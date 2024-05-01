Çocuk istediği için karısı terk etmişti… Ünlü oyuncu hayalini kurduğu yuvayı genç sevgilisiyle kuracak

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2015 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden bir olan Joe Manganiello ve Sofia Vergara geçen temmuz ayında ayrıldıklarını açıkladılar.

BAŞTA ANLAŞAMADIK DEDİLER, GERÇEK AYRILIK SEBEBİ AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mahkemeye başvuran Joe Manganiello olmuş, dava dosyasına boşanma gerekçesi olarak da “uzlaşmaz fikir ayrılıkları” gösterilmişti.

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Joe Manganiello ve Sofia Vergara geçen temmuzda yollarını ayırdılar...

Böyle mutlu mesut görünen, birbirlerine olan aşklarını dillerinden düşürmeyen ünlü çiftin bu ani ayrılık kararının sebebi uzun süre konuşuldu.

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En sonunda söylentilere son vermek isteyen Sofia Vergara, ayrılığın üzerinden aylar geçtikten sonra neden boşandıklarını açıkladı.

Joe Manganiello, Sofia Vergara'dan ayrıldıktan birkaç ay sonra görüşmeye başladığı Caitlin O'Connor’la birlikte bir gelecek hayali kuruyor

Çok sevdiği karısından ayrıldıktan sonra bir süre sokaklarda tek başına, oldukça üzgün bir halde görüntülenen, biten aşkının ardından da ağzını hiç açmayan 47 yaşındaki yakışıklı aktör geçen eylülden beri 34 yaşındaki oyuncu Caitlin O'Connor’la birlikte.

İlk kez birlikte bir spor salonundan çıkarken görüntülenen çift aşk dedikoduları alıp başını gidince kırmızı halıya birlikte çıkmış, sonra da sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.

Joe Manganiello ve Sofia Verga çifti hiç kavga etmeden, boşanırken para ya da evlerini paylaşırken de sıkıntı yaşamadan dostça ayrılmıştı... çift birbirlerinden bir talepleri olmadan yollarını ayırdı; Joe Manganiello eski eşinden sadece kucağından hiç indirmediği köpekleri Bubbles'ı alarak evinden ayrıldı

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Sofia Vergara’dan ayrılma sebebine bakılacak olursa Joe Manganiello yeni sevgilisi Caitlin O'Connor’la olan ilişkisinde kısa sürede ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

BU İLİŞKİDEN KISA SÜREDE EVLİLİK YA DA BEBEK HABERİ GELECEK

Taze aşıkların ilişkileri daha altı aylık olmasına rağmen birlikte yaşamaya başladılar. Ve görünen o ki çok yakın bir zamanda bu yeni çiftten ya evlilik ya da bebek müjdesi gelecek.

Dün New York’ta el ele yürüken görüntülen çiftin ilişkisinin hızlı ilerlediği ve giderek ciddileştiği söyleniyor.

Joe Manganiello ve Sofia Vergara’nın evliliğinin bitiş sebebi Vergara tarafından yapılan açıklamaya göre Manganiello’nun baba olmak istemesi ancak güzel yıldızın buna yanaşmamasıydı…

Joe Manganiello Sofia Vergara’dan çocuk sahibi olabilmek için ayrılmıştı, ünlü oyuncu bu fikre sıcak bakan yeni sevgilisi Caitlin O'Connor'la ciddi adımlar atmaya hazır

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51 yaşındaki Sofia Vergara ilk evliliğini çok genç yaşta yapmış ve bir de oğlu olmuştu. Oğlu 32 yaşında olan ünlü oyuncu ilerleyen yaşını gerekçe göstererek bir kez daha anne olmak istemediğini itiraf etti.

“Artık anne değil babaanne olmacak yaşatayım” diyen Sofia Vergara, yoksulluktan gelip büyük bir Hollywood yıldızı olduktan sonra gelen şöhret ve servetiyle artık rahat bir hayat yaşamak ve bir kez daha annelik sorumluluğu taşımak istemediğini söylüyor.

Çift ilişkilerini ilan ettikten sonra sık sık sosyal medya paylaşımı yapmaya da başladı

NİŞAN, DÜĞÜN, ÇOCUK... SIRASI BELLİ DEĞİL AMA VADESİ YAKIN

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Vergara kariyerine odaklanmak isterken çocuğu olmayan Joe Manganiello ise yaşı daha fazla ilerlemeden bir başkasıyla bu hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Bu yüzden de boşanma kararını alan taraf o oldu.

Gözden Kaçmasın Ünlü ekran yüzü herkese ilişki tavsiyesi veriyordu… Nişanlandığı gün aldatıldığını öğrendi Haberi görüntüle

Daha önce evlenmeyen 34 yaşındaki sevgilisi Caitlin O'Connor’ın da çocuk fikrine ve bir aile kurmaya sıcak baktığı biliniyor. Ufak çaplı rollerle ve sunuculuk yaptığı programlarla tanınan Caitlin O'Connor da yeni ilişkisinin hızlıca evliliğe yürümesinden oldukça memnun görünüyor…