Sanki kraliyet kanından gelen Harry değil, Meghan... Beş yılda karısının gölgesine dönüştü

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Gelin bir bakalım neler oldu ve Meghan Markle ne yaptı da yine böyle herkes onu konuşur hale geldi.

Herkesin bildiği gibi Meghan Markle, kocası Prens Harry ile birlikte geçen hafta milyonlarca insanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı. Bunun nedeni de Nijerya'ya yaptıkları bir ziyaretti.

Harry'nin kurucularından olduğu Invictus Games nedeniyle bu ülkeye giden Meghan ile Harry, kelimenin tam anlamıyla gerçek birer kraliyet ailesi üyesi gibi karşılandı.

SANKİ KRALİYET AİLESİNDE DÜNYAYA GELEN HARRY DEĞİL MEGHAN

Her ne kadar 2020 yılında ailedeki resmi görevlerini bırakıp Markle'ın memleketi ABD'ye taşınmış olsalar da Nijerya'da sergiledikleri görüntü, evlendikten hemen sonra çıktıkları resmi turu hiç aratmadı.

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Çocukları Archie ve Lilibet'i ABD'de bırakan Meghan Markle ile Prens Harry, bu ziyaret sırasında giyim kuşamlarıyla, tavırlarıyla kelimenin tam anlamıyla bir şov yaptı.

Özellikle de Meghan Markle, birçok yoruma göre Harry'yi bile gölgede bıraktı.

Zaten yıllardır haklarında konuşulan "Harry, karısının gölgesi oldu. Sanki kraliyet ailesinde doğan Meghan, sonradan aralarına katılan Harry gibi" yorumlar yeniden alevlendi.

Prens Harry, bütün hemcinsleri gibi bu gezi sırasında da klasik giyim tarzından ödün vermedi. Meghan Markle ise yine bu gibi durumlarda adet olduğu üzere çeşit çeşit kıyafetleri ve takılarıyla bütün bakışları üzerinde topladı.

Ayrıca gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla Harry'yi geri planda bıraktı. İşte bu durum da bazı söylentilere neden oldu.





KARISININ GÖLGESİ GİBİ OLDU

O gezideki görüntülere bakılarak yapılan yorumlara göre Meghan Markle, kameralar karşısında olmaktan da halktan gördüğü ilgiden de gayet memnundu. Bunu da hiç saklamadı zaten.

Ama Harry'ye bakıldığında o karısı kadar şen ve neşeli değildi. Hatta yapılan yorumlara göre endişeli bile görünüyordu.

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İşte aynı yerde aynı ortamda yan yana bulunan çift arasındaki bu fark da masaya yatırıldı. Kraliyet uzmanları Meghan'ı, kocasını bu şekilde gölgede bırakmayı sürdürmesi halinde karşılaşabileceği sonuçlar hakkında uyarıldı.

ORKESTRADAKİ İKİNCİ KEMANCI

Kraliyet yorumcusu Duncan Larcombe'un OK! dergisine yaptığı değerlendirmeye göre 39 yaşındaki Harry, baskın bir karakteri olan 42 yaşındaki karısı Meghan Markle'ın yanında "orkestradaki ikinci kemancı" gibi görünüyor.

Larcombe'a göre "Meghan çok güçlü bir karakter, son derece hırslı ve çok azimli. Neredeyse her zaman Harry'yi gölgede bırakması da kaçınılmaz bir durum. Ondan daha fazla dikkat çekmesi normal."

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Uzmana göre Prens Harry, her zaman karısının gölgesinde kalacak. Öte yandan onun değerlendirmesine göre Harry eskiden beri ilgi çekmekten çok fazla memnun olmayan bir kişiliğe sahipti.

Bunca ilgi görmekten hiçbir zaman keyif almadı. O yüzden de karısının böyle her yerde ön plana çıkması onu çok da rahatsız etmiyor.

BUNUN SONUÇLARI OLUR

Tabii ki bu duruma psikologlar da el attı. Klinik psikolog Sona Kapur da bir ilişkide taraflardan birinin diğerini gölgede bırakmasının bilinen bir durum olduğunu belirtti.

Ama bunun genellikle iki olası sonucu bulunduğunu da saklamadı. Kapur'a göre eğer gölgede kalan taraf bundan memnunsa "bu gölgede kalan kişinin özgüveninin tam olduğu ve eşini desteklediği" anlamına geliyor. Yine de durum her zaman bu şekilde ilerlemiyor.

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Klinik psikolog bu konudaki görüşlerini şöyle sürdürdü: " Eğer bu durum iyi yönetilmezse baskıyı artırabilir, potansiyel olarak yetersizlik veya kızgınlık duygularına neden olabilir. Başarı, açık iletişim, karşılıklı destek ve her iki ortağın da kendi çıkarlarını takip etme ve parlama fırsatlarına sahip olmasını gerektirir."

HEP AYNI KONUYLA GÜNDEME GELİYORLAR

Aslına bakılırsa Prens Harry ile Meghan Markle'ın kamuoyu ve tabii ki kameralar karşısına çıktıklarında sergiledikleri tavırlar eskiden beri tartışla konusu.

Sadece kraliyet uzmanları ve psikologlar değil beden dili uzmanları da onları mercek altına alıyor sık sı.b.

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Meghan ile Harry, geçen yıl da Prens'in kurucusu olduğu Invictus Games nedeniyle Almanya'ya gitmişlerdi.

Sergiledikleri tavırlar, sanki etkinliğin değil de kendilerinin reklamını yapmak için oraya gitmiş gibi davrandıkları şeklinde yorumlanmıştı.

Bu yüzden eleştirilen çift, birçok yoruma göre her yerde ilgi odağı olmaya çabalayan Hollywood ünlülerine benzetilmişti.

O dönemde kraliyet ailesinden iyice dışlanan çiftin bu tavırlarıyla "Biz yıkılmadık, ayaktayız" mesajı verdikleri ileri sürülmüştü.