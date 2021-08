Arnold Schwarzenegger: Çok param var çalışmak zorunda değilim

◊ Neredesiniz şu anda?



- Los Angeles’ta Brentwood’da evimdeyim... Şu anda mutfağımdayım ve burası kahvaltı, öğle ve akşam yemeği yediğim mutfak. Arkamdaki rafta gezerken dünyanın her yerinden topladığım bazı resimler var...



◊ Los Angeles’ta henüz öğlen bile değil ama gördüğüm kadarıyla şu an kurabiye yiyip puro içiyorsunuz. Alışkanlıklarınızla başlayalım. Mesela kurabiye ve puro için doktorunuz ne diyor?



- Doktorlar bu alışkanlıklardan nefret ediyor. Günde bir puro içiyorum ve muhtemelen sağlığınız için en iyi şey bu değil. Bu kurabiyeler, vegan. O kadar da tatlı değil. Kurabiye yeme alışkanlığını zayıflık olarak değerlendiren birkaç kişiyle karşılaştım. Bunu bir zayıflık olarak görmüyorum. Avusturya’da büyüdüğüm için genel olarak tatlıya düşkünüm. Belki de bir bakıma zayıflık, çünkü yemek için en sağlıklı şeyler değiller. Dondurmayı çok seviyorum, elmalı strudel’i seviyorum, kremalı pufları seviyorum, kurabiyeleri seviyorum, içinde fındık olan siyah çikolatayı seviyorum. Biri gelirken bana tatlı getirirse cennetteyim. (Gülüyor) Maalesef tatlıları seviyorum.





GÖÇMENLİK REFORMU YAPMALIYIZ



◊ Politikayla devam edelim mi?



- Tabii...



◊ Anayasaya göre başkanlık için yarışamıyorsunuz ama birçok insan kalbinde bu hakka sahip olmanız gerektiğini düşünüyor. Eğer böyle bir şansınız olsaydı üzerinde çalışmak istediğiniz konuların başında neler gelirdi?



- Amerika eşitliğin yollarını arıyor, bu konunun şu anda öncelik olduğunu söyleyebilirim.Philadelphia ya da Baltimore’daki siyahi bir çocuğun da benim bu ülkeye geldiğimde sahip olduğum fırsatlara sahip olduğundan emin olmak istiyorum. Harika bir eğitim sisteminden faydalandım, kredi alırken, gayrimenkul yatırımları yaparken keyif aldım. Kredi notumu kolayca aldım...

Tüm bu tür şeyler azınlıklar ve özellikle siyahlar için eşit derecede mevcut değil. Benim ana sorunlarımdan biri bu konu olurdu. Bunun dışında göçmenlik reformu yapmalıyız, herkesin sağlık sigortası olmalı. Kimsenin endişelenmesine gerek olmayan bir sağlık reformu yapmalıyız. Bu işler daha fazla bekleyemez.



ÖNCEDEN AKSANIMLA DALGA GEÇERLERDİ



◊ Amerika’da aksanı olan insanlar zaman zaman şakalara maruz kalıyor. Melania Trump da First Lady’liği döneminde aksanıyla ilgili şakalara ve eleştirilere maruz kaldı. Amerika’ya göçmen olarak gelip çok büyük başarılara imza atan biri olarak bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz?



- Mizah anlayışım var. Kendimle dalga geçiyorum. Biliyor musun insanlar önceden aksanımla dalga geçerdi, şimdi aksanım benim ticari markam oldu. Artık insanlar beni görmeden bile, benim konuştuğumu biliyor. Film sektörüne daha yeni girerken “Diet 7 Up” için bir reklam filmi yapmıştım. Reklamı test ettiler ve insanların korktuğunu söylediler. Sonra reklamı yayından çektiler. Aksan ve ses üzerine çalışıp geliştirdikten sonra yeniden yayına verdiler. Başlangıçta böyle şeyler başıma geldi. Ama artık kimse aksanımdan korkmuyor çünkü beni defalarca duydular. Bu ülkeye geldikten sonra başardığım her şey sadece disiplinim ve vizyonum sayesinde olmadı. Yaratılışım gereği güçlü bir adamım. Doğam bu! Evet ama elde ettiklerimin hepsi Amerika sayesinde oldu. Bana tüm fırsatları Amerika verdi. Eğer sıkı çalışıyorsan istediğini elde ediyorsun. Bu yüzden aksanımla dalga geçilmesi ya da başkanlığa aday olamamam gibi şeylerden şikayet edemem.

Kızım bebek konusunda bana güvendi

◊ İlk torununuz geçen sene doğdu... Nasıl bir his büyükbaba olmak?



- Her şeyden önce yüzlerce tebrik mesajı aldım. Mutluyum çünkü kızım Katherine harika bir kadın oldu. Anne olmak, aile kurmak gibi şeyleri çok istiyordu. Şimdi hepsine sahip ve çok mutlu. Katherine’ın doğumdan sonra hastaneden eve döndüğünde beni davet etmesini hatırlıyorum. Bir saat sonra onun evindeydim ve bebeği getirip kollarıma verdi. Bu her zaman yeni anneler için endişeli bir durumdur. Çünkü doğumun hemen ardından başkalarının bebeği doğru tutup tutamayacağından korkarlar.Katherine bebeği kucağıma verdi ve bana güveni tamdı. Bana güvenmesi kendimi iyi hissettirdi.

En önemli şey bir plana sahip olmak ve nereye gittiğini bilmek

◊ Karamsarlığa kapılıp “ne yaparsam yapayım olmuyor” dediğiniz anlar olmuyor mu?



- Çok şanslıyım. Bunu söylememin nedeni her zaman çok net bir vizyona sahip olmam. 10 yaşındayken, Amerika’da olmak istediğime dair çok net bir vizyonum vardı. Amerika’ya gelmekten asla endişe duymadım, sorun sadece buraya nasıl geleceğimdi... Amerika’ya geldikten sonra vücut geliştirme şampiyonu olma hayalim vardı. Her şey zihnimde o kadar netti ki kendimi sahnede Bay Universe yarışmasını kazanmış, dünyanın en iyi vücut geliştiricisi olarak görüyordum. Valilik için yarışırken bile... 90’larda, sinema kariyerimin ortasındayken hatta sinema kariyerimin zirvesindeyken politika aklımda olan bir şey değildi. Sonra aniden önceki valinin görev süresi dolmadan seçime gidilmeye karar verildi. Ben de haddimi aştım ve sorunları çözecek vizyona sahip olduğumu düşündüm. Ve işe yaradı. O yüzden gençlere “oturup düşünün” diyorum. Tutkunuzun neyle ilgili olduğunu ve geleceğinizde ne görmek istediğinizi düşünün. Çoğu kez gençler, üniversite sonrası zor günler yaşıyor...

‘Tamam işletme okudun, plan ne’ diyorum. Çoğu iş arayacağını söylüyor. Orada aslında duymak istediğim şey belirlenmiş bir plan. ‘Gayrimenkul işine gireceğim ve bir milyoner olmak istiyorum’ gibi planlanmış ve üzerine uğraşılacak bir cevap istiyorum.Gençlerin “Evet, doktor olmak istiyorum” demesine bayılıyorum çünkü ameliyathaneye girene kadar belirlenmiş bir plan var.

Hiçbir plan yapmadan sürüklenmek yerine belirli bir vizyona sahip olmak ilerlemeyi kolaylaştırır. En önemli şeyin bir plana sahip olmak ve nereye gittiğinizi bilmek olduğuna inanıyorum.

İki kere kalp ameliyatı geçirdim dikkatli olmak zorundayım

◊ Oyunculuk kariyerinizde hâlâ ‘bu karakteri bana vermezler” dediğiniz bir rol var mı?



- Sıska bir çocuk, mükemmel bir Amerikan aksanı olan birini arıyorlarsa onu canlandıramam. Ama şikayet edemem çünkü ne zaman çalışmak istesem çalışırım ve şu anda üzerinde çalıştığımız birçok şey var. Oyunculuk kariyerimin zirvesinde miyim, hayır, çünkü yaş ilerledikçe, zirvedeki adam olma parıltısını kaybediyorsun. Fakat, harika bir oyunculuk kariyerim oldu.



◊ Ne zaman işe dönmeyi planlıyorsunuz?



- Şahsen acil işe ihtiyacım yok. Aslına bakarsan çok param var ve bir daha asla çalışmak zorunda değilim. Her zaman yatırımlarım konusunda çok akıllıydım. Çok para kazanıp sonra birdenbire parası kalmayan, vergilerini ödeyemeyen oyuncular ve sporcular var. Milyonlarca milyonlarca dolar kazanıp sonunda hiçbir şeyi kalmayan insanlardan bahsediyorum. Ben o kategoride değilim. Kazandığım her doları sakladım. Soruna dönersem, altta yatan bir sağlık sorunum var. Doğuştan gelen bir hastalıktan dolayı iki kez açık kalp ameliyatı olmak zorunda kaldım. Bu yüzden ekstra dikkatli olmak zorundayım.

En lezzetli yemek tarifleri burada