Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? 'O yüzük zaten yaramamıştı!'

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Hadise ile Mehmet Dinçerler bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında resmiyete dökmüş, Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle nikah masanına oturmuştu. Çift şu sıralar evliliklerinde kriz yaşadığı haberleriyle gündemde.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de konser veren Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcının duygusal hali ve çok konuşulan milyonluk yüzüğünün parmağında olmaması dedikoduları daha da alevlendirdi.

MEHMET DİNÇERLER DE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Bir süredir eşinin konserine gitmeyen Mehmet Dinçerler yeni mekânın açılışında ünlü isimleri ağırladı. Bu özel günde Hadise eşini yalnız bıraktı. Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere yansıdı.

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DOĞUM GÜNÜNDE MESAJ YOK

Sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile olan fotoğrafların neredeyse tamamını silen Hadise, eşinin 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşımda bulunmadı.

YÜZÜĞÜ GÜNLERCE KONUŞULDU

Hadise işinsanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

AMCAYI KIZDIRDI

Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler’in avukatı “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor” dedi.

Gözden Kaçmasın 40 bin dolarlık yüzük davaya konu oldu Haberi görüntüle

Çok geçmeden Mehmet Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

“Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yukümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım.”

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SAVAŞ ÖZBEY YAZDI: O YÜZÜK ZATEN YARAMAMIŞTI

Savaş Özbey, Hadise'nin çok konuşulan yüzüğünü bugünkü köşesine taşıdı:

"Hadise evlilik yüzüğünü takmadığı konser sırasında gözyaşlarına hakim olamadı, eşi Mehmet Dinçerler’in de artık yüzük takmadığı ortaya çıktı. Dün Hürriyet’te okudum. Krizin Dinçerler çocuk isterken, Hadise’nin şu anda sıcak yaklaşmadığı için çıktığı konuşuluyor. İkilinin yüzük takmamasını ayrılacaklarının işareti kabul edenler var.

Ben tam tersini düşünüyorum. Herkesin gözünün kaldığı, aile içinde kriz çıkaran, eski alacaklıların mahkemeye başvurmasına neden olan o pahalı yüzük zaten en başından beri hiç yaramamıştı çifte. “Yüzüklerin Efendisi”ndeki gibi uğursuz bir şey mübarek. O yüzüğü takmazlarsa daha huzurlu olacaklarına dair inancım tam. Ama ispatlayamam."

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KIYAFETLER VE PERFORMANS ESKİYE DÖNDÜ

Hadise, Mehmet Dinçerler ile ilişkisinin ardından giyim tarzını değiştirmiş, alışılmışın dışında kıyafetler giymeye başlamıştı.

Ünlü şarkıcı son konserlerinde iddialı kostümler tercih etti. Seyircisine müzik ziyafeti yaşatan Hadise'nin performansı da sosyal medyaya damga vurdu.