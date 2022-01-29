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40 bin dolarlık yüzük davaya konu oldu

#Mehmet Dinçerler#Hadise#Yüzük
40 bin dolarlık yüzük davaya konu oldu

Şarkıcı Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler’in avukatı “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor” dedi. Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyumda olacak.

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Gaziantepli Mehmet Dinçerler ile kardeşi Burhan Dinçerler’in sahibi oldukları Hacı Sayid Gıda AŞ, dünyaca ünlü Gloria Jean’s markasının Türkiye temsilciliğini yapan Grup Dnc Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri bir süredir yaşanan mali sıkıntı ile gündemde. Ticaret mahkemesi üç şirkete yönelik konkordato kararı vermişti. Ancak, bir kısım alacaklının itirazı üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararı kaldırmıştı.

'ALACAKLILAR ZARARA UĞRATILDI'

İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar sonrası dosyaya bakan Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu aldı. Kararın kaldırılması sonrası ilk duruşma ise önceki gün yapıldı. Duruşmaya 30’a yakın alacaklı firma avukatı katıldı. Duruşmaya, kurucu ortak Mehmet Dinçerler’in avukatı Av. Hicran A. Şenoğlu’nun sözleri damga vurdu. Av. Şenoğlu, duruşmada “Burhan Dinçerler, kurtaracağına inandığı şirketin borçlarını ödüyor. Hacı Sayid’i ödemiyor. İki banka borcu ödenmedi. Bu ikisi de müvekkilimin borcu. En kârlı yerler devir gösterilerek alacaklılar zarara uğratıldı. Yönetim kayyumu atanmasını talep ediyoruz. Hacı Sayid hileli iflasa gidiyor. Kasada 1 ay içinde 4 milyonluk eksilme var” dedi.

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KARARA RAĞMEN ÖDEME YAPILMADI

Şirketin ikinci kuşak temsilcisi konumundaki Mehmet Dinçerler’in, şarkıcı Hadise’ye aldığı 40 bin dolarlık yüzüğü de gündeme getiren Av. Şenoğlu “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin” dedi. Av. Şenoğlu, duruşma sonrası Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise “Müvekkilimin evi satıldı. Böyle bir dönemde 1 milyon liralık düğün yaptılar. Bir ay içinde kasadan 3.5-4 milyon liralık eksilme var” diye konuştu. Mehmet Dinçerler’in kardeşi Tuğba Dinçerler, geçen hafta görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Konuya ilişkin görüşlerini almak istediğimiz Burhan Dinçerler’in avukatı ise herhangi bir açıklama yapmadı.

MAHKEME KAYYUM ATADI

Duruşmada söz alan EMD Soğuk Depoculuk AŞ’nin avukatı Av. Pınar Horasan ise “Müvekkilimin 604 bin lira alacağı var. Rumeli Tatlıcılık, mahkeme kararına rağmen ödeme yapmadı. Borçlular kötü niyetli. Tedbirlerin kalkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Duruşmada söz alan çok sayıda avukat ise, konkordato talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, şirket yönetimine Mali Müşavir Haluk Aksu’yu kayyum olarak atadı. Yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar veren mahkeme bir sonraki duruşma için mart ayı başına gün verdi.

BİLİRKİŞİ: HACI SAYİD’İN KURTULMA İHTİMALİ YOK

Mahkemenin talebi ile mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda ise şirketlerin durumu ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Prof. Dr. Serdar Kale, Mali Müşavir Ferhat Koç’un 24 Ocak 2022 tarihli raporuna göre, konkordato talep eden şirketlerden Hacı Sayid Gıda AŞ’nin oldukça kötü durumda olduğu kaydedildi. Raporda, anılan şirketin 2020-21 yıllarında 11 milyon 431 bin lira zarar ettiği kaydedildi. Raporda, söz konusu şirketin konkordato projesinin başarıya ulaşmasının imkansız olduğu kaydedildi.

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MUHAMMET OLAN ADINI MEHMET OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler (36) ile ilgili ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Buna göre, Mehmet Dinçerler, ‘Muhammet’ olan adını geçen yıl şubat ayında değiştirdi. Evraklarda ‘Muhammet’ olan isim ‘Mehmet’ olarak yer aldı. Konuya yakın bir kaynak, “Gerçekte adı Muhammet. Ama Mehmet ismini kullanıyordu. Şimdi resmen ‘Mehmet’ oldu” diye konuştu.

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#Mehmet Dinçerler#Hadise#Yüzük

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