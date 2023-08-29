×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Rafet El Roman'dan 'kısırlaştırma ameliyatı' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Rafet El Roman#Vasektomi#KISIRLAŞTIRMA
Rafet El Romandan kısırlaştırma ameliyatı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 12:24

Rafet El Roman, vasektomi ameliyatı olduğunu belirterek "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti. Ünlü şarkıcı, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

Haberin Devamı

Üç çocuk babası Rafet El Roman,verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti:

Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım.

Rafet El Romandan kısırlaştırma ameliyatı açıklaması

OLAYA HAKİM DEĞİLLER!
Bu açıklaması sosyal medyada çok konuşulan ünlü şarkıcı gelen tepkilere böyle cevap verdi:

-Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim. Röportajıma çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı... Bazı müziksever de 'abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller. 
Rafet El Romandan kısırlaştırma ameliyatı açıklaması

MİLYONLARCA İNSAN YAPTIRIYOR

Haberin Devamı

 -Bazı insanlar da tepkilerini dile getirdi normal olarak. 'Biz bunu bilmek zorunda mıyız?' dediler ama ben böyle bir soru sorulduğu için cevap verdim. Yoksa 10 yıldır ben bu konuya hiç değinmedim. İnsanların bunu birebir benden duymalarını istedim. Dünyada bunu milyonlarca yaptıran insanlar var. Genelde bu yük hep kadınlara yüklenir. Şu anda sizden bir tebrik beklemiyorum ama bu sorumluluğun erkeklerin de üstlenmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.

Gözden KaçmasınVazektomi hakkında bilinmesi gerekenlerVazektomi hakkında bilinmesi gerekenlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafet El Roman#Vasektomi#KISIRLAŞTIRMA

BAKMADAN GEÇME!