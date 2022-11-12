Gülşah Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'a ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim

Haberin Devamı

'HAKKIMI HELAL ETTİM'

Evli şarkıcı Deha Bilimlier’le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, o dönem kendisi için “Ben onu uyardım” diyen eski dostu Demet Akalın’ı affetmeyeceğini söyledi:



“Benim hayatımı mahvetti. Çok kızgınım ve çok öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim. Öteki tarafta karşılaşmamak için. Burada yeteri kadar mahvetti çünkü. Herkes onun olayı doğruladığını düşündü. Ben çıkıp ‘Senin de geçmişinde bunlar vardı’ demedim. Benimkiler doğru şeyler ama çoluğu çocuğu olan bir insan. Bana hiç yakışmaz.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KANLICA GELENEĞİ

Suzan Kardeş ve Emel Müftüoğlu önceki gün Sezen Aksu’yu Kanlıca’daki evinde ziyaret etti.

Haberin Devamı

Suzan Kardeş fotoğraflarını Instagram’da “Aman ya yine çok güzeliz yahu. Kanlıca geleneği” notuyla paylaştı. Emel Müftüoğlu da aynı kareyi “Biz dün çocuklar gibi şendik” mesajıyla kendi sayfasına ekledi.

HAYATIMDA KİMSE YOK

Hande Erçel, Kerem Bürsin’le yeniden bir araya geldiği haberlerine yanıt verdi.

Dün Bebek’teki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, “Bugün toplantımız vardı, beni çok heyecanlandıran bir proje dinledim” dedi. Oyuncu, çalışmayı özlediğini söyledi: “Çok uzun zaman oldu. Güzel bir proje var, heyecanlıyım ama imzalar henüz atılmadı, şu an konuşma aşamasındayız.” Hande Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin’le barıştığı haberleri için de şöyle konuştu: “Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim biliyorsunuz.” (Deniz BOY)

'ÇOCUĞUMU ÇALIŞTIRMAM'

Bensu Soral önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Haberin Devamı

Soral, çocukların setlerde çalıştırılmasına dair sorulara şu yanıtı verdi: “Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim. Çünkü çocuklar için biraz trajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız. Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmam. Çocukların çocukluğunu yaşamasından yanayım.”

EFSANE DÖNÜYOR

Şafak Sezer önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Yeni filmi “Kutsal Damacana 4”ün 20 Ocak 2023’te vizyona gireceğini söyleyen oyuncu, “Efsane dönüyor” dedi. Sezer, gişe beklentisi sorulduğunda da şöyle konuştu: “Bizim isteğimiz seyircinin sinemaya tekrar gelmesi. İnsanların birlikte gülüp eğlenmesi daha önemli.” (Deniz BOY)

SÜRPRİZ ŞARKI

Haberin Devamı

Mustafa Sandal, pop müziğin klasikleri arasına giren “Sonuna Kadar” şarkısında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’la düet yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde Ecem Gündoğdu tarafından çekilen klipte sanatçılara, 2013’te 13 yaşında “Dünya piyano birincisi” seçilen Kaan Turan ve senfoni orkestrası eşlik etti.