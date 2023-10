Sonunda gizli aÅŸk yuvasÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±lar... Ama daha el ele tutuÅŸmadÄ±lar

Haberin Devamı

Bu sözünü ettiğimiz iki ünlü, Bradley Cooper ile Gigi Hadid. Son iki haftadır aralarında bir aşk doğduğu ileri sürülen Cooper ile Hadid, New York sokaklarında objektiflere takıldı. İkili, yağmur altında yan yana yürürken görüntülendi.

48 yaşındaki Cooper ile 28 yaşındaki Hadid, söylentiler ilk çıktığında birlikte gittikleri yerlerde yan yana görüntülenmemeye özen gösteriyorlardı.

Ama bu kez bu konuyu bir kenara bıraktılar. Paparazzi ordusunu fark ettikleri halde buna aldırmayıp yan yana ve sessizce yürümeyi sürdürdüler.

Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in bu görüntüsü de ikili arasında bir süredir konuşulan aşk iddialarını doğrulayan ilk belirti olarak yorumlandı.

Gigi Hadid ile Bradley Cooper, görüntülendiklerini fark etmelerine rağmen paniğe kapılmadılar. Yağmur altında yan yana yürümeyi sürdürdüler.

Yağmur altındak yürüyüş sırasında Gigi Hadid'in tepeden tırnağa kışlık kıyafetler içinde olduğu görüldü. Başına bere takan Hadid, belki de tanınmamak için güneş gözlüklerini kullandı.

Buna karşın Bradley Cooper'ın üzerinde ise sadece bir eşofman altı ve bir de sweatshirt vardı. Üzerine giyecek bir ceketi bile yoktu ünlü oyuncunun.

Bu arada Bradley Cooper ve Gigi Hadid ile ilgili olarak dikkat çeken başka bir ayrıntı ise yan yana yürümelerine rağmen el ele tutuşmamaları oldu. Yine de görüntülenmelerine rağmen kaçmadan birlikte görüntülenmeleri, aralarındaki ilişkiyi onayladıkları şeklinde yorumlandı.

Cooper ile Hadid, hızlı adımlar atmayı sürdürürken birbirleriyle hiç konuşmadılar. İki ünlünün el ele tutuşmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Aşk yaşadıkları ileri sürülen ünlü oyuncu ile top model, kameralar onları izlerken ara sokağa girip oradan da caddeye çıktılar.

GİZLİ AŞK YUVASI

Bu arada Hadid ve Cooper ile ilgili olarak son haftalarda birçok söylenti ortada dolaşıyor. Bunlardan birine göre ikili, Hadid'in arkadaşı Taylor Swiftin'in New York yakınlarındaki Rhode Island'da bulunan evinde gözlerden uzak bir şekilde buluşuyorlar.

Arkadaşlarının aşk hayatında mutlu olması için elinden geleni yapmayı sevdiği söylenen Taylor Swift, Hadid ile Cooper'a evinin kapıları açtı bir başka deyişle.

Bu konuda İngiliz The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak " Her ne kadar Gigi ve Bradley, ikisi de New York'ta ev sahibi olsalar da özel hayatlarını fazla göz önüne sermek istemiyorlar. Böylece meraklı gözlerden uzak bir şekilde birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Taylor da bu konuda onlara yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu" diye konuştu.

Swift'in sekiz yatak odalı bu evi düzenlediği partilerde birçok ünlü arkadaşına ev sahipliği yapmıştı. Zaten oradaki partilere katılanlardan biri de Gigi Hadid'di.

Bu arada her ne kadar Hadid ile Cooper bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor olsa da başka çarpıcı bir iddia dolaşıyor ortada.

ESKİ SEVGİLİSİ Mİ TANIŞTIRDI?

Buna göre Gigi Hadid'i, Bradley Cooper ile tanıştıran kişi de ünlü oyuncunun eski sevgilisi model Irina Shayk.

Bradley Cooper ile ilişkisinden 6 yaşında Lea adında bir kızı olan Shayk'ın adı da ünlü model Gisele Bundchen'in eski eşi Tom Brady ile anılıyor.

Bir not daha... İki eski nişanlı Shayk ile Cooper; geçen temmuz ayında kızlarıyla birlikte çıktıkları Venedik tatilinde görüntülenmişti. Bir ara tekrar barışacakları söylense de bu iddialar doğru çıkmadı.

Gigi Hadid ise Zayn Malik ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayıp olaylı bir şekilde ayrıldılar. Malik'in Gigi'ye baskı yaptığı hatta annesi Yolanda'yı tartakladığı da konuşuldu. Eski çiftin şu anda üç yaşında olan Khai adında bir kızı bulunuyor.