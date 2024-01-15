Her fırsatta gizli köşelerde dudak dudağa... Yeni evliler gece gezmesinde ortaya çıktı…

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Oyunculuk kariyerine 2000’lerin başında yardımcı rollerle başlayan Chris Evans Marvel evreninde ve özellikle de serinin Kaptan Amerika adıyla çekilen filmleri ve Avengers serisiyle büyük çıkış yakaladı.





GÖZÜ GÜZEL KARISINDAN BAŞKASINI GÖRMÜYOR

Hollywood’un en çok kazanan aktörleri arasına giren yıldız oyuncu 2022’de People dergisi tarafından “yaşayan en seksi erkek” seçilmişti. Evans’ın gözü ise bir süredir güzeller güzeli karısı Alba Baptista’dan başkasını görmüyor…

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Geçen eylül ayında sürpriz evliliklerini duyuran çift sadece çok yakın arkadaşlarının ve ailelerin katıldığı gizli bir törenle Chris Evans’ın memleketi Massachusetts’te evlendi. Çift Alba Baptista’nın memleketi Portekiz’de de küçük bir tören düzenlediler.





GİZLİ DÜĞÜNDEN SONRA PEK ORTALARDA GÖZÜKMEDİLER

Chris Evans ve Alba Baptista’nın birçok Hollywood ünlüsünün katıldığı düğünü büyük bir gizlilik içinde yapılmış, içeri giren davetlilerden telefonlarını bile kapıda bırakmaları istenmişti. Ünlü çift evlendikten sonra pek ortalarda görünmediler ve karı koca olduktan sonra da özel hayatlarını gizlilik içinde yaşamayı sürdürdüler.

Yeni evli çift gözlerden uzakta yaşamayı seviyor ve pek ortalarda görünmüyor... Geçen akşam arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Evans ve Baptista bütün geceyi ele ele geçirdi

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Yeni evli çifte kumrular geçtiğimiz gece Robert Pattinson ve Suki Waterhouse ile birlikte Los Angeles'ta çıktıkları akşam yemeğinde görüntülendi. İki ünlü çifte yemekte ünlü oyuncu Adrien Brody ve kız arkadaşı Georgina Chapman da eşlik etti.





TÜM GECE EL ELE VE DUDAK DUDAĞA

Chris Evans ve Alba Baptista yemeğe gelirken de mekandan ayrılırken de el eleydi ve birbirlerinden bir an bile ayrılmadılar. Hollywood’un üç ünlü çiftini bir arada görüp peşlerine düşen paparazziler gece boyunca fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştılar.

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Chris Evans ve Alba Baptista’nın baş başa kaldıkları her anda kalabalıktan uzaklaşıp gizli köşelerde öpüşüp koklaştıkları da gözlerden kaçmadı. Chris Evans, evlendiği ortaya çıkmadan önce verdiği bir röportajda yuva kurmak istediğini söylemiş, özel hayatında da çok mutlu ve huzurlu olduğunu açıklamıştı.

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GİZLİ AŞIKLAR

42 yaşındaki Evans ve 26 yaşındaki Baptista’nın el ele ilk fotoğrafları 2022’nin kasım ayında ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin dikkatli hayranları aslında onların 2021’in sonlarından beri bir arada olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi de iki ünlü oyuncunun birbirlerini Instagram'dan 2021'de takibe alması.

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Ve o dönemde ikisi de film çekimleri için Avrupa’da bulunurken herkesten gizlice ilişkilerini rahatça yaşamaya başlamış olmalarıydı…

HER ZAMAN MUTLU BİR YUVA İSTEMİŞTİ

“İster aktör, ister ressam, ister yazar olsun, en iyi sanatçıların hayatlarını okuduğunuzda, çoğu en çok gurur duydukları şeyin yaptıkları iş olmadığını, ilişkilerle ilgili olduğunu itiraf ediyor” diyen Chris Evans aslında her zaman romantik ve sadık bir aşık olduğunu ve artık mutlu bir yuva kurmasının zamanının geldiğini vurguluyordu.

Çiftin yakın çevresi Chris Evans’ın Alba Baptista’ya deliler gibi aşık olduğunu ve hayatında hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu söylüyor. Yıldız oyuncu dünya çapında milyonlarca hayranı olmasına ve yaşayan en seksi erkek bile seçilmesine rağmen gönül ilişkileri konusunda şanssız olduğunu itiraf etmişti.

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KADINLAR ONU ÇOK ÜZMÜŞTÜ…

“Ben ilişkilerde dürüstlüğe ve açıklığa inanırım. Sesimi de pek yükseltmem. İnsanların birbirine aşklarını göstermesi çok önemli. Ben aşka aşığım. Ama kırılgan olduğumu da saklamam. Ne kadar kolay ağladığımı bilseniz şaşırırsınız. Güzel bir şarkı, şahane bir günbatımı… bunları görmek bile gözyaşlarımın akması için yeterli.”

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Ne kadar romantik olduğunu kendini tarif ederken kullandığı bu sözlerle itiraf eden Chris Evans kazandığı büyük başarı ve üne rağmen kadınların kendisini çok üzdüğünü söylemişti. Romantikliği ve kırılganlığı yüzünden canı yanan Evans geçmişte telefon mesajı yoluyla bile terk edildiğini itiraf etmişti.