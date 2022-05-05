Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hamdi Alkan'ın boşanırken verdiği 'lüks' otomobil çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel kesenin ağzını açtı

#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Boşanma Protokolü
Hamdi Alkanın boşanırken verdiği lüks otomobil çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel kesenin ağzını açtı
Sayit DURMAZ

Hamdi Alkan’ın boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobil çok konuşulan Selen Görgüzel önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. 1 milyon TL’lik yeni aracından inen şarkıcı, “O araç prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım, kredisini ödüyorum” dedi.

Haberin Devamı

Selen Görgüzel önceki akşam Kuruçeşme’de sahne alacağı Two isimli mekana girerken görüntülendi.

Gözden Kaçmasın

Hamdi Alkan 9 yıllık eşi Selen Görgüzelden boşanmıştı... İşte Alkanın eski eşine bıraktığı lüks otomobilHamdi Alkan 9 yıllık eşi Selen Görgüzel'den boşanmıştı... İşte Alkan'ın eski eşine bıraktığı 'lüks' otomobil!Haberi görüntüle

Mekana yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracıyla gelen Görgüzel, sahne öncesi sorularını yanıtladı.

Hamdi Alkanın boşanırken verdiği lüks otomobil çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel kesenin ağzını açtı

Hamdi Alkan’la ayrılırken boşanma protokolü gereği kendisine verilen 2005 model otomobili satan Görgüzel’e “Onu satıp bu aracı mı aldınız” diye soruldu. Şarkıcı, “Bu aracın onunla bir ilgisi yok. O araç prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım, kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni bir araç alacağım” dedi.

Hamdi Alkanın boşanırken verdiği lüks otomobil çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel kesenin ağzını açtı

Görgüzel'in yeni aracı 1 milyon TL. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

O arabayı sattımO arabayı sattım!Haberi görüntüle

AŞK KADINIYIM

Hamdi Alkan’la 8 yıllık evliliği biten Görgüzel “Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Doğru zamanda karşıma birisi çıkarsa âşık olurum” dedi. İddialı elbisesiyle de dikkat çeken şarkıcı, “Kıyafetim benim için normal ama size iddialı gelebilir. Gülşen bu konuda çok doğru yapıyor. Ama ben birilerine cesur demeden önce de cesurdum. Beni Gülşen’le kıyaslamayın” dedi.

Hamdi Alkanın boşanırken verdiği lüks otomobil çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel kesenin ağzını açtı

Selen Görgüzel yeni aracından bornozuyla indi ve hızlıca mekana giriş yaptı.

Olay yaratan öpüşme sahnesi! Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i uyardı mı?Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.
daha fazla video içinOlay yaratan öpüşme sahnesi! Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i uyardı mı?




Haberle ilgili daha fazlası:
#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Boşanma Protokolü

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı