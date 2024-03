Her şeyi geride bırakıp çiftliğe yerleşmişti… Efsane aktör 84’üncü doğum gününü kutladı: Ben daha 48 yaşındayım!

Haberin Devamı

Yine de ona “Hollywood’un sert yumruğu” lakabını kazandıran gençlik enerjisini taşımaya devam ediyor.

HOLLYWOOD'UN "SERT ABİSİ"

84. yaş gününü kutlayan Chuck Norris yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarına seslenirken bir yandan da şakayla karılık şekilde “Bakmayın yaşıma, ben daha kendimi 48 yaşında hissediyorum” diyor.

Norris, bir kum torbasını yumruklarken görüldüğü bir video paylaşarak takipçilerine ilerleyen yaşına rağmen kendisini gayet iyi hissettiğini ve aktif kaldığını da duyurdu ve hayranlarının yüreğine su serpti.

Hem bir dövüş sanatları ustası hem de uzun yıllar aksiyon filmi denince akla ilk gelen isim olan yıldız oyuncu, doğum gününde okyanus manzaralı bir çimenlikte kum torbasını yumruklayıp eski günlerine selam çaktı. 84 yaşındaki efsane aktör kendini 48 yaşında hissettiğini söylüyor

DOĞUM GÜNÜNDE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Hayranlarından gelen sayısız kutlama mesajıyla sevinen usta aktör “Harika doğum günü dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun." diye seslendi.

Chuck Norris’in yakın arkadaşı ve kişisel antrenörü Scott Francis videoyu kast ederek "Bu videoda 4566 yumruk attı ama gözlerimiz sadece birkaçını görmemize izin verdi" diye espri yaptı.





İNTERNET ONUN FOTOĞRAFLARIYLA YAPILAN ŞAKALARLA DOLU: DOĞUM GÜNÜ CHUCK NORRIS’İ KUTLUYOR

Birçok hayranı, aktörden esinlenen hicivli bir internet akımı olan "Chuck Norris Gerçekleri" başlıklı görsellerle yıllardır usta aktörün adını sosyal medyada yaşatmaya devam ediyor.

Sürekli olarak Chuck Norris’in filmlerde canlandırdığı sert adam rollerine ve dövüş sahnelerine komik göndermeler yapılan bu akım özellikle Twitter’da (yeni adıyla X) paylaşılmaya devam ediyor.

"Grip her sene Chuck Norris aşısı oluyor"

Usta aktörün paylaştığı videonun altı da hayranlarının yaptığı bu tür yorumlarla doldu. Bir hayranı "Chuck Norris boks eldivenlerini ellerini değil, torbayı korumak için giyiyor" yazarken bir başkası da "Chuck Norris doğum gününü kutlamaz. Doğum günü onu kutlar" diye ekledi. Chuck Norris, Bruce Lee'yle kamera karşısına geçtikten sonra ününü artırmıştı

ESKİ BİR ASKER VE GAZİ... DÖVÜŞ SPORLARININ EN BÜYÜK ÜSTATLARINDAN

ABD Hava Kuvvetleri’nin eski bir mensubu ve aynı zamanda da gazisi olan Norris, Brezilya jiu jitsu, judo ve Tang Sooo'da siyah kuşak sahibidir. Ordudan terhis edildikten sonra profesyonel dövüş sanatçısı olarak kariyerine başlayan yıldız isim sonra da Hollywood’da transfer olmuştu.

Norris, dövüş sanatları ikonu ve aksiyon yıldızı Bruce Lee ile 1964 yılında bir karate yarışmasında tanıştı. İkili bir dostluk kurdu ve birlikte eğitim almaya başladı. Norris ilk oyunculuk deneyimini 1968 yapımı casus komedisi "The Wrecking Crew" filminde küçük bir rol oynayarak gerçekleştirdi.





AKSİYON SİNEMASI ONUNLA ANILDI, BÜYÜK BİR SERVET KAZANDI

Aktör, Lee'nin Norris'i 1972 yapımı dövüş sanatları aksiyon komedisi "The Way of the Dragon "da karakterinin düşmanı olarak oynatmasının ardından ün kazandı. Norris, 1978 yapımı "Good Guys Wear Black" filminde başrol oynadıktan sonra kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı ve 1980'ler ile 90'larda aksiyon türünün en çok para kazandıran yıldızlarından biri haline geldi. Eski bir model olan ve usta aktörden 23 yaş küçük olan Gena O'Kelley büyük sağlık sorunları yaşadı ve adeta ölümden döndü

KARISI İÇİN HER ŞEYDEN VAZGEÇTİ

Chuck Norris, 2013’te romatoid artrit teşhisi konan ikinci eşi Gena O'Kelley’nin sağlığı bozulunca bir anda hiç düşünmeden oyunculuk kariyerine nokta koydu. Gena O'Kelley’nin hastalığının teşhisi sırasında uygulanan bir tıbbi prosedür onu neredeyse ölümün kıyısına getirmişti.

Norris ve O'Kelley 1998'de evlendi, ikizleri de 2001'de dünyaya geldi

Eski süper modele sekiz gün içinde üç kez enjeksiyon yapılmış, bedeni bu enjeksiyonlarda kullanılan maddeye çok kötü bir tepki vererek onu ölümün kıyısına getirmişti. Birkaç sene durumu anlamaya ve buna sebep olan kişi / kurumlarla mücadeleye girişen usta aktör ve eşi Gena bu süreçte Hollywood’dan da kaçarak bir çiftlik evine yerleşti.

"ONU HAYATTA TUTMAK İÇİN YAŞIYORUM"

Chuck Norris o günlerde niye ortadan kaybolduğunu ve oyunculuk yapmadığını "Gena'ya konsantre olmak için film kariyerimi bıraktım. Şu anda tüm hayatım onu hayatta tutmak üzerine kurulu" sözleriyle anlatmıştı.

İki eşinden beş çocuğu olan Chuck Norris'in onüç torunu var

Gena O'Kelley dönem dönem aylarca yatağından bile çıkamayacak hale geliyor, Norris ise ona gece gündüz hastabakıcılık yapıyordu. Karısı da yaşadığı bu korkunç günleri "Chuck kanepede yanımda uyurdu, beni hiç bırakmazdı. Çocuklarımı büyütmek için yaşayabilmek için dua ettim” diyerek hatırlıyor.

HAYRANLARINA MÜJDE VERDİ: GERİ DÖNÜYORUM!