"Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı" Özkan Uğur'a hüzünlü veda

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ÜÇ kez lenf kanserini yenen ancak geçen aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz’da hayatını kaybetti. Özkan Uğur için dün Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleşti. 70 yaşındaki usta sanatçının anmasına birçok seveni ve sanat camiasından dostları katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada Özkan Uğur’un sanatçı kişiliğine vurgu yaptı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur 3’lüsü de son kez birlikte sahnedeydi.



Mazhar Alanson camiye eşi Biricik Suden ve Ozan Güven’le geldi.

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Mazhar Alanson ve Fuat Güner, duygularını ifade etmekte zorlandı. Mazhar Alanson, konuşmasını gözyaşları içinde yaptı: “Özkan’cım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. 2-3 gündür halimiz darmaduman. Bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes diyor, ‘Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız’. Çaresiziz.” Mazhar Alanson veda konuşmasını “Ele Güne Karşı” şarkısının sözleriyle sonlandırdı: “Gitmeden önce Özkan’a bir şey söylemek istiyorum. Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan’ım, böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deli diyorlar bize ah bu ayrılık, Özkan’ım”Fuat Güner ise “Kimileri Özkan’ı MFÖ’nün Ö’sü, kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı müzisyen kimileri de neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, abi olarak görür. Benim için Özkan tam 52 yıldır dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz. Ve hiçbir söz, gözyaşı onun acısını içimizden atamaz. Özkan’ım yeniden buluşmak için hoşça kal” dedi.

HAYATININ SON YILLARINI DOYASIYA YAŞADI

Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, sahneye kol kola çıktı. Babasına veda eden Alişan Uğur, duygusal bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın.” Özkan Uğur, Taksim Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cem Yılmaz, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Özkan Uğur’u son yolculuğuna yüzlerce hayranı uğurladı.



Demet Akbağ, Sıla ve İlker Kaleli, sanatçıya alkışlarla veda etti.