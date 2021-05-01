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Haber Giriş: 01.05.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Hakan Altun'dan mesaj var

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Hakan Altun'dan mesaj var

Hakan Altun, Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan sanatçı geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Altun, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

 UZUN BİR SÜRE DİNLENMEK GEREKECEK

Sos medya hesabından zafer işareti yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hakan Altun altına bu notu düştü:

Herkese merhabalar ♥️♥️♥️

21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah.

Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi✌🏻✌🏻

Hakan Altundan mesaj var

 

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