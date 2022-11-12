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Gülşah Saraçoğlu'ndan Demet Akalın'a ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim

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#Gülşah Saraçoğlu#Demet Akalın#Deha Bilimlier
Gülşah Saraçoğlundan Demet Akalına ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 08:21

Modacı Gülşah Saraçoğlu, konuk olduğu “Katarsis” programında Demet Akalın’a olan kırgınlığını dile getirdi.

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'HAKKIMI HELAL ETTİM'

Evli şarkıcı Deha Bilimlier’le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, o dönem kendisi için “Ben onu uyardım” diyen eski dostu Demet Akalın’ı affetmeyeceğini söyledi:

“Benim hayatımı mahvetti. Çok kızgınım ve çok öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim. Öteki tarafta karşılaşmamak için. Burada yeteri kadar mahvetti çünkü. Herkes onun olayı doğruladığını düşündü. Ben çıkıp ‘Senin de geçmişinde bunlar vardı’ demedim. Benimkiler doğru şeyler ama çoluğu çocuğu olan bir insan. Bana hiç yakışmaz.”

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KANLICA GELENEĞİ

Suzan Kardeş ve Emel Müftüoğlu önceki gün Sezen Aksu’yu Kanlıca’daki evinde ziyaret etti.

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Gülşah Saraçoğlundan Demet Akalına ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim

Suzan Kardeş fotoğraflarını Instagram’da “Aman ya yine çok güzeliz yahu. Kanlıca geleneği” notuyla paylaştı. Emel Müftüoğlu da aynı kareyi “Biz dün çocuklar gibi şendik” mesajıyla kendi sayfasına ekledi.

HAYATIMDA KİMSE YOK

Hande Erçel, Kerem Bürsin’le yeniden bir araya geldiği haberlerine yanıt verdi.

Gülşah Saraçoğlundan Demet Akalına ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim

Dün Bebek’teki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, “Bugün toplantımız vardı, beni çok heyecanlandıran bir proje dinledim” dedi. Oyuncu, çalışmayı özlediğini söyledi: “Çok uzun zaman oldu. Güzel bir proje var, heyecanlıyım ama imzalar henüz atılmadı, şu an konuşma aşamasındayız.” Hande Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin’le barıştığı haberleri için de şöyle konuştu: “Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim biliyorsunuz.” (Deniz BOY)

'ÇOCUĞUMU ÇALIŞTIRMAM'

Bensu Soral önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Gülşah Saraçoğlundan Demet Akalına ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim

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Soral, çocukların setlerde çalıştırılmasına dair sorulara şu yanıtı verdi: “Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim. Çünkü çocuklar için biraz trajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız. Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmam. Çocukların çocukluğunu yaşamasından yanayım.”

EFSANE DÖNÜYOR

Şafak Sezer önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Gülşah Saraçoğlundan Demet Akalına ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim

Yeni filmi “Kutsal Damacana 4”ün 20 Ocak 2023’te vizyona gireceğini söyleyen oyuncu, “Efsane dönüyor” dedi. Sezer, gişe beklentisi sorulduğunda da şöyle konuştu: “Bizim isteğimiz seyircinin sinemaya tekrar gelmesi. İnsanların birlikte gülüp eğlenmesi daha önemli.” (Deniz BOY)

SÜRPRİZ ŞARKI

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Mustafa Sandal, pop müziğin klasikleri arasına giren “Sonuna Kadar” şarkısında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’la düet yaptı.

Gülşah Saraçoğlundan Demet Akalına ağır sözler: Benim hayatımı mahvetti, affetmeyeceğim

Atatürk Kültür Merkezi’nde Ecem Gündoğdu tarafından çekilen klipte sanatçılara, 2013’te 13 yaşında “Dünya piyano birincisi” seçilen Kaan Turan ve senfoni orkestrası eşlik etti.

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#Gülşah Saraçoğlu#Demet Akalın#Deha Bilimlier

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