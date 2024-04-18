Herkes kilosunu eleştiriyor ama o her annenin hayalindeki en gözde gelin adayı

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Bu arada son iki gündür Avrupa'da iki kraliyet ailesi kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yapıyor. Ülkelerinin tahtında oturan ikisi de akran olan iki kral eşleriyle birlikte buluştu.

Tabii bu buluşmada gösterişli kıyafetler, aile yadigarı nişanlar, taçlar ve mücevherler havada uçuştu. İki aile dün gece de resmi bir yemekte bir araya geldi.

İşte o yemekte iki kralı da onların eşleri olan iki kraliçeyi de gölgede bırakan biri vardı: Ev sahibi tlkenin gelecekteki kraliçesi.

Böylesi bir yemeğe ilk kez katılan bu genç prenses, giyimi kuşamı ve taktığı mücevherlerle bütün bakışları üzerinde topladı.

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İKİ İDDİALI KRALİÇE BİR ARADA

Gelin bir bakalım taçlı alemde ne oldu ve kim bu herkesten rol çalan genç prenses.

Kısaca özetlemek gerekirse İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia, resmi bir ziyaret için Hollanda'nın yolunu tuttu.

Elbette çifti, Hollanda'nın monarşi ailesi yani Kral Willem Alexander ile Kraliçe Maxima karşıladı. Her ikisi de halktan ailelerden gelen ve giyim kuşam konusunda hemcinslerine önderlik eden iki kraliçe Letizia ve Maxima, karşılama töreninde bütün dikkatleri çekti.

Kırmızılara bürünen Maxima'nın yanında yeşiller giyen Letizia'nın biraz sönük kaldığı konuşulsa da ikisi de asıl iddialı görüntülerini dün gece düzenlenen resmi yemeğe sakladı.

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İspanya Kraliçesi Letizia, yemekte aile koleksiyonundaki en değerli taçlardan birini kullandı.





Ev sahibi Hollanda Kraliçesi Maxima da konuğundan hiç geri kalmadı giyim kuşam konusunda.

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GENÇ PRENSES, ANNESİNDEN VE KONUĞUNDAN ROL ÇALDI

51 yaşındaki İspanya Kraliçesi Letizia ile ondan bir yaş büyük olan Hollanda Kraliçesi Maxima, aile koleksiyonlarına ait en gösterişli taçlar ve mücevherlerle donandı. İkisi de renkleri ve kesimleriyle gayet iddialı görünen gece elbiseleri seçti.

Ama o gece Letizia'yı da Maxima'yı da gölgede bırakan bir kişi vardı: Kral Willem Alexander ile Maxima'nın en büyük kızı Catharina Amalia... Yani Hollanda'nın gelecekteki kraliçesi Veliaht Prenses.

20 yaşındaki Catharina Amalia, bir süredir zaman zaman anne ve babasıyla bazı etkinliklere ve davetlere katılıyor. Bu şekilde gelecekteki görevine de hazırlanıyor.

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Ama Catharina Amalia için dün geceki resmi yemek bir ilkti. Çünkü daha önce böyle bir yemekte hiç yer almamıştı, ev sahipliği yapmamıştı.

KIYAFETİ, TAÇLARI VE MÜCEVHERLERİYLE GÖZ ALICI BİR GÖRÜNÜM SERGİLEDİ

Hollanda'nın gelecekteki kraliçesi Amalia, o gece için lacivert renkte bir tuvalet giydi. Tül bir pelerinle tamamladığı kıyafetinin üstüne konumunu simgeleyen kuşağını da taktı. Genç Prenses ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise başındaki taçtı.

Her ne kadar annesi Maxima ve konuğu Letizia'nın tacıyla kıyaslandığında biraz küçük kalsa da genç kızın tacı da göz doldurdu. Onunla takım olan mücevherlerini de takan Amalia, böylece ilk resmi yemeğinde anne ve babasıyla birlikte ev sahipliği de yapmış oldu.

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Catharina Amalia, Avrupa'nın genç veliahtlar kuşağından... Tıpkı konuk ettiği İspanya Kralı'nın büyük kızı Leonor gibi gelecekte babasından tahtı devralacak.

Son bir yıla kadar çok göz önünde bir yaşam sürmese de Amalia, katıldığı ziyaretler arttıkça daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Şu anda da İspanya'nın veliaht prensesi Leonor'un ardından hakkında en çok konuşulan genç kuşak prenses unvanını taşıyor.

Tahtı babasından devralacak olan Amalia da geleceğin 'gerçek kraliçeler' kuşağından.

PRENSES'İN GÜVENLİĞİ AİLESİ İÇİN ENDİŞE YARATMIŞTI

Aslında bunun tek nedeni Amalia'nın sık sık anne ve babasıyla görevlere katılması değil. Bir dönem güvenliğiyle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle de gündeme geldi genç kız.

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Hatta son gelen habere göre ülkesinde kendisine yönelik tehditler artıp güvenliği tehlikeye girince bir süreliğine İspanya'da kaldı genç kız.

Tıpkı İspanya'daki Leonor, Belçika'daki Elisabeth, İsveç'teki Victoria ve onun kızı Estelle gibi. Zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak olan Amalia da sık sık dünya basınında kendine yer buluyor.

Bunun en öncelikli nedeni ne yazık ki böyle göz önünde insanları kıskacına almış olan fiziksel görünüm.

KİLOLARI YÜZÜNDEN ELEŞTİRİ KONUSU OLUYOR

7 Aralık'ta 20 yaşına giren prenses yani tam adıyla Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, nedense bazılarına göre klasik prenses tanımına uymuyor.

Uzun boylu olan genç kız diğer kardeşlerine göre biraz daha kilolu. İşte bu durum da onu dünyanın dört bir yanından yöneltilen eleştiri oklarının hedefi haline getiriyor.

Ama öte yandan Amalia, daha şimdiden dünyanın en gözde bekar genç kızları arasında yer alıyor.

Gelecekte babası Kral Willem Alexander'ın yerine ülkesinin tahtına geçecek olan Amalia, Avrupa'nın soylu ailelerinin de ilgi odağında. Yani birçok kişiye göre geleceği parlak ideal bir gelin adayı.

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DÜNYAYA GELİŞİ 101 PARE TOP ATIŞIYLA İLAN EDİLDİ

2003 yılında dünyaya gelişi yüz bir top atışıyla kutlanan Amalia, küçücük yaşlarından itibaren gelecekteki konumuna uygun bir şekilde yetiştirildi.

Son olarak da Amsterdam Üniversitesi'nde politika, hukuk ve psikoloji eğitimine başladı geçen yılın ekim ayında.

Ama bu kadar çok dikkat çeken bir kişi olduğu için de onun yüksek öğrenimi hem ülkenin geneli hem ailesi için bir sorun oldu.

Ülkedeki suç örgütleri tarafından tehdit edilen ve güvenliği tehlikeye giren Prenses Amalia, bu yüzden uzun süre kaldığı öğrenci evinden dışarı adım bile atamadı uzun süre. Sonra da etrafındaki güvenlik çemberi genişletildi.

KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİ GERİ VERDİ

Bu nedenle bir süre manşetleri işgal eden Amalia, ondan bir yıl önce de başka bir konuyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

O dönemde ülkesinin başbakanı Mark Rutte'ye bir mektup yazarak kendisine verilecek olan 111 bin euroluk ödemeden feragat ettiğini açıkladı gen prenses.

Bu paranın Prenses'e hem maaş hem de personel giderleri için verileceğini hatırlatalım. Fakat Amalia bundan vazgeçerek halktan ailesine yönelen "fazla masraf oluyorlar" eleştirilerini de azaltmış oldu.

Amalia o dönemde yaptığı açıklamada kraliyet görevlerini tam olarak üstleninceye kadar devletten herhangi bir ödenek almayacağını belirtti.

SINIRLARI AŞAN BİR AŞKTAN DÜNYAYA GELEN İLK ÇOCUK

Bu arada Prenses Amalia, dönemine damga vuran ülkeler arası bir aşkın da ilk meyvesi.

Dünya sahnesinin en renkli simalarından biri olan annesi Maxima 1971 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.

Ülkeyi 1976 le 1983 yılları arasında yöneten General Jorge Rafael Videla hükümetinin yani darbe hükümetinin tarım bakanı olan Jorge Zorreguieta'nın kızıydı Maxima, yani Amalia'nın anne tarafından dedesi.

Maxima eğitimini ülkesinde çift dilli okullarda tamamladıktan sonra Avrupa ve ABD'de çalışmaya başladı.

İşte o sırada da hayatını değiştiren yani ona kraliçelik yolunu açan tanışma gerçekleşti. Bir arkadaşının davetiyle gittiği İspanya'nın Sevilla kentinde o sırada henüz veliaht prens olan Willem Alexander ile tanıştı.

ŞAKA YAPTIĞINI SANDI

Willem, ilk anda kim olduğunu ona söylemedi. Maxima gerçeği sonradan öğrendi. Hatta ilk anda ona inanmadı ve şaka yaptığını sandı.

Aslına bakılırsa Maxima'yı Hollanda'ya çağıran arkadaşı "Seni bir prens ile tanıştıracağım" demişti. Görünüşe göre o arkadaşı sözünü tuttu.

Arkadaşlıkları aşka dönüştü ve sonunda 2002de evlendiler. Maxima'nın babasının darbeci hükümetin bakanı olması nedeniyle düğüne katılmasına izin verilmemesi o dönemde çok konuşulmuştu. Maxima'nın düğününde boynu bükük kalsa da çift evlendi.

Maxima ile Willem Alexander'ın Amalia dışında iki tane daha kızı bulunuyor: Prenses Alexia ve Prenses Ariana.