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Haber Giriş: 08.08.2021 - 07:35 | Son Güncelleme:

Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu

Birlikte rol aldıkları dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan nişanlandı.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Nesrin Cavadzade’ye nişanla ilgili sorular yöneltildi. Ünlü oyuncu, aile arasında gerçekleşen nişan töreniyle ilgili, “Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz-nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu” dedi.

Ardından gelen düğün sorularını ise Cavadzade yanıtlamak istemedi: “İnsanlar yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım.”

Gökhan Alkan: Nişan benim için sürpriz oldu

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ın çocuk istediğini söylemişti; “Çocuk düşünüyoruz. Gökhan çok istiyor” 

Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'nin ailesiyle yemekte bir araya gelmişti...

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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