Hadid kardeşlerin ablası da sonunda manken oldu: 40 yaşında ilk kez podyumda!

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28 yaşındaki Bella Hadid ve 26 yaşındaki kardeşi Gigi yıllardır moda dünyasının en çok çalışan ve kazanan modelleri. Erkek kardeşleri 24 yaşındaki Anwar Hadid de ablalarının izinden gitti ve o da 2016’da imzaladığı modellik anlaşmasından sonra giderek ünlendi.

Daha 2 yaşındayken reklamlarda oynayarak kariyerine bir çocuk yıldız olarak başlayan Gigi Hadid, 16 yaşında fotoğrafçılık hayalinden vazgeçip modelliğe yönelen ablası Bella ve onları takip eden Anwar’ın ardındaki en büyük güç anneleri Yolanda Hadid.

Yolanda Hadid, kızları Gigi ve Bella'yı podyumların en büyük modellerinden yapabilmek için yıllarca uğraştı... Gigi ve Bella'nın erkek kardeşi Anwar da yıllar sonra onlara katıldı ve modellik yapmaya başladı

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Hollanda’da doğan ve genç yaşında keşfedildikten sonra dünyanın en büyük mankenlik ajansı Ford Models’la anlaşma imzalayan 59 yaşındaki anne Yolanda, 90’lı yılların ortasına kadar tıpkı kızları gibi podyumların en ünlü ve başarılı modellerinden biriydi. “Artık yuva kurmak istiyorum” diyerek modelliği bırakan Yolanda çok büyük bir servete sahip emlak kralı Mohamed Hadid’le evlendi.

Alana Hadid emlak kralı Mohamed Hadid'in en büyük çocuğu... Alana'nın bir de Marielle adında kız kardeşi bulunuyor: Hadid soyadı taşıyan bu kız kardeşler üvey kardeşleri Gigi, Bella ve Anwar kadar ünlü olamadılar

Sonra da bir televizyon yıldızı oldu. Bir yandan realite şovlarında başrolde yer alıyor bir yandan da çok izlenen mankenlik yarışmalarını sunuyordu. Eski bir model ve ünlü bir ekran yüzü olarak kazandığı gücü ve servetini kızlarının ün kazanması ve podyumun en büyük modelleri olması için kullandı. Tıpkı Kardashian kardeşlerin annesi Kris Jenner gibi Yolanda Hadid de kızlarını ve onların ardından da oğlu Anwar’ı destekleyip arkalarındaki en büyük güç oldu.

Alana Hadid de aslında moda dünyasına çok uzak bir isim değil: Yıllardır stilistlik yapan Alana kendi moda şirketini de kurdu ve podyumlardan ziyade arka planda çalışarak adını duyurdu

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Gigi ve Bella Hadid kardeşler emin adımlarla isimlerini podyumlara altın harflerle yazdırırken aynı soyadını taşıyan bir kişi daha son zamanlarda adını duyurur hale geldi ve manşetlerde yükselen bir yıldız oldu. Hadid kardeşlerin şimdiye kadar adı pek anılmayan ablaları Alana Hadid 40 yaşında ilk kez podyuma çıkıp mankenlik yaparak bir anda gündem oldu.

Alana Hadid 40. yaş gününü kutladıktan hemen sonra Danimarka'da ilk kez mankenlik yaptı

Mohamed Hadid’in ilk evliliğini yaptığı Mary Butler’dan doğan Alana Hadid de aslında moda dünyasına çok uzak bir isim değil. Uzun yıllardır stilistlik yapan ve sonra da kendi moda markası La Detresse'yi kuran Gigi ve Bella’nın üvey ablası Alana Hadid, Danimarka’dai Kopenhag Moda Haftası'nda hayatında ilk kez profesyonel modellerle birlikte podyumda yürüdü.

Podyumda oldukça rahat görünen Alana Hadid defileye çıkmasının tamamen tesadüf olduğunu söyledi

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Danimarkalı modacı Naja Munthe’nin modaevi MUNTHE için modellik yapan Alana Hadid 40 yaşında ilk kez mankenlik yapmasının tamamen bir tesadüf eseri olduğunu söyledi. Vogue dergisine verdiği röportajda "Danimarkalı markaları sevdiğim için Kopenhag'a gelmeye karar vermiştim" diyen abla Alana, tasarımcının bunu öğrenince kendisine defileye çıkma teklifi getirdiğini açıkladı.

Alana Hadid "Aslında podyumlarda yürümeyi çok seviyorum. Buraya gelme sebebim bunu yapmak değildi ama heyecan verici bir değişiklik oldu. Umarım tekrar gelir ve daha fazla defilede podyuma çıkarım” dedi. Alana Hadid, üvey kız kardeşleri Gigi ve Bella’nın da kendisine destek verdiğini belirterek "Açıkçası podyumda olmanın ne kadar heyecan verici olduğunu biliyorlar, bu yüzden benim için kesinlikle heyecanlılar." dedi.

Alana Hadid kız kardeşleri Gigi ve Marielle ile verdiği bu doğum günü pozuyla çok konuşulmuştu... Alana'nın fiziğini ve üzerindeki elbiseyi taşımadaki başarısını görenler "sen de çoktan Gigi ve Bella gibi manken olmalıydın" yorumu yaptı

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İlk mankenlik deneyimini Instagram hesabından paylaşan Alana Hadid için “doğuştan model” ve “zaten podyumun ona çok yakışacağı belliydi, geç bile kaldı” yorumları yapıldı. Alana Hadid geçen hafta 40. Yaşını kutlamış, Gigi Hadid’in de katıldığı doğum günü partisinde giydiği kostümü ve tarzı çok beğenilerek “Kız kardeşleri de tıpkı ona benziyor, mankenlik yeteneği bu ailenin genlerinde var” yorumları yapılmıştı.