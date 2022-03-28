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Evliliğin bitme nedeni bu görüntüler mi? Selen Görgüzel'den açıklama

#Hamdi Alkan#Selen Görgüzel#İrfan Kangı
Evliliğin bitme nedeni bu görüntüler mi Selen Görgüzelden açıklama

Selen Görgüzel, boşanırken Hamdi Alkan’ın verdiği otomobili sattığı iddiasını doğruladı. Haberlerde Alkan’ın eşine ‘lüks otomobil’ verdiği yazılmış, daha sonra aracın 2005 model Peugeot 206 olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hamdi Alkan’la 8 yıllık evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, boşanma sonrası ilk kez önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Oyuncu, sorular üzerine “Süreçle ilgili konuşma yasağımız var” dedi.

Alkan’ın boşanma protokolü gereği Görgüzel’e New York’ta bir ev ve lüks bir otomobil verdiği öne sürülmüş, daha sonra o aracın 90 bin TL değerinde 2005 model bir Peugeot 206 olduğu ortaya çıkmıştı.

Görgüzel, aracı 85 bin TL’ye sattığı iddiası sorulunca “Arabayla ilgili konuşmayacağım ama evet sattım. Herkesin yolu açık olsun” dedi.

Evliliğin bitme nedeni bu görüntüler mi Selen Görgüzelden açıklama

DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR

Görgüzel, boşanmalarına tiyatrodaki öpüşme sahnesinin yol açtığı iddiasına tepki gösterdi:

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“Hiçbir alakası yok. Zaten beyefendi (Hamdi Alkan) beni bu sahnelere ve ezberime bir hoca olarak çalıştırmıştı. Evlilik bu, başlar biter. Sağlıklı olalım, gerisi hallolur.”

Aynı gün İstinye Park’ta görüntülenen Hamdi Alkan, “Hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin” dedi. Oyuncu, boşandığı eşine bıraktığı ev ve araba sorulunca da “Dünya malı dünyada kalır, boş verin” demekle yetindi.

ESKİ EŞİNE BÖYLE VEDA ETTİ

Selen Görgüzel, boşanma davası sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Dokuz yıl beraber ağlayıp beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan. Başarı ve mutluluk daima seninle olsun" notunu düşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Selen Görgüzel'in, boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini konu alan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı ile öpüşme sahnesi vardı. Üç kişilik komedi türündeki oyunun gala gösterimini izleyenler arasında Selen Görgüzel'in (43) yönetmen eşi Hamdi Alkan'ın da olması dikkat çekmişti.

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Kangı, öpüşme sahnesi öncesi Görgüzel'i izlemeye gelen Alkan'a dönerek, "Şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin, öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak" diyerek, izlemeye gelenleri güldürmüştü.

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Gerçek hiç de öyle değilmiş
#HAMDİ ALKAN#SELEN GÖRGÜZEL
Gerçek hiç de öyle değilmiş!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Olay yaratan öpüşme sahnesi! Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i uyardı mı?Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.
daha fazla video içinOlay yaratan öpüşme sahnesi! Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i uyardı mı?
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#Hamdi Alkan#Selen Görgüzel#İrfan Kangı

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