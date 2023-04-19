Dünyanın en seksi erkeği seçilmişti: Telefon mesajıyla reddedildim!

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“Ghosting”, arkadaşlık, dostluk, aile, birey, çevre ya da aşk ilişkilerinde taraflardan birinin hiçbir açıklamada bulunmadan iletişimi aniden kesmesi olarak tanımlanıyor. Ghsoting İngilizce “ghost” yani hayalet kelimesinden türeyen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizi çok seven, ilgilenen, aşığınız olan birisi bir anda tamamen ortadan kayboluyor ve adeta bir hayalete dönüşüyor.

Ana de Armas ve Chris Evans üçüncü kez aynı filmde başrolde oynuyorlar

İşte özellikle yeni dönem gönül ilişkilerinde sıklıkla yaşanan bu durum Ghosted adında bir filme de konu oldu. Romantik komedi türündeki filmde son yılların yükselen yıldızı Ana de Armas ve başarılı oyuncu Chris Evans başrollerde yer alıyor.

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Galası yeni yapılan ve Ana de Armas’la Chris Evans’ın filmin tanıtımları için sürekli birlikte poz verip söyleşilere katıldığı film bu “ghosting” tartışmasını da alevlendirmiş durumda. Rol aldığı Marvel filmleri ve kendisiyle özdeşleşen Kaptan Amerika karakteriyle dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan yakışıklı aktör Chris Evans da bu durumdan nasibini alanlardan olmuş.

Yakışıklı aktör kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Alba Baptista’yla birlikte pek ortalarda görünmüyor ancak yakın çevreleri çiftin çok mutlu bir ilişki yaşadığını anlatıyor

Kız arkadaşı Alba Baptista’yla bir yıldan fazladır birlikte olan Evans’ın çevresindeki kaynaklar yakışıklı aktörün bugüne kadar olmadığı kadar mutlu olduğunu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını ve her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. Yıldız oyuncunun People dergisi tarafından 2022 yılında yaşayan en seksi erkek seçildiğini de belirtelim. Üstelik bu seçim konusunda dergiyle aynı fikirde olan kişi sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

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Ancak tüm bunlar Chris Evans’ın aşk hayatında başına kötü şeyler gelmediğini göstermiyor. Ana de Armas’la birlikte katıldığı söyleşi de çarpıcı itiraflarda bulunan aktör daha önce kadınlar tarafından kendisinin de “ghostlandığını” açıkladı. Yani dünyanın en çekici erkeklerinden biri olan, milyon dolarlık servet sahibi bu Hollywood yıldızı adam da ona ilgi gösterip, aşka boğup sonra da birden ortalıktan kaybolanlardan çok çekmiş.

Kadınlar, dünyanın yaşayan en seksi erkeği seçilen Chris Evans'ı bile "ghostlamış"

KADINLAR CHRIS'İ ÇOK ÜZMÜŞ!“Ben ilişkilerde dürüstlüğe ve açıklığa inanırım. Sesimi de pek yükseltmem. İnsanların birbirine aşklarını göstermesi çok önemli. Ben aşka aşığım. Ama kırılgan olduğumu da saklamam. Ne kadar kolay ağladığımı bilseniz şaşırırsınız. Güzel bir şarkı, şahane bir günbatımı… bunları görmek bile gözyaşlarımın akması için yeterli.”

Kendini bu samimi sözlerle anlatan Evans, kazandığı büyük başarı ve üne rağmen bu kırılganlığı ve dürüstlüğü yüzünden canı çok yananlardan olmuş. “Aslında ghostlandığım için mutluyum. Hakkımda saçma sapan, yalan şeyler uyduracaklarına böyle yapmaları daha iyi oldu” diyen yakışıklı oyuncu telefon mesajı yoluyla bile terk edildiğini ve görmezden gelindiğini itiraf etti.

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Evans, People dergisi tarafından yaşayan en seksi erkek seçildiğinde "Bu habere annem çok sevinecek" açıklamasını yapmıştı

“Önce mesajların sayısı ve sıklığı azalırdı. Sonra da bir bakmışım ortadan kaybolmuş olurlardı.” diye anlatıyor yaşadıklarını ve ekliyor “İşte o zaman beni görmezden gelmeye çalıştıklarını ve bilerek ortadan kaybolduklarını anlardım.” Her zaman bir aile kurmak istediğini söyleyen ve çocuk sahibi olmayı da arzulayan 41 yaşındaki Evans’ın bu konuda biraz geç kalmış olmasının sebebi belki de bu yaşadıklarıdır, kim bilir…