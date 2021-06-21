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Haber Giriş: 21.06.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Hakan Altun: Dünyalarımın olduğu, milyonların içinde yüzdüğüm yalandır!

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Hakan Altun: Dünyalarımın olduğu, milyonların içinde yüzdüğüm yalandır!

Beyin damarlarının birinde tıkanıklık tespit edilince bir süre hastanede tedavi gören Hakan Altun, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Geçtiğimiz nisan ayında, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, son durumu hakkında açıklama yaptı.

48 yaşındaki sanatçı, Bodrum'da teknede çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp altına bunu notu düştü:

"Bodrum’da olduğum doğrudur!
Sabahları erken kalktığım doğrudur! 14 kilo aldığım doğrudur!
Yanımdaki güzel refakatçi Diva'nın benim değil, dostum Ediz’in olduğu doğrudur!
'En iyi tekne arkadaşının teknesidir' sözü doğrudur!
Her gün denize girdiğim doğrudur!
Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim doğrudur!
Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır!
'Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma' dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur!

Hakan Altun: Dünyalarımın olduğu, milyonların içinde yüzdüğüm yalandır


Hakan Altundan mesaj var
Hakan Altun'dan mesaj var




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