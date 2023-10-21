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Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan çÄ±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar

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#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Ä°rina Shayk
Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 15:22

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ± bir sÃ¼redir meÅŸgul eden bir aÅŸk sÃ¶ylentisinde yeni bir aÅŸamaya geÃ§ildi... BirkaÃ§ haftadÄ±r birlikte olduklarÄ± konuÅŸulan iki Ã¼nlÃ¼ ilk kez yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Daha Ã¶nce aynÄ± yerden farklÄ± zamanlarda Ã§Ä±kan ve sokakta ayrÄ± ayrÄ± yÃ¼rÃ¼yen iki Ã¼nlÃ¼ bu kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenseler de yan yana yÃ¼rÃ¼mekten vazgeÃ§medi. Bu durum da gerÃ§ekten de ikili arasÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± doÄŸrulayan ilk belirti olarak nitelendirildi.

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Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz iki Ã¼nlÃ¼, Bradley Cooper ile Gigi Hadid. Son iki haftadÄ±r aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Cooper ile Hadid, New York sokaklarÄ±nda objektiflere takÄ±ldÄ±. Ä°kili, yaÄŸmur altÄ±nda yan yana yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

48 yaÅŸÄ±ndaki Cooper ile 28 yaÅŸÄ±ndaki Hadid, sÃ¶ylentiler ilk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda birlikte gittikleri yerlerde yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemeye Ã¶zen gÃ¶steriyorlardÄ±.

Ama bu kez bu konuyu bir kenara bÄ±raktÄ±lar. Paparazzi ordusunu fark ettikleri halde buna aldÄ±rmayÄ±p yan yana ve sessizce yÃ¼rÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de ikili arasÄ±nda bir sÃ¼redir konuÅŸulan aÅŸk iddialarÄ±nÄ± doÄŸrulayan ilk belirti olarak yorumlandÄ±.

Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar

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Gigi Hadid ile Bradley Cooper, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerini fark etmelerine raÄŸmen paniÄŸe kapÄ±lmadÄ±lar. YaÄŸmur altÄ±nda yan yana yÃ¼rÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.Â 

YaÄŸmur altÄ±ndak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Gigi Hadid'in tepeden tÄ±rnaÄŸa kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafetler iÃ§inde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BaÅŸÄ±na bere takan Hadid, belki de tanÄ±nmamak iÃ§in gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini kullandÄ±.

Buna karÅŸÄ±n Bradley Cooper'Ä±n Ã¼zerinde ise sadece bir eÅŸofman altÄ± ve bir de sweatshirt vardÄ±. Ãœzerine giyecek bir ceketi bile yoktu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun.

Bu arada Bradley Cooper ve Gigi Hadid ile ilgili olarak dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± ise yan yana yÃ¼rÃ¼melerine raÄŸmen el ele tutuÅŸmamalarÄ± oldu. Yine de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmelerine raÄŸmen kaÃ§madan birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeleri, aralarÄ±ndaki iliÅŸkiyi onayladÄ±klarÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

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Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar

Cooper ile Hadid, hÄ±zlÄ± adÄ±mlar atmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken birbirleriyle hiÃ§ konuÅŸmadÄ±lar. Ä°ki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n el ele tutuÅŸmamasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar

AÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Ã¼nlÃ¼ oyuncu ile top model, kameralar onlarÄ± izlerken ara sokaÄŸa girip oradan da caddeye Ã§Ä±ktÄ±lar.

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Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar



GÄ°ZLÄ° AÅžK YUVASIÂ 
Bu arada Hadid ve Cooper ile ilgili olarak son haftalarda birÃ§ok sÃ¶ylenti ortada dolaÅŸÄ±yor. Bunlardan birine gÃ¶re ikili, Hadid'in arkadaÅŸÄ± Taylor Swiftin'in New York yakÄ±nlarÄ±ndaki Rhode Island'da bulunan evinde gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde buluÅŸuyorlar.

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n aÅŸk hayatÄ±nda mutlu olmasÄ± iÃ§in elinden geleni yapmayÄ± sevdiÄŸi sÃ¶ylenen Taylor Swift, Hadid ile Cooper'a evinin kapÄ±larÄ± aÃ§tÄ± bir baÅŸka deyiÅŸle.

Bu konuda Ä°ngiliz The Mirror gazetesine konuÅŸan bir kaynak " Her ne kadar Gigi ve Bradley, ikisi de New York'ta ev sahibi olsalar da Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne sermek istemiyorlar. BÃ¶ylece meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde birbirlerini tanÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Taylor da bu konuda onlara yardÄ±mcÄ± olmaktan dolayÄ± Ã§ok mutlu" diye konuÅŸtu.

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Swift'in sekiz yatak odalÄ± bu evi dÃ¼zenlediÄŸi partilerde birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ arkadaÅŸÄ±na ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Zaten oradaki partilere katÄ±lanlardan biri de Gigi Hadid'di.

Bu arada her ne kadar Hadid ile Cooper bu konuda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±yor olsa da baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia dolaÅŸÄ±yor ortada.

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ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° MÄ° TANIÅžTIRDI?
Buna gÃ¶re Gigi Hadid'i, Bradley Cooper ile tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi de Ã¼nlÃ¼ oyuncunun eski sevgilisi model Irina Shayk.

Bradley Cooper ile iliÅŸkisinden 6 yaÅŸÄ±nda Lea adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Shayk'Ä±n adÄ± da Ã¼nlÃ¼ model Gisele Bundchen'in eski eÅŸi Tom Brady ile anÄ±lÄ±yor.

Bir not daha... Ä°ki eski niÅŸanlÄ± Shayk ile Cooper; geÃ§en temmuz ayÄ±nda kÄ±zlarÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Venedik tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Bir ara tekrar barÄ±ÅŸacaklarÄ± sÃ¶ylense de bu iddialar doÄŸru Ã§Ä±kmadÄ±.

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Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar

Gigi Hadid ise Zayn Malik ile bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k iliÅŸki yaÅŸayÄ±p olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±lar. Malik'in Gigi'ye baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± hatta annesi Yolanda'yÄ± tartakladÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuldu. Eski Ã§iftin ÅŸu anda Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda olan Khai adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

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#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Ä°rina Shayk

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