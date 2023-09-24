Yola avukatlık hayali için çıktı, tarihe efsane olarak geçti: 53 yaşında gerçek bir Barbie!

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Alman süper model Claudia Schiffer, daha gencecik yaşında Paris’e ayak basar basmaz Elle dergisinin kapağında yer almayı başardı. Önce biraz çekinmiş, bu cazip teklif ve bir anda hızlıca başlayan kariyer onu korkutmuştu.

MODELLİK TEKLİFİ GELİNCE ŞÜPHEYE KAPILMIŞTI

Schiffer o günleri “Davet üzerine içimdeki şüpheyle Paris’e gittim. Sonra şehrin her yerine fotoğraflarım asılınca biraz utandım ama hoşuma da gitti” diyerek anlatıyor. Bu başlangıcın üzerinden 36 uzun yıl geçti.

53 yaşında ve boyunca 3 çocuk annesi Alman süper model Claudia Schiffer, kariyerine başlayalı 36 yıl geçmiş olsa da hâlâ genç meslektaşlarına taş çıkaracak bir forma sahip

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Şimdi 53 yaşında, boyunca 3 çocuğu olan podyumların Alman efsanesi hâlâ genç meslektaşlarına taş çıkaracak bir güzelliğe ve fiziğe sahip. 1990’ların en büyük isimlerinden olan Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista gibi isimlerle birlikte ilk kez “süper model” unvanını alan modellerdendi.

YILLARCA PODYUMDA FIRTINA GİBİ ESTİ: SÜPER MODEL EFSANESİ ONUNLA VE ARKADAŞLARIYLA BAŞLAMIŞTI

Uzun yılar podyumlarda fırtına gibi esen Alman güzel Forbes dergisine göre 200 milyon dolarlık bir servete de sahip oldu. Bu servetin ardındaysa büyük bir çalışma azmi, çok başarılı bir kariyer ve bir de kırılması zor bir rekor vardı…

Barbie filmi son aylarda çok konuşulmuştu... Uzun sarı saçları, mavi gözleri ve mükemmel fiziğiyle Claudia Schiffer uzun yıllardır gerçek hayatta Barbie'ye en çok benzeyen ve benzetilen isimlerden biri

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRMEYİ BAŞARDI

Claudia Schiffer, profesyonel modellik kariyeri boyunca binden fazla derginin kapağında yer alarak büyük bir başarıya imza attı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Uzun sarı saçları ve masmavi gözleriyle gerçek bir Barbie bebeği andıran Schiffer, 5 yıl aradan sonra podyuma geri döndü.

Belki de yıllara meydan okuyup genç kalabilmenin sırrı genlerle birlite yaşlanmaktan korkmadan yaş almaktır... Claudia Schiffer, 53 yaşında genç kız gibi görünmesinin sırrını yaşlanmaktan korkmamak ve olabildiğince normal bir hayat yaşamaya bağlıyor

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İtalya’da devam eden ve adeta yıldız yağmuruna uğrayan Milan Moda Haftası’nda görev alan 1.80 boyundaki efsane kapak kızı 2024 ilkbahar Versace defilesinde podyumda fırtına gibi esti. 53 yaşında olmasına rağmen genç meslektaşlarından aşağı kalır yanı olmayan Claudia Schiffer herkesi büyüledi.

53 yaşında olmasına rağmen hâlâ kariyerinin başındaki güzelliğini ve gençliğini koruyan Claudia Schiffer, 5 yıl aradan sonra bir kez daha Versace için podyuma çıktı

5 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

30 yıldır Versace ailesine yakın olan Alman model uzun yıllar boyunca modaevinin en önemli defilelerinin baş mankeni olmuştu. “Bu benim için yuvaya dönmek” diyen Claudia Schiffer, en son 2018’de yapılan ve çok ses getiren bir başka Versace defilesi için podyuma çıkmıştı.

Schiffer, defileden sonra verilen partide de güzelliği ve zarafetiyle göz doldurdu

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Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni ve Helen Christensen'le birlikte yine Milan Moda Haftası’nda, Versace’nin 2018 İlkbahar / Yaz koleksiyonu için podyumda yürümüştü. Defile 1997 yılında öldürülen efsane modacı Gianni Versace'ye adanmıştı: Defileyi şimdinin ünlü modelleri Kendall Jenner ve model kardeşler Bella ve Gigi Hadid açmıştı ancak şova damga vuran yine Claudia Schiffer ve 90'ların süper modelleri olmuştu.

Podyumların gelmiş geçmiş en büyük süper modelleri Versace'nin 2018 koleksiyonu için bir araya gelmiş ve unutulmaz bir defileye imza atmıştı

Gözden Kaçmasın Hepsi yarı yaşlarındaki modellere taş çıkarıyor: Tüm zamanların en iyi süper modelleri yıllar sonra birlikte poz verdi Haberi görüntüle

EFSANE DEFİLENİN TEKRARI GİBİ...

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Beş yıldır Versace podyumuna çıkmayan Claudia için bu son defile büyük bir geri dönüş oldu. 53 yaşındaki süper model yıllar sonra podyuma dönmekten çekinmediğini açıkladı. 50. yaş gününde yaşlanmaktan hiç korkmadığını açıklayan Schiffer “Her zaman gerçekten sağlıklı kalıyorum. Spor yapıyorum ve geceleri iyi dinlendiğimden emin oluyorum.” dedi ve büyük bir özgüvenle “Bunun dışında, sadece kendimim.” itirafını yaptı.