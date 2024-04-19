Hollywood'un en talihsiz çocuğu 18 yaşına girdi... Baba kokusuna hasret büyüdü, genç kız oldu

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Bir filmle ya da tek bir konserle milyonlarca dolar kazanan bu ünlülerin çocukları da ayrıcalıklı bir dünyaya gözlerini açar.

Anne ve babalarının "bir tanesi" oldukları için de zorluk nedir bilmeden büyürler. Kimileri çok çaba harcamak zorunda bile kalmadan yine aile mesleğini seçer ve o alanda yükselir. Onlar da ebeveynleri gibi paraya para demeden rahat bir ömür sürdürürler.

Peki ya hepsi böyle mi? Ya da maddiyat bir yana anne ve babalarından ihtiyaçları olan sevginin ne kadarını görürler?

İşte işin o kısmı biraz karışık. Çünkü onca yoğun program içinde çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramaz bazı ünlüler. Durum böyle olunca da çocukları sevgi açısından hep biraz eksik kalır.

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Ünlü bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya gelen Suri Cruise, bebekliğinden bu yana kamera karşısında.





ONUN DURUMU DİĞERLERİNDEN FARKLI

Ama bütün bunların yanı sıra Hollywood'da öyle bir çocuk var ki işte onun kaderi diğerlerinden çok farklı.

Çünkü her ne kadar kendisi aksini ileri sürse de ünlü babası onu daha küçücükken terk etti. Fiziksel olarak da ikizi kadar benzediği annesi "her şeyi" oldu.

Özetle babası hayatta olduğu halde yetim gibi büyüdü... Ve o çocuk 18 Nisan 2024 itibariyla da 18 yaşına geldi. Yani artık bir yetişkin oldu. Şimdi önünde eskisinden daha farklı bir hayat uzanıyor.

Küçükken kızını kucağından indirmeyen Tom Cruise, eşi Katie Holmes'tan boşandıktan sonra kızını bir daha görmek bile istemedi.





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BABASI ONU KÜÇÜCÜKKEN TERK ETTİ

Anladınız değil mi bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşık olan Tom Cruise ile Katie Holmes'un evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu Suri'den söz ettiğimizi.

Daha küçücük bir bebek olduğu dönemden itibaren kameralarla tanışan Suri Cruise, 18 Nisan 2006'da dünyaya gözlerini açtı.

Anne ve babası çok ünlü olduğu için de bütün dünyanın ilgisini çekti. O sırada bir rakibi bile vardı. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Suri'den neredeyse bir ay sonra 27 Mayıs 2006'da dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh!

İşte böyle bir ortamda dünyaya gözlerini açan Suri, dün 18 yaşına girdi. Hayatının bu önemli dönüm noktasını da tabii ki hayatını ona adayan annesi Katie Holmes ve onun ailesiyle kutladı.

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2006 ile 2012 arasında evli kalan Tom Cruise ile Katie Holmes evlilikleri bittikten sonra neredeyse birbirlerini hiç görmediler.

Bu durum eski eşler için normal olsa da bir baba için normal olmayan bir durumu Suri yaşadı. Hem de küçücük yaşından itibaren.

Suri Cruise, küçükken hiç arkadaşı yoktu. Parkta bile annesi ve babasıyla oynardı.

KENDİ KANINDAN, CANINDAN... AMA ONU İSTEMEDİ

Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan babası Tom Cruise, kendi istediği gibi büyütülmediği için öz kızı Suri ile bütün bağlantısını kesti.

Bir başka deyişle bunca şöhretli bir anne babanın kızı olarak ayrıcalıklı bir hayata adım adam Suri, çok büyük bir eksikle bu yaşa geldi... Annesinden ayrıldığı dönemden itibaren hiç baba sevgisi görmedi. Daha klasik deyimle anlatırsak 'Suri, babasının kokusunu bile tanımadan bir genç kız oldu.

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Suri Cruise, büyümesine büyüdü ve artık resmen bir yetişkin oldu ama onunla ve annesiyle ilgili bazı iddialar da ortalarda dolanıyor.

Buna göre 61 yaşındaki babası Cruise ile 45 yaşındaki annesi Holmes'un boşanırken yaptığı anlaşmkaya göre ünlü oyuncu 18 yaşına girdiği andan itibaren babasından maddi destek alamayacak.

Katie Holmes ise Tom Cruise boşanırken kızları Suri'nin velayeti annesinde kaldı. Fakat yapılan anlaşmaya göre Cruise, kızının finansal giderlerini karşılamak zorunda kaldı.

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Suri, daha ufacıkken giyimi kuşamıyla bir stil ikonuna bile dönüşmüştü.





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DÖNÜM NOKTASI GELDİ

Hollywood'un en zengin yıldızlarından biri olan Cruise, 2012 yılından başlayarak kızına yılda 400 bin dolar çocuk nafakası ödedi. Anlaşmaya göre bu durum Suri 18 yaşına girinceye yani bir yetişkin oluncaya kadar sürecekti.

İşte şimdi o gün geldi. Tam adıyla Suri Noelle Cruise Holmes, önümüzdeki 18 Nisan'da 18 yaşına girecek. İşte o zaman da boşanma sırasında yapılan anlaşmaya göre babası Tom Cruise'dan gelen yıllık 400 bin dolarlık çocuk nafakası kesilecek.

İleri sürülenlere göre de rahat yaşamlarını bu para üzerine kuran Katie ve Suri için, "tatlı hayat" bitecek ve maddi açıdan daha zor bir dönem başlayacak.

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Suri, kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü ve bir genç kız oldu.

Bu konuda da birbirinden farklı iki iddia öar. In Touch dergisine konuşan bir kaynak "Katie ile kızı Suri, Cruise'dan gelen para sayesinde lüks içinde rahat bir hayat sürdürdüler.

Fakat Suri, 18 yaşına girince bu para kesilecek. Katie ile kızının geleceği belirsiz. Bu korkunç bir olasılık. Bu güzel yaşam bir gecede soru işaretleriyle dolu bir hale gelecek" diye konuştu.

Elbette Dawson's Creek adlı diziyle şöhreti bulduktan sonra Katie Holmes da yıllardır kendi parasını kazanıyor ve kendi servetini oluşturdu. Ancak bu kazanç, Tom Cruise'dan gelen desteğin yanında "bozuk para" gibi kalıyor bu kaynaklara göre.

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Annesi ve babası boşandıktan sonra Suri'yi Katie Holmes büyüttü.

HOLMES'UN AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Bütün bu iddialara Katie Holmes'un avukatı Jonathan W. Wolfe yanıt verdi. Katie Holmes'un avukatı Radar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada "Bu hikaye yalanlarla dolu. Ele alınacak o kadar önemli konu varken bu tür uydurmaların "gerçek" gibi sunulmasının sona ereceğini umuyoruz" diye konuştu.

Avukat Wolfe, Katie Holmes'un kızına bakacak ve kendi ayakları üzerinde durabilecek birikimi olduğunu savundu.

Aslına bakılırsa neredeyse çocukluk çağından beri kamera karşısında olan Katie Holmes'un 25 milyon dolarlık bir serveti var. Holmes, parasını sadece oyunculuktan değil tanıtım yüzü olduğu firmaların reklam kampanyalarından da kazanıyor.

Eski eşi Tom Cruise'un serveti ise 600 milyon dolar civarında. Bütün bu iddialara ve boşandıktan sonra Suri'yle hiç görüşmediği ileri sürülmesine rağmen Cruise'un, kızını 18 yaşına girip ve yapılan anlaşma sona erdikten sonra da terk etmeyeceğini, onun eğitim masraflarını karşılayacağını düşünenler de var.