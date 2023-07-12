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"Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı" Özkan Uğur'a hüzünlü veda

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#Özkan Uğur#Zafer Algöz#MFÖ
Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur dün son yolculuğuna Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan tören sonrası uğurlandı. Grup üyelerinden Mazhar Alanson da arkadaşına son kez “Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan’ım, böyle bırakılmaz ki. Deli diyorlar bize ah bu ayrılık, Özkan’ım” diyerek gözyaşları içinde seslendi. 

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ÜÇ kez lenf kanserini yenen ancak geçen aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz’da hayatını kaybetti. Özkan Uğur için dün Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleşti. 70 yaşındaki usta sanatçının anmasına birçok seveni ve sanat camiasından dostları katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada Özkan Uğur’un sanatçı kişiliğine vurgu yaptı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur 3’lüsü de son kez birlikte sahnedeydi.

Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda

Halimiz darmaduman
Mazhar Alanson ve Fuat Güner, duygularını ifade etmekte zorlandı. Mazhar Alanson, konuşmasını gözyaşları içinde yaptı: “Özkan’cım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. 2-3 gündür halimiz darmaduman. Bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes diyor, ‘Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız’. Çaresiziz.” Mazhar Alanson veda konuşmasını “Ele Güne Karşı” şarkısının sözleriyle sonlandırdı: “Gitmeden önce Özkan’a bir şey söylemek istiyorum. Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan’ım, böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deli diyorlar bize ah bu ayrılık, Özkan’ım”
Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda


YENİDEN BULUŞMAK ÜZERE HOŞÇA KAL
Fuat Güner ise “Kimileri Özkan’ı MFÖ’nün Ö’sü, kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı müzisyen kimileri de neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, abi olarak görür. Benim için Özkan tam 52 yıldır dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz. Ve hiçbir söz, gözyaşı onun acısını içimizden atamaz. Özkan’ım yeniden buluşmak için hoşça kal” dedi.
Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda

Mazhar Alanson camiye eşi Biricik Suden ve Ozan Güven’le geldi.

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HAYATININ SON YILLARINI DOYASIYA YAŞADI
Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, sahneye kol kola çıktı. Babasına veda eden Alişan Uğur, duygusal bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın.” Özkan Uğur, Taksim Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda


YOĞUN BAKIMDA MFÖ DİNLEDİ
Zafer Algöz, sanatçının ölmeden önce MFÖ şarkıları dinlediğini söyledi. Algöz, “Bulunduğu yere enerji getiren, hayat dolu bir insan kaybetti Türkiye. Vefat etmeden 10 gün önce ziyaret ettim. Yoğun bakımda bile MFÖ dinleyip parmaklarıyla gitar çalıyor gibiydi” dedi.
Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda

Cem Yılmaz, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda

Özkan Uğur’u son yolculuğuna yüzlerce hayranı uğurladı.
Hayatının son yıllarını doyasıya yaşadı Özkan Uğura hüzünlü veda

Demet Akbağ, Sıla ve İlker Kaleli, sanatçıya alkışlarla veda etti.


 

 

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#Özkan Uğur#Zafer Algöz#MFÖ

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