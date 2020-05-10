Hande Ataizi: Mutfakla pek aram yok!

Hande Ataizi (46) geçen yazdan beri aşk yaşadığı 26 yaşındaki sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bu ay Fransa Marsilya’da nikah masasına oturacaktı. Ama tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül corona virüs nedeniyle nikah ertelendi. Sevgililer önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Birçok ünlünün aksine Instagram hesabından yemek yaparken hiç fotoğraf paylaşmayan Hande Ataizi, “Benim mutfakla pek aram yok çünkü. Geçen pizza yaptım, onu da elime yüzüme bulaştırdım” dedi.





