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Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e verdiği 'lüks' otomobil olay olmuştu: O arabayı sattım!

#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Boşanma Davası
Hamdi Alkanın Selen Görgüzele verdiği lüks otomobil olay olmuştu: O arabayı sattım

Hamdi Alkan’la 9 yıllık evliliği sona eren Selen Görgüzel, boşanırken eşinin verdiği çok konuşulan arabayı sattığını söyledi: “O defter de kapandı.”

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BEKARIM GİBİ GELMİYOR

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Selen Görgüzel, muhabirlerin “Bekarlığa alıştınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“9 yıllık evlilik geride kaldı, kolay değil. Hâlâ idrak edemedim. Bekarım gibi gelmiyor bana. Ama olması gereken oldu. Hayatın akışında olabilecek şeyler bunlar. Yaşandı ve bitti. İyisiyle kötüsüyle 9 yıl geride kaldı. Bitmiş olan bir şeyin arkasından konuşulmaz.”

Hamdi Alkanın Selen Görgüzele verdiği lüks otomobil olay olmuştu: O arabayı sattım

GÖNDERMELİ ŞARKI

Boşanırken Alkan’ın Selen Görgüzel’e “lüks otomobil” verdiği haberleri çıkmış, daha sonra aracın 2005 model, fiyatının da 90 bin lira olduğu öğrenilmişti.

Hamdi Alkanın Selen Görgüzele verdiği lüks otomobil olay olmuştu: O arabayı sattım

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Görgüzel, araba sorulunca “Sattım, o defter de kapandı” dedi.

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Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Görgüzel, “Şimdiden söyleyeyim; çok konuşulacak. Hatta ‘Bu sözler bir gönderme mi?’ diye soracaksınız. Ama sözler bana ait değil, sadece bir tesadüf” dedi.

Hamdi Alkanın Selen Görgüzele verdiği lüks otomobil olay olmuştu: O arabayı sattım

BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü söylemişti:

"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik pandemide bitti, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor. Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

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