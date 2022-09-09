Hadise sessizliğini bozdu... O iddialara cevap verdi!

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Hadise ile Mehmet Dinçerler bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında resmiyete dökmüş, Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları konuşulan çift alyanslarını çıkardı.

İddiaya göre, Hadise eşinin bebek istediğini geri çevirdi. Yaşanan bu olayın ardından ikilinin arası açıldı.

Çıkan haberlerin ardından Hadise'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber;

Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum.

Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize...

Hadise"

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KONUŞMUYORLAR

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliği üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği konserde gözyaşlarına boğulmuştu. Dinçerler’in evlenme teklif ederken hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğü son iki konserinde takmayan şarkıcının eşinin doğum gününü sosyal medyada kutlamaması da dikkat çekmişti.

Magnolia Bakery’nin Türkiye’deki ilk şubesini açan Dinçerler’in de açılış davetinde alyansını takmadığı görüldü.

Geçtiğimiz nisan ayında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. Yakın çevreleri de çiftin konu hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.