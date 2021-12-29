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Hande Soral ve İsmail Demirci'nin oğlu olacak

#Hande Soral#İsmail Demirci#Bensu Soral
Hande Soral ve İsmail Demircinin oğlu olacak

2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Hande Soral anne oluyor... Bebeğinin ultrason görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdı. Çift aile arasında yaptıkları kutlamada bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

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Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit Kahraman' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMIŞTI

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Dad (baba) yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurdu.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çift cinsiyet öğrenme partisi düzenledi. Heyecan dolu anlar yaşayan ikilinin oğlu olacak.

 

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