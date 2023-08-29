Rafet El Roman'dan 'kısırlaştırma ameliyatı' açıklaması

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Üç çocuk babası Rafet El Roman,verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti:

Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım.



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Bu açıklaması sosyal medyada çok konuşulan ünlü şarkıcı gelen tepkilere böyle cevap verdi:-Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim. Röportajıma çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı... Bazı müziksever de 'abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller.

-Bazı insanlar da tepkilerini dile getirdi normal olarak. 'Biz bunu bilmek zorunda mıyız?' dediler ama ben böyle bir soru sorulduğu için cevap verdim. Yoksa 10 yıldır ben bu konuya hiç değinmedim. İnsanların bunu birebir benden duymalarını istedim. Dünyada bunu milyonlarca yaptıran insanlar var. Genelde bu yük hep kadınlara yüklenir. Şu anda sizden bir tebrik beklemiyorum ama bu sorumluluğun erkeklerin de üstlenmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.