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Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı

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#Claudia Schiffer#Matthew Vaughn#Argylle
Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 15:15

Birbirinden ünlü başrol oyuncularıyla 2024’ün merak edilen yapımlarından olan Argylle (Gizli Casus) filminin dünya prömiyeri Londra’da gerçekleşti. Kırmızı halıda birbirinden ünlü yıldızlar vardı ancak gecenin en dikkat çekeni prömiyerin özel konuğu Chip adındaki kedi oldu.

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Ünlü İngiliz yönetmen Matthew Vaughn’un yönettiği filmin galasına gelen Chip’i baloncuk benzeri bir penceresi olan bir sırt çantasında taşıyan ise dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper modellerinden biri kabul edilen Claudia Schiffer’dan başkası değildi…

Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı
Claudia Schiffer geçen yıl podyumda giyip tanıttığı bu enfes Versace elbiseyle eşinin filminin prömiyerinde her zamanki gibi yine nefes kesti

53 yaşındaki süper model, filmin temasına uygun baklava desenli ve dantel süslemeli Versace elbisesiyle göz kamaştırıyordu. Bu arada 53 yaşında olmasına rağmen hala podyumlardan kopmayan Claudia Schiffer bu elbiseyi markanın Eylül 2023'teki defilesinde podyumda da taşımıştı.

Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı
Güzel model bir süre sonra elindeli minik sarı gece çantasını bırakıp kedisiyle geri gelince herkes şaşkına döndü

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Aslında genç kızken avukat olan babasına özenen ve bu mesleği seçmek isteyen Claudia Schiffer, erken yaşta keşfedilip efsane Fransız aktris Brigitte Bardot’ya olan benzerliğiyle dünya çapında ün kazanmıştı. Binden fazla kez dergi kapaklarında yer alıp rekor kıran Claudia Schiffer şimdilerde çok kullanılan “süper model” ismini de ilk alanlardandı.

Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı
Bu meraklı bakışlarla etrafı izleyen ise Claudia Schiffer ve Matthew Vaughn çiftinin tatlı kedisi Chip'ten başkası değildi

Schiffer, 22 yıldır yönetmen Matthew Vaughn’la evli ve bu mutlu evlilikten de biri erkek ikisi kız üç çocuğu var. Modellik kariyerini noktalamasına rağmen hâlâ koruduğu güzelliği ve formuyla defilelerde boy göstermeye devam eden Claudia Schiffer, İngiliz eşiyle birlikte Londra’ya yerleşti ve onun sinema kariyerinin en büyük destekçilerinden biri oldu.

Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı
Schiffer, eşi Matthew Vaughn'un son filminin baş yapımcısı olduğunu ve böylece torpille kedilerine de filmde bir rol ayarladığını söyledi...

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İşte kırmızı halıda birçok Hollywood yıldızından sahneyi çalan Scottish Fold cinsi kedi Chip de aslında Claudia Schiffer ve Matthew Vaughn çiftinin kendi kedileri. Matthew Vaughn birkaç gün önce verdiği bir röportajda kendisini yönetmenliğe karısı Claudia Schiffer’ın ikna ettiğini itiraf etmişti.

Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı
Kedi Chip ünlü modelin sosyal medya paylaşımlarının da yıldızı... Schiffer Instagram hesabından her gün onun fotoğraflarını paylaşmakla kalmıyor kedisiyle maceralarını anlattığı bir kitap bile yazdı!

Matthew Vaughn Hollywood’da tanınmış bir yapımcıyken yıllar önce yönetmenliğe geçiş yapmıştı. Claudia Schiffer da yıllar sonra kocasının bıraktığı yerden yapımcılığa başladı ve eşinin son filmi Argylle’ın yapımcılığını üstlendi.

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Böylece aileden “torpilli” olan kedileri Chip’in de filmde oynamasını sağlayan kişi oldu. Claudia Schiffer “Filme yapımcı olup kedimizin rolünü de garantiledim” diyerek konuyla ilgili şaka da yaptı. Chip’in geçen geceki kırmızı halı macerası ve bir anda kazandığı ün de devam edeceğe benziyor.

Herkes ünlü oyuncuları bırakıp onu izledi: Ünlü model kırmızı halıda kedisiyle şov yaptı
Gerçekten de bir oyuncak bebek kadar kusursuz hatlara sahip Claudia Schiffer için kendi adını taşıyan bir Barbie bebek bile üretildi

Filmin tanıtım turlarına katılmaya devam edecek olan sevimli kedi güzel yıldızın sosyal medya paylaşımlarında da sık sık başrolde. Üstelik ünlü model yakın zamanda "Blue Chip: Claudia Schiffer'ın Kedisinin İtirafları" adında kedisiyle olan maceralarını anlattığı bir kitabı da piyasaya sürmüştü…

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#Claudia Schiffer#Matthew Vaughn#Argylle

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