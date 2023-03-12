Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi devleri gölgede bıraktı: Naomi Campbell'dan 52 yaşında podyum dersi!

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Biz henüz bahar aylarının ilk günlerini yaşarken moda dünyası çoktan sonbahar kış dönemi için hazırlıklarını tamamladı bile. Paris Moda Haftasıyla başlayan moda şovları hızla devam ederken Los Angeles’ta düzenlenen Versace defilesi adeta gündeme damga vurdu.

Miley Cyrus, Paris Hilton, Dua Lipa, Cher, Pamela Anderson, Lily James ve daha birçok ünlü yıldızın davetli olduğu defilede podyuma çıkan isimler de moda sahnesinin en büyük isimleriydi. Gerek modellik kariyerleri gerekse özel yaşamlarıyla herkesin yakından takip ettiği bu isimlerin arasında en dikkat çekenlerse Kendall Jenner, Emily Ratajkowski ve Gigi Hadid’di.

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Versace Modaevi’ni yöneten 67 yaşındaki tasarımcı Donatella Versace’nin elinden çıkan çarpıcı detaylara sahip ve detaylı işçilikleri olan tasarımları bu ünlü isimlerin üzerinde görmek isteyenler defileye akın etti. Versace’nin bu yeni tasarımları eleştirmenlerden tam not aldı.

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27 yaşındaki Kendall Jenner ve Emily Ratajkowski’ye 31 yaşındaki Gigi Hadid ’in eşlik ettiği defilede tüm gözler bu üçlüye çevrilmişti. Defilenin 2000’li yılların başında isim yapmış 42 yaşındaki Mariacarla Boscono gibi modelleri de vardı. İlerleyen yaşına rağmen podyumda büyük başarıyla yürüyen Mariacarla Boscono büyük takdir topladı.Ancak defilenin en önemli konuğu ve asıl yıldızı bir başka isim oldu: 52 yaşındaki süper model Naomi Campbell defilede podyumda yürüyen modellerin başını çekti ve genç kuşağın en büyük isimlerini bile gölgede bırakarak gecenin yıldızı oldu.Defileyi izleyenler ve konuyla ilgili haber yapan uzmanlar Naomi Campbell’ın defiledeki diğer tüm modellere öncülük ettiği, hepsine podyumda yürüme dersi verdiği konuşuldu. ‘Kızlar siz kenara çekilin mekânın asıl sahibi geldi’ şeklinde başlıkların atıldığı gecede Campbell üzerinde taşıdığı elbise, podyumdaki duruşu ve yürüyüşü ve kendine olan güveniyle adeta herkesin gözünü kamaştırdı.

Tam adı Naomi Eliane Campbell olan İngiliz model daha 15 yaşındayken keşfedilmişti. 1990’ların başından 2000’lerin ilk on yılının sonuna kadar moda endüstrisine damga vuran Naomi Campbell moda endüstrisi ve uluslararası basın tarafından kendi kuşağından olan diğer beş modelle birlikte süper model ilan edildi ve bu yeni moda kavramı telaffuz edilince akla ilk gelen isimlerden biri oldu.

Naomi Campbell’la birlikte süper model olarak anılan Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Cindy Crawford ve Christy Turlington artık emekli oldular. Campbell da dahil olmak üzere tüm bu süper modeller 50’li yaşlarında olmalarına rağmen hâlâ eski fiziklerini ve güzelliklerini koruyorlar ve zaman zaman reklam kampanyalarında ve özel etkinliklerde podyumda yürümeye devam ediyorlar.

50 yaşında anne olan ancak bebeğinin ne adını ne de babasının kim olduğunu açıklayan Campbell bugünlerde zamanının çoğunu küçük kızına ayırıyor. Campbell, 2021 yılında önce bir defilede boy göstermiş, çocuğunun olduğunu ise hemen birkaç hafta sonra sosyal medya hesabından duyurmuştu.Defileye çıktığı gün ünlü modelin hamile olduğunu kimse anlamamıştı. 50 yaşında olan modelin ilerlemiş yaşına dikkat çekenler bebeği kendisinin doğurduğunu değil evlatlık alındığını ya da taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini sandılar. Ancak Campbell bugüne kadar tüm bu iddiaları yalanladı ve çocuğunun kendi biyolojik kızı olduğu konusunda ısrar etti.