Hamdi Alkan'ın boşanırken verdiği 'lüks' otomobil çok konuşulmuştu... Selen Görgüzel kesenin ağzını açtı

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Selen Görgüzel önceki akşam Kuruçeşme’de sahne alacağı Two isimli mekana girerken görüntülendi.

Mekana yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracıyla gelen Görgüzel, sahne öncesi sorularını yanıtladı.

Hamdi Alkan’la ayrılırken boşanma protokolü gereği kendisine verilen 2005 model otomobili satan Görgüzel’e “Onu satıp bu aracı mı aldınız” diye soruldu. Şarkıcı, “Bu aracın onunla bir ilgisi yok. O araç prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım, kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni bir araç alacağım” dedi.

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Görgüzel'in yeni aracı 1 milyon TL.

AŞK KADINIYIM



Hamdi Alkan’la 8 yıllık evliliği biten Görgüzel “Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Doğru zamanda karşıma birisi çıkarsa âşık olurum” dedi. İddialı elbisesiyle de dikkat çeken şarkıcı, “Kıyafetim benim için normal ama size iddialı gelebilir. Gülşen bu konuda çok doğru yapıyor. Ama ben birilerine cesur demeden önce de cesurdum. Beni Gülşen’le kıyaslamayın” dedi.

Selen Görgüzel yeni aracından bornozuyla indi ve hızlıca mekana giriş yaptı.







