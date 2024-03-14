Karısı daha hamileyken ameliyat oldu! Ünlü çift dördüncü çocuktan sonra ‘Bizden bu kadar’ dedi

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O da birçok meslektaşı gibi çocuk yaşta kameraların karşısına geçmişti. Dönemin çocuk yıldızı olarak ünlendikten sonra oyunculuğu bırakıp müzik kariyerine yöneldi ve başarılı bir pop yıldızı oldu. Böylece de daha 36 yaşında olmasına rağmen de gösteri dünyası yıldızları arasında en uzun kariyeri olan isimlerden biri haline geldi.

DOĞUM YAPMASINA AZ BİR ZAMAN KALDI

Güzel yıldız Hilary Duff dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamilelik haberini geçen yılın aralık ayında açıklayan ünlü şarkıcı karnının ne kadar büyüdüğüne bakılırsa doğum yapmasına da az bir zaman kalmış gibi.

Hilary Duff ve eşi Matthew Koma dördüncü çocuklarına kavuşmaya gün sayıyorlar

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Üç küçük çocuğunu büyütürken bir yandan da işlerini yürütmeye çalışırken epey zorlanan Duff ve eşi Matthew Koma, ailelerinin büyümesinden çok mutlu olduklarını söylüyorlar.

Yine de dört çocuk ve toplamda altı kişilik ev nüfusu artık ünlü çifte yeterli gelmiş olmalı ki Hilary Duff daha doğum bile yapmadan kritik bir karar alan çift bu kararı da hemen uygulamaya geçti.

"BİZE BU KADAR ÇOCUK YETER" DEDİLER

Kendisi de eşi Duff gibi müzik dünyasından olan ünlü müzik yapımcısı ve DJ Matthew Koma, daha karısı doğum bile yapmadan hemen doktorun kapısını çalıp vazektomi ameliyatı yaptırdı.

Ünlü şarkıcı kocasını doktora kadar kendi götürdü, onu arabasının içinde bekledi. Bu sırada Matthew Koma da hastaneden birbirinden eğlenceli paylaşımlar yaptı.

Koma, Instagram hesabının hikâyeler kısmında "Bugün vazektomi günü!!!" yazarak hastaneye giderken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Vazektomi ameliyatı erkekler için çocuk sahibi olamamalarını sağlayan cerrahi bir müdahale... Bir bakıma Matthew Koma bu operasyonu yaptırarak Hilary Duff'tan sonra kimseyle çocuk yapmayacağını da ortaya koymuş oldu

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Vazektomi, erkeklere uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir. Sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanır. Bu operasyonun ardından erkeklerin baba olma olasılığı ortadan kalkar.

Doktora gittiğinde ise başında bonesi ve ameliyat önlüğüyle çekilmiş operasyon fotoğrafını da paylaşarak “Operasyon 10/10! Herkese tavsiye ediyorum” yazarak takipçilerini güldürdü.

DİŞÇİYE GİTMEK GİBİYMİŞ...

Vazektomi iyileşme sürecinde hastalara sıkıntı çektiren bir operasyon olsa da Matthew Koma “Dürüst olmak gerekirse hiç de kötü bir şey değilmiş" diyerek yaşadığı deneyimin aslında dişçiye gitmekten farkı olmadığını söyledi.

Koma, arabalarında oturan eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ondan da "Ateşli bir hemşire aşağıda beni bekliyor" yazdı.

Matthew Koma ve Hilary Duff 2019 yılında nikah masasına oturdular. Çiftin bu evlilikten 5 yaşında Banks ve 2 yaşında Mae adında iki kızları var.

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Hilary Duff ilk evliliğini de 2010’da yapmış, 2016’da boşandığı ilk kocası Mike Comrie ile de bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Hilary Duff hamilelik haberini böyle tatlı bir aile fotoğrafıyla duyurmuş "Uykusuz geceler geri dönüyor" demişti

Duff’ın11 yaşındaki oğlu Luca'yı da şimdiki eşi Matthew Koma büyütüyor ve ikili gerçek bir baba oğlu gibi çok iyi anlaşıyor.

"UYKUSUZ GECELER GERİ DÖNÜYOR"

Ünlü şarkıcı dördüncü çocuğuna hamile olduğunu aralık ayında açıklamıştı. Hamilelik duyurusunu yaptığında karnı epeyce belirgin hale gelmiş olan Duff’ın doğum yapmasına az bir zaman kaldı.

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Tüm ailenin birlikte poz verdiği tatlı bir yılbaşı fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Sürpriz Sürpriz!" başlığıyla paylaştığı fotoğrafla birlikte “Bu çılgın ekibe bir üye daha katılıyor. Uykusuz geceler geri dönüyor” yazmıştı.