Gizlice evlenen ünlü çift sonunda ortaya çıktı: İşte benim güzel karım!

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Oscar’larda ortaya çıkan çiftlerden biri de Chris Evans ve eşi Alba Baptista oldu. Vanity Fair Oscars partisinde kırmızı halıda ilk kez boy gösteren çift birlikte bol bol poz verdi ve mutluluklarını sergiledi.

GİZLİ EVLİLİKTEN SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTILAR

Bu, yaklaşık altı ay önce gizlice düğün yapıp evlendikleri ortaya çıkan çiftin dünyanın karşısına bir çift olarak çıktıkları ilk etkinlik odu.

Chris Evans ve Alba Baptista 6 ay önce gizlice evlendikten sonra ilk kez kırmızı halıda boy gösterdiler

42 yaşındaki Evans ve 26 yaşındaki Baptista, sadece sevgi gösterileriyle değil şıklıklarıyla da gecenin beğenilen isimlerinden oldular.

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Kaptan Amerika’nın yakışıklı yıldızı partiye göz alıcı turuncu bir takımla katılıp herkesten rol çaldı. Alba Baptista ise göğüs kısmı siyah, straplez uzun elbisesiyle her zamanki gibi çok zarif ve şık bir görüntü verdi.

İLİŞKİLERİNİ DE DÜĞÜNLERİNİ DE HERKESTEN SAKLAMIŞLARDI

Chris Evans Alba Baptista ile ilişkisini ilk kez Kasım 2022'de New York'taki Central Park'ta romantik bir gezintide yakalandıklarında doğruladı. Haber tam da Evans'ın o ayın başlarında People dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilmesinden sonra ortaya çıkmıştı.

O zamandan beri göz önünde olmaktan, spot ışıklarından ve geçen geceki gibi davetlerden kaçan çiftin eylül ayında gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Çiftin düğünü çok az sayıdaki konukla Boston'daki evlerinde gerçekleşti.

Ünlü çiftin düğünlerine sadece aileleri ve çok yakın arkadaşları katıldı hatta gelen konukların cep telefonları bile kapıda toplandı

İKİ DÜĞÜN BİRDEN YAPTILAR

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Düğüne Evans'ın Marvel'deki rol arkadaşları Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth ve Jeremy Renner katılmıştı. Bu gizli ve içeri girerken konukların cep telefonlarının bile toplandığı düğünün ardından bir düğün de Alba Baptista'nın memleketi Portekiz'de yapıldı.

Çifte yakın kaynaklar Evans ve Baptista’nın mahremiyetleri konusunda çok ciddi olduklarını ve düğüne katılanlara gizlilik sözleşmesi imzalattıklarını söyledi. Çiftin özel hayatlarını bu kadar gizli tutmak istemelerinin en önemli sebebi sahip oldukları ünün aralarındaki yakınlığa zarar vermesini istememeleri.

HEP BİR YUVASI OLSUN İSTEMİŞTİ

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Chris Evans dünyanın en seksi erkeği seçilmesine rağmen geçmiş telefon mesajıyla bile terk edildiğini ve aslında çok duygusal olduğunu ve kalbinin geçmişte çok kırıldığını itiraf etmişti. 2021 yılında aşk hayatı konusunda samimi açıklamalar yapan Evans 40 yıllık hayatında bunun eksikliğini hissettiğini de söylemişti.

Daha önce kadınların kalbini kırdığını itiraf eden Chris Evans hep mutlu bir yuva hayali kurduğunu söylüyordu... Yakışıklı aktör bu hayaline Alba Baptista’yla kavuştu

Alba Baptista’ya rastlamadan önce de aslında hep yuva kurmak istediğini söyleyen yakışıklı aktör inanın yaptığı meslek ne olursa olsun ya da ne kadar başarı kazanırsa kazansın birçok insanın en çok kurduğu yuva, mutlu bir aşk ve ailesiyle gurur duyduğunu söylemişti.