Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Pınar Deniz yıllar önce Hadise’yi seçmiş...

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Hadise’yi seçmiş

Hadise’yle yaşadığı ilişkiyle bir dönem gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım’ın adı bir süredir Pınar Deniz’le anılıyordu. Yıldırım ve Deniz, Melike Şahin’in konserine el ele gelerek ilişkilerini ilan etti. Magazin dünyasını hareketlendiren bu aşkla birlikte ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı.

“KADIN DAYANIŞMASI”

Pınar Deniz, 31 Aralık 2017’de “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında şarkı söylemişti. Deniz, yarışmada kendisini takımına almak isteyen jüri üyelerinden Hadise’yi seçti. “Kadın dayanışması diyorum” sözleriyle seçimini açıklayan Deniz’in o görüntüleri sürpriz aşkın ardından sosyal medyada gündem oldu.

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Normal delileriz

ABD’de düzenlenen Burning Man, önceki gün sona erdi. Festivalin katılımcıları arasında Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi de vardı. Subaşı, festivaldeki anlarının fotoğraflarını şu notla paylaştı: “100’de yüz eminim, biz sadece normal delileriz. O kadar çılgın deli değiliz, buna söz veriyorum.”

Sarmaş dolaş

Oyuncu Burcu Binici geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde evlendiği rap’çi Tankurt Manas ile City’s Nişantaşı’ndaydı. İkili, alışveriş merkezinin içindeki yürüyen merdivenlerde sarmaş dolaş objektiflere yansıdı. Çift, yeni evlerine alışveriş yaptıklarını söyledi. (Sayit DURMAZ)

Pera 1 yaşında

Müjgan Ferhan Şensoy geçtiğimiz günlerde annesi Derya Baykal ve kardeşi Derya Şensoy’un katıldığı bir partiyle kızı Pera’nın birinci yaş gününü kutladı. Derya Şensoy, o anları sosyal medya hesabından “İyi ki doğdun Pera’cım! Seni çok seviyoruz” notuyla paylaştı.

Mutlu anlar

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Hakan Ural, Down sendromlu gençlerin çalıştığı Üsküdar’daki Tebessüm Kahvesi’ne gitti. Ziyarete Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Ural fotoğraflarını “Çok mutlu anlar yaşadık” notuyla, Türkmen de “Hakan Abi gelsin, onu çok seviyoruz demişlerdi. Abileri kırmadı” mesajıyla paylaştı.