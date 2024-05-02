Güzel yıldız çocuk istemediği için boşanmıştı… Tartışmalara son noktayı koydu: İstesem doğururdum ama ben babaanne olacağım

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Önce yıllarca başrolünü oynadığı diziyle sonra da ABD televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarında jürilik yaparak hem şöhrete hem de büyük bir servete kavuştu.

51 yaşına basan yıldız isim Sofia Vergara artık hayatın kendisine sunduğu bu armağanların tadını sonuna kadar çıkarmanın peşine düştü… Hollywood'un son yıllardaki en gözde yıldızlarından olan Sofia Vergara son aylarda boşanma haberleriyle de gündemden düşmüyor

ARTIK HAYATIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYOR

Güzelliği dillere destan olan yıldız oyuncu geçen yaz 8 yıllık evliliğini sonlandırıp yeniden bekar hayatına döndüğünden beri gündemden düşmüyor.

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Biten evliliği ve bunun ardındaki sebepler konusunda People dergisine samimi açıklamalar yapan Sofia Vergara, evliliğinin bitmesine yol açan kararını ve eski kocası Joe Manganiello'dan çocuk sahibi olmanın kendince neden “adil” olmadığını düşündüğünü anlattı. Vergara ve Joe Manganiello çocuk sahibi olmak konusundaki anlaşmazlıkları yüzünden yollarını ayırdı

MUTLU EVLİLİKLERİ ÇOCUK ANLAŞMAZLIĞINDAN BİTMİŞTİ

Modern Family dizisinin yıldız oyuncusu 2015’te evlendiği ve yıllardır birlikte çok mutlu mesut bir hayat yaşadığı eşi Joe Manganiello'dan bir anda ayrılmış, bu beklenmedik boşanma haberinin ardında ne sebep yattığı haftalarca magazin sayfalarında tartışılmıştı.

Boşandıktan aylar sonra bu konuda ilk kez açıklama yapan Sofia Vergara kendisinden yaşça genç olan eski kocası Joe Manganiello'nın sürekli kendisinden çocuk istediğini ama kendisinin buna yanaşmadığını itiraf etmiş ve evliliklerini bitiren sebebin de bu olduğunu söylemişti. Ünlü oyununun ilk evliliğinden 32 yaşında Manolo adında bir oğlu var... Sofia Vergara artık babaanne olmak istediğini söylüyor

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32 YAŞINDA BİR OĞLU VAR, İKİNCİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ

Joe Manganiello’nun bu çocuk isteğinin evliliklerinin ilk zamanlarından beri dile getirildiğini de söyleyen Sofia Vergara eski kocasına hayır demesinin bir sebebinin de bunun adil olmadığını düşünmesi olduğunu dile getirdi.

İlk evliliğini daha 19 yaşındayken yapan ve şimdi 32 yaşında Manolo adında bir oğlu olan güzel yıldız ileri yaşta doğum yapan kadınlara saygı duyduğunu ve tıptaki gelişmeler sayesinde kendisinin de anne olmasının önünde bir engel olmadığını altını çizdi.





FİKİR GÜZEL AMA SADECE KAĞIT ÜZERİNDE…

Ancak Sofia Vergara artık geç elde ettiği şöhretinin tadını çıkarmak ve kariyerine odaklanarak yaşamak istediğini söylüyor. Yoğun iş yaşantısı yüzünden genç bir anne gibi çocuğuna hak ettiği şekilde zaman ayıramayacağını ve bunun hem doğacak bebeğe hem de eski eşi Joe Manganiello'ya karşı adil olmayacağını düşünüyor.

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People’a verdiği röportajda “Hayatta kulağa iyi fikirler gibi gelen ama aslında öyle olmayan şeyler var” diyerek oğlundan bahsetti ve “Ben zaten bir anneyim. İyi bir anne olmanın ya da olabileceğiniz en iyi anne olmaya çalışmanın ne demek olduğunu biliyorum ve bu çok fazla fedakarlık gerektiriyor, çok fazla enerji gerektiriyor” dedi. Vergara tıptaki gelişmeler sayesinde isterse anne olabileceğini ancak bebeğine gerektiği gibi vakit ayırmayacağını, bunun da adil olmadığını söylüyor

“BİLİM YOLUYLA ANNE OLURUM AMA ADİL OLMAZ”

51 yaşındaki oyuncu, yaşına rağmen “bilim” yoluyla bir çocuk sahibi daha olabileceğini ama nihayetinde yeni doğmuş bir bebeği büyütmenin planları arasında olmadığını da sözlerine ekledi.

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“50 yaşından sonra anne olmak isteyenlere tamamen saygı duyuyorum,” diyen Sofia Vergara “Kariyerim, hayatımı yaşama biçimim ve evliliğim nedeniyle bu dünyaya bir çocuk getirmenin adil olduğunu düşünmedim ve yüzde bebeğime enerjimin 100'ümü veremeyeceğimi düşündüm” sözleriyle boşanma kararının gerçek sebeplerine açıklık getirdi.





“ARTIK BABAANNE OLUP TORUN SEVECEĞİM”

Evliliğini Temmuz 2023’te bitiren Sofia Vergera Ocak 2024'te El País'e verdiği demeçte “Evliliğim bitti çünkü kocam daha gençti; çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum” demişti.

Artık anne değil babaanne olmak istediğini söyleyen Vergara “Oğlum baba olduğunda, bebeği bir süreliğine bana getirmesine izin vereceğim ve sonra torunumu ona geri verip hayatıma devam edeceğim; yapmam gereken bu” diye ekledi. Sofia Vergara bir süredir yakışıklı ortopedi cerrahı Justin saliman'la birlikte

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AYRILIRKEN BİRBİRLERİNİ HİÇ ÜZMEDİLER

Ünlüler evlilikleri biterken genelde sahip oldukları büyük serveti paylaşırken ettikleri kavgalarla ve uzayıp giden boşanma davlarıyla gündeme geliyorlar.

Sofia Verga ve Joe Manganiello ise bunun tam tersini yapıp hiç kavga etmeden, birbirleri hakkında kötü söz söylemeden ve edindikleri kazanç ve mülkleri de sessizce paylaşarak dostça bir ayrılık süreci geçirdiler… Joe Manganiello boşandıktan sonra 34 yaşındaki ve daha önce evlenip çocuk sahibi olmamış olan Caitlin O'Connor'la aşk yaşamaya başladı... Yakışıklı aktörün bir an önce hayalindeki aileyi kurmak için harekete geçeceği konuşuluyor

İKİSİ DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI, BİRİ YAKINDA EVLENEBİLİR

Bu arada Sofia Vergara da Joe Manganiello da boşandıktan sonra yalnız kalmadılar. Sofia Vergara bir süredir Los Angeles’ın en ünlü ve zengin cerrahlarından olan Justin Saliman’la aşk yaşıyor. Joe Manganiello da bir süredir 34 yaşındaki oyuncu Caitlin O'Connor’la birlikte.

Bir çocuk sahibi olmayı her şeyden çok isteyen Joe Manganiello’nun kısa bir süre içinde bu ilişkiyi evliliğe taşıyabileceği konuşuluyor…