ı olan bir sevgili istemem” açıklamasıyla dikkat çeken şarkıcı, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” sorusu üzerine kahkaha attı ve şöyle dedi: “Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Her şey kısmet.”

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