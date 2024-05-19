Hayatının en mutlu gününün yıl dönümü geldi çattı… Kraliyetin talihsiz üyesi yitirdiği aşkının ardından hala gözyaşı döküyor

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Bunlar tabii ailenin dünyanın en çok tanıdığı üyelerinin yaşadığı şeyler olduğu için çok göz önünde ve basında da en çok yer verilen haberler. Ancak ailenin bu en üst düzey üyeleri hastalıklar ve küslüklerle boğuşurken geri planda belki de çok daha büyük bir trajedi yaşanıyor.

Ve bu trajediyle birlikte hayatı altüst olan ve büyük acılar çeken bir üyesi daha var. Kaliyet ailesi büyük sağlık porblemleriyle uğraşırken bir yandan da çok acı bir ölümle sarsılmıştı

AİLENİN SAĞLIK SORUNLARI ARASINDA ONUN YAŞADIĞI TRAJEDİ GÖLGEDE KALDI

İngiltere Kralı 5. George’un torunu ve Kraliçe Elizabeth’in de kuzeni olan Kent Prensi Michael’in kızı olan Lady Gabriella Windsor…

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Lady Gabriella bundan tam beş yıl önce, 18 Mayıs 2019’da eski bir asker ve başarılı bir finansçı olan Thomas Kinston’la hayatını birleştirmişti.

Çift Harry ve Meghan’ın düğününden tam bir yıl sonra, yine kraliyet düğünlerinin adresi, Windsor’daki Westminester Abbey’de görkemli bir düğünle evlendiler.

ONLAR DA KRALİYET DÜĞÜNÜYLE EVLENMİŞTİ

Lady Gabriella ve Thomas Kingston’ınki de bir kraliyet düğünüydü ve Kraliçe Elizabeth de bu düğüne katılarak çifti onurlandırmıştı.

Birbirlerine çok aşık olan Lady Gabriella ve Thomas Kinston hâlâ bu rüya gibi düğünde verdikleri, birbirlerine büyük bir aşkla baktıkları fotoğraflarla anılıyorlar.

Kraliyet damadı olarak anılan Thomas kingston sırlarıyla birlikte mezara gitti... Onun neden öldüğünü dul kalan eşi dışında kimseler bilmiyor, belki o bile...

Ancak ne yazık ki bu düğün de, çiftin büyük aşkı da artık sadece fotoğraflarda kalmış, acı yüklü bir hatıra olarak kalacak.

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Çünkü Lady Gabriella’yı hayatının bu en önemli gününün 5. yıl dönümünde boynu bükük ve kimsesiz bırakan bir trajedi yaşandı.

Gözden Kaçmasın Kraliyet ailesini şoke eden ölümde korkunç şüphe! Cesedinin yanında silah bulundu Haberi görüntüle

O AŞK DOLU FOTOĞRAFLAR ŞİMDİ ACI BİRER HATIRA

“Kraliyet damadı” olarak anılan, hem kendi çevresinde hem de kraliyet ailesinde çok sevilen bir yüz olan Thomas Kingston daha sadece 45 yaşındayken bu dünyadan göçüp gitti…

Lady Gabriella ve Thomas Kingston beş yıl önce, 18 Mayıs'ta görkemli bir törenle evlenmişti

Lady Gabriella çok sevdiği eşinin cansız bedenini yaşadıkları aile evinde buldu. Görünürde hiçbir sıkıntısı olmayan bu sağlıklı adam bir anda hayatını kaybetmişti. Thomas Kingston’ın ölüm haberi Buckingham Sarayı tarafından duyurulduğunda herkes şaşkına dönmüştü.

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Haber ilk duyulduğunda bunun kalp krizi sonucu bir ölüm olduğu düşünülmüş, bu genç insanın ani ölümünün böyle bir sağlık sorunu yüzünden gerçekleştiği sanılmıştı. Ancak birkaç gün sonra ortaya çıkan gerçekler çok daha acıydı.





GENÇ YAŞINDA BU DÜNYADAN GÖÇÜP GİTTİ

İngiliz polisi bu ani ölümden birkaç gün sonra yaptığı açıklamada Thomas Kingston’ın ölüm sebebini “başında aldığı ölümcül bir yara” olarak açıkladı. Üstelik kraliyet damadının cesedinin yanında bir de silah bulunduğu ortaya çıktı.

Bu da elbette herkese Thomas Kingston’ın intihar ettiğini düşündürdü. Polis bu bulgulara rağmen Kingston’ın ölümünü “şüpheli ölüm” olarak değerlendirmedi. Ve olayla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadı.

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İşte Lady Gabriella bu korkunç trajediden sadece birkaç ay sonra genç yaşta ölüp giden kocasıyla evlendiği o mutlu günün yıl dönümünü tek başına, kalbinde büyük bir acıyla yaşamak zorunda kaldı. Lady Gabriella hayatının en mutlu gününün yıl dönümünde kalbindeki büyük acıyla bir başına kaldı

KALBİ EŞİNİN ACISIYLA YANIYOR

Eşinin ölümünden beri ortalıkta görünmeyen, bir açıklama yapmayan ve kamuoyunun önüne çıkmayan Lady Gabriella’nın yakın çevresi bu süreçte basına kimi açıklamalar yaptı.

Söylenenlere göre kocasını kaybettikten sonra içine kapanan ve yaşadığı büyük acıyla başa çıkamayan talihsiz kadın onunla yaşadıkları aşk yuvalarında bulunmaya bile tahammül edemeyecek durumda.

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Lady Gabriella kocasının bu evde bıraktığı büyük boşluğa dayanamadığı için son çare olarak evden birkaç eşyasını alıp kaçarcasına anne ve babasının Windsor sarayındaki konutlarına taşınmış ve teselliyi onların yanında aramaya başlamış…