‘Gençlik ve güzellik sırrım kocamdır’ Ünlü oyuncu meğer bu sayede yaşlanmıyormuş…

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O, Oscar’lı bir Hollywood yıldızı, uzun kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atmış bir oyuncu ve hâlâ sayısız sinema severin zihnine kazınmış çok “özel bir kadın”.

Julia Roberts, Vogue İngiltere’nin son sayısına kapak oldu ve aile yaşantısından yılların yenemediği güzelliğine ve her zaman koruduğu gençlik enerjisine dair samimi açıklamalar yaptı. Pretty Woman (Özel Bir Kadın) filmiyle dünya çapında bir yıldız olan Julia Roberts kocaman gülüşü ve yıllara direnen güzelliğiyle Hollywood'un efsane aktrislerindne biri oldu

GENÇLİK VE GÜZELLİĞİNİN SIRRINI AÇIKLADI

Julia Roberts gençliğini ve güzelliğini korumanın sırrını açıklarken kocası Danny Moder hakkında da ender rastlanan bazı yorumlarda bulundu.

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56 yaşındaki ünlü oyuncu, 54 yaşındaki görüntü yönetmeni eşiyle 20 yılı aşkın bir süredir evli ve üç de çocukları var. Birçok meslektaşının aksine estetik operasyonlardan kaçınan Julia Roberts yılların eskitemediği güzelliğinin sırrını paylaştı

“SANKİ BİRİ YÜZÜMÜZÜ ÜTÜLEMİŞ GİBİ”

Julia Roberts onu dünyanın sayılı yıldızlarından yapan güzelliğinin ailesinden ve onlardan aldığı genlerden geldiğini kabul ediyor. Ancak geçen yılların etkisinin de farkında…

“Değişmediğimi söylemiyorum, çünkü Tom Hanks’le bir filmde çekilmiş bir fotoğrafımızı gördüm ve yüzümüzde hiç kırışık yoktu, sanki ütülenmiş gibiydik” diyor yıldız oyuncu.

20 yıldan beri mutlu bir evlilik süren Julia Roberts ve Danny Moder'ın üç de çocuğu var

Julia Roberts, yıllara nasıl direndiğini ve gençlik sırrının en olduğu sorusuna ise “İyi genler, mutlu bir yaşam sürmek ve kocam Danny Moder” diyerek cevap verdi.

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GÜZELLİĞİNİN SIRRI AŞK…

Bu sözlerini de "Kocamın beni sevdiğine ve beni derinden, çok derinden mutlu edecek şekilde önemsediğine inanıyorum. Ve ne zaman mutlu birini görseniz, kaç yaşında olduğu önemli değildir” şeklinde açıkladı.

Yani 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen gençlik günlerinin güzelliğini ve pırıltısını taşımasının mutlu evliliği ve koçanının ona duyduğu derin aşka bağladı. Ve elbette kendisinin de eşine ilk günkü gibi aşık olmasına… Roberts, 20. evlilik yıldönümlerini Instagram hesabından gizli düğünlerinde çekilmiş bu fotoğrafı paylaşarak kutlamıştı

BÜYÜK AŞKLARI BİR FİLM SETİNDE BAŞLADI

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Julia Roberts ve Danny Moder 2000 yılında güzel yıldızın Brad Pitt'le birlikte rol aldığı ve Danny Moder’ın da kameraman olarak çalıştığı The Mexican filminin setinde tanışmıştı. O sırada Julia Benjamin Bratt ile birlikteydi. Danny ise makyaj sanatçısı Vera Steimberg ile evliydi.

Julia Roberts 2003 yılında verdiği bir röportajda müstakbel kocası için "Onun ne kadar harika biri olduğunu görebiliyordum ama o sırada ikimizin de ilişkileri vardı, bu yüzden sadece arkadaştık” demişti.

ONUN AŞKI UĞRUNA “YUVA YIKAN KADIN” DAMGASI YEMİŞTİ

2002 yılında ikisi de artık bekar kalınca Julia Roberts’ın New Mexico yakınlarındaki çiftliğinde gizli bir törenle nikâh masasına oturdular. O dönemde güzel yıldız için “yuva yıkan kadın” yakıştırmaları yapılmış ve Danny Moder’ın evliliğini Roberts uğruna bitirdiği dedikoduları manşetlerden inmemişti.

Julia Roberts eşinin kendisine yazdığı tam 7 sayfalık ilk aşk mektubunu bir gün kızına vermek için yıllardır sakladığını söylemişti

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Julia Roberts bu iddialar hakkında “Benden ayrı olarak her şeyini yoluna koydu. Ben de ondan ayrı olarak hayatımı düzene soktum. Birbirimize aşık olmamızın ve birlikte olmamızın tarihi bu ayrılıklardan sonrasıydı” deyip konuyu bıçak gibi kestirip atmıştı.

“EVİN REİSİ KOCAMDIR”

Ünlü oyuncu geçen ay da katıldığı bir talk şov programında kocası Danny Moder için “O bizim gemimizin kaptanı” demiş ve kendisi ondan çok daha ünlü ve başarılı bir isim olsa da evin reisinin her zaman kocası olduğunu ve kendisinin de bundan mutluluk duyduğunu itiraf etmişti.

Ünlü yıldız elbette doğuştan gelen güzelliğini anne ve babasından aldığı genlere borçlu olduğunun farkında... Ancak bu güzelliği ve gençliğini korumasının yıllardır tükenmeyen aşkından olduğunu söylüyor

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Julia Roberts daha önce de 20 yıllık evliliğinin mutluluk sırlarından birinin kocası Danny Moder’la birlikte birbirlerine yıllardır aşk mektupları yazmaktan vazgeçmemeleri olduğunu söylemişti. Kocasının kendisine aşk mektupları yazdığını söyleyen Julia Roberts bunları bir gün kızına göstermek üzere sakladığını açıklamıştı.





“KIZIMA BABASININ BANA YAZDIĞI AŞK MEKTUPLARINI VERECEĞİM

“Bu Danny ve benim her zaman yaptığımız bir şey. Bana yazdığı ilk mektup yedi sayfa uzunluğundaydı ve hala saklıyorum. Bir gün onu kızım Hazel'a göstereceğim ve ‘İşte hayatta aradığın şey böyle bir aşk’ diyeceğim”

Çiftin 19 yaşında biri kız biri erkek Hazel ve Phinnaeus adında ikizleri ve 16 yaşında Henry adında bir de oğulları var…