Gizli aşklarını şimdi herkes izliyor… Her şey milyonların önünde oldu: Dünyada sadece sen ve ben varmışız gibi sevgilim!

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Taylor Swift 2023’ün nisan ayında, altı yıllık sevgilisi, ünlü oyuncu Joe Alwyn’den “Artık bu iş evliliğe gidiyor” denirken ayrılmıştı. İlerleyen aylarda yaşananların hızı ise baş döndürücü oldu.
TRİBÜNDEKİ ATEŞLİ TARAFTAR ARTIK ATEŞLİ AŞIK
Ünlü şarkıcının attığı her adımı takip eden çılgın hayranları “Swiftie’ler” onu bir Amerikan futbolu maçını tribünlerden izlerken görmüş, hemen söylentiler alıp başını gitmişti. Swift ve Kelce ilk kez bir maç çıkışında stadyumdan el ele ayrılınca bu söylentilerin gerçek olduğu da ortaya çıkmış oldu.
HER ŞEY BİRKAÇ İÇİNDE YAŞANDI
Takvimler 2023’ün eylül ayını gösteriyordu. Zaten kendisi de epey ünlü olan Travis Kelce’nin ülkenin en sevilen pop yıldızıyla aşk yaşamaya başlamasıyla çiftin peşini paparazziler bırakmaz oldu. En büyük haber ajansları fotoğrafçılarını Kelce’nin takımı Kansas City Chiefs’in maçlarına yollamaya ve Taylor Swift – Travis Kelce aşkını görüntülemek için yarışmaya başladı.
ÖNCE EVLERİNDE GİZLİ GİZLİ BULUŞTULAR SONRA AŞKLARINI HERKESE İLAN ETTİLER
Swift ve Kelce bir süre peşlerine takılan bu basın ordusundan kaçmaya çalıştı. Hatta New York’ta olduklarında Swift’in sahibi olduğu boş duran evlerinde gizlice buluştular. Travis Kelce de herkesin çoktan yerini öğrendiği evinden vazgeçip Kansas’ta sevgilisiyle rahatça buluşmak için 6 milyon dolara bir ev satın aldı.
PAZAR GECEKİ MAÇTAN UNUTULMAZ GÖRÜNTÜLER
İlk başlarda kaçamak yaşadıkları aşklarını artık saklamayan Taylor Swift ve Travis Kelce son bir iki aydır her yerde göz göze el ele görünmeye başladılar. Pazar gecesi Kelce’nin takımı Amerikan Futbol Ligi (NFL) Konferans Finalleri şampiyonluk maçını kazandı. Başrolde ise yine bu ünlü çiftin aşkı vardı. Hatta takımın bu başarısından çok, maçın bitişiyle birlikte sahaya koşan Taylor Swift ve Travis Kelce’nin aşk gösterisi konuşuldu.
NE SAHADAKİLERİ NE DE YAYINI İZLEYEN MİLYONLARI UMURSADILAR: DÜNYADA SADECE SEN VE BEN VARMIŞIZ GİBİ!
Sahada sayısız gazeteci, fotoğrafçı ve canlı yayın yapan kameraları hiç umursamayan Swift ve Kelce bu şampiyonluk sevincini dakikalarca herkesin onları izlemesine aldırmadan öpüşüp, sarılıp koklaşarak kokladılar. Bu aşk dolu sevinç gösterilerinin arasında iki aşık birbirlerinin kulaklarına aşk sözcükleri fısıldamayı da ihmal etmedi.
BİRBİRLERİNİN KULAĞINA NE FISILDADILAR?
Swift’in şahin gözlü hayranları ünlü şarkıcının sevgilisinin kulağına “Seni seviyorum” dediğini hemen fark etti. Travis Kelce’nin Swift’e sarılarak ona “Seni seviyorum” dediği ise zaten canlı yayına çoktan yansımıştı bile… Swift’in Travis Kelce’nin annesiyle sahada birbirlerine sarılmış halde zafer turu atması da maç sonu görüntülerine yansıdı.
AİLENİN GÖNLÜNÜ DE KOLAYCA ÇALDI
Maçları sıklıkla Kelce’nin annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte izleyen Taylor Swift’in kendini sevgilisinin ailesine çoktan sevdirdiği ve kabul ettirdiği konuşuluyor. Basına yansıdığı kadarıyla başta anne babası olmak üzere Travis Kelce’nin yakınlarının Swift’i çok sevdiği, ününden rahatsız olmadığı ve onu şimdiden ailenin gelini olarak benimsedikleri söyleniyor.
BU İŞ EVLİLİĞE DOĞRU İLERLİYOR
Bu sürpriz şekilde başlayan ve çok hızla ilerleyen ilişkinin çok sağlam olduğu ve ünlü çiftin aynı hızla evlilik yolunda ilerlediği de yakın çevreleri tarafından sıkça dile getirilmeye başladı. İri yarı görüntüsüne rağmen çok nazik ve romantik olduğu söylenen Travis Kelce’nin Taylor Swfit’e evlenme teklif etmek için uygun bir an kolladığı da çiftle ilgili iddialar arasında…