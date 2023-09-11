Ünlü oyuncudan sürpriz nikah! Evde evlendiler: İçeri cep telefonu sokmadılar

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ÜNLÜ ÇİFTİN SAMİMİ EVLİLİK TÖRENİNE YILDIZ YAĞDI

Ünlü çift Boston'daki evlerinde, aralarında Avengers serisinden rol arkadaşları Robert Downey Jr., Jeremy Renner ve Chris Hemsworth'ün de bulunduğu yıldızlarla dolu bir davetli listesinin konuk olduğu törenle evlendi.

Kaptan Amerika'nın yıldızı 42 yaşındaki Chris Evans ve 26 yaşındaki sevgilisi, oyuncu Alba Baptista hafta sonu evlerinde düzenlenen törenle evlendi

Chris Evans ve kız arkadaşı Alba Baptista, hafta sonu sürpriz şekilde hayatlarını birleştirdi. Tören evde gerçekleşirken her şeyin çok gizli tutulduğu ve sadece çok az konuğun davet edildiği öğrenildi. Çifte yakın bir kaynak yıldızlarla dolu davetli listesinde Robert Downey Jr, Chris Hemsworth ve Jeremy Renner gibi Chris Evans’ın Marvel'daki rol arkadaşlarının da yer aldığını açıkladı. Ünlü çift bu yıl ocak ayında ilişkilerini dünyaya duyurdular ancak haklarında ilk aşk dedikodusu Kasım 2022'de duyulmulştu... Ancak dikkatli hayranları Chirs ve Alba'nın birbirlerini Instagram'dan 2021'de takibe aldığını fark etti; iki oyuncu o sıralarda farklı film projeleri için Avrupa'daydı

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KONUKLARA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR

People dergisine göre düğünde ayrıca John Krasinski, eşi Emily Blunt, Elsa Pataky ve Susan Downey de yer aldı. Bu yıldızlarla dolu sade tören için sıkı güvenlik önlemleri alınması da dikkatlerden kaçmadı. Davetliler törenden önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladı. Porteklizli yıldız Alba Baptista ülkesinde birçok filmde yer aldıktan sonra Hollywood'da da adını duyurmayı başardı

TÖRENE CEP TELEFONU ALINMADI

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Bununla da yetinmeyen Chris Evans ve Alba Baptista, törende davetlilerin telefon kullanmasına da izin vermedi ve herkesin cep telefonları nikahtan önce toplandı. Bu önlem tören fotoğraflarının herhangi bir şekilde basına sızmaması için alındı.

BİR YILDAN FAZLADIR BİRLİKTEYDİLER

42 yaşındaki Evans, 26 yaşındaki Alba ile olan ilişkisini ocak ayında paylaştığı bir videoda doğrulamıştı. Kasım ayında basına yansıyan haberlerde ünlü yıldızın Alba Baptista’yla bir yıldan fazladır birlikte olduğu ve ilişkinin giderek ciddileştiği ortaya çıkmıştı.

Chris Evans uzun süredir bir yuva kurmak istediğini söylüyordu... Yıldız oyuncu bu hayaline Alba Baptista'yla birlikte kavuştu... Yakınkarı ünlü çift için "Birbirlerine aşıklar ve Chris hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Ailesi ve arkadaşları Alba'ya bayılıyor" diyor

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HAYALİ YUVA KURMAKTI

Chris Evans, geçen yıl verdiği bir röportajda yuva kurmak istediğini söylemiş, özel hayatında da çok mutlu ve huzurlu olduğunu açıklamıştı. “İster aktör, ister ressam, ister yazar olsun, en iyi sanatçıların çoğunu okuduğunuzda, çoğu en çok gurur duydukları şeyin yaptıkları iş olmadığını, ilişkilerle ilgili olduğunu itiraf ediyor; kurdukları aileler, buldukları aşk, paylaştıkları sevgi.” diyen Evans 41 yıllık hayatında bunun eksikliğini hissettiğini de söylemişti.