Ünlü aktör herkesin içinde tuvaletini yaptı! Üstelik bu ilk vukuatı da değil...

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Üstelik onu tanıyıp peşine düşen paparazziler fotoğrafını çekerken onlara gülümsemeyi de ihmal etmedi...

79 yaşındaki ünlü aktör, dün Malibu, Kaliforniya'da bir gazete bayisinin yakınındaki bir çalılıkta bir anda herkesin içinde pantolonunu indirerek arkasındaki çalılıklara tuvaletini yaptı.





ÇALILARA TUVALETİNİ YAPTI, PAPARAZZİLERE GÜLÜMSEDİ

Birçok ünlü yıldızın yaşadığı bölgede sürekli bulunan paparazziler durumu fark ederek hemen bu inanılmaz anların fotoğrafını çekti.

Gary Busey sanki yaşananlar hiç umurunda değilmişçesine fotoğraflarının çekildiğini görünce paparazzilere gülücük bile attı.

Oldukça hırpani bir görüntü sergileyen ünlü oyuncu olan biten hiç umurunda değilmiş gibi davranıyordu

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Üzerinde yıpranmış bir eşofman altı ve üzerinde kareli gömleğiyle görüntülenen ünlü oyuncunun ayağında da terlikleri vardı…

BU İLK VUKAATİ DEĞİL

Üstelik dün yaşanan bu görüntüler ilk de değil. Gary Busey Ağustos 2022'de de muhabirler Malibu'daki evinin yakınlarında bulunan parktaki bir banka oturmuş halde görülmüştü.

Usta oyuncu benzer görüntüleri 2022 yılında da vermişti

Ünlü oyuncu yine üzerindeki eşofmanı dizlerine kadar aşağı indirmiş, bankta bu şekilde otururken etrafı seyreder halde yine paparazziler tarafından fotoğraflanmıştı.

İki yıl önceki bu olayda oyuncunun basın temsilcisi "Gary meditasyon yapmak ve okyanusa bakmak için sık sık evinin önündeki bankta oturur" şeklinde bir açıklama yaparak durumu geçiştirdi.





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HERKES YAŞINA VERDİ

Toplum içinde tuvaletini yaparken çekilen uygunsuz görüntüleri bugün manşetlere taşınan ünlü oyuncu için belki de yaşından dolayı yaşadığı bir sağlık sıkıntısı yüzünden bunu yapmaya mecbur kaldığı yorumları yapıldı.

Busey'nin adı iki yıl önce cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti

Gary Busey, bankta pantolonunu indirmiş halde ilk kez görüntülendiği 2022 yılında iki kadının cinsel taciz suçlamalarına da maruz kalmıştı. Bir sinema toplantına katılan ünlü aktörü orada bulunan iki kadın kendilerine uygunsuz cinsel davranışlarda bulunduğu için tacizle suçladı.

Gary Busey bu suçlamaları reddedip yanlış bir şey yapmadığı şeklinde ifade verdi. Aktör 2014 yılında "Celebrity Big Brother"ın İngiltere versiyonuna katıldığında da diğer yarışmacıların yanında pantolonunu çıkardığı için tartışma yaratmıştı. Uzun yıllara dayanan oyunculuk kariyeri boyunca sayısız filmde yer alan Gary Busey Hollywood'un yetenekli karakter oyuncularından biri olarak tanınıyor... Usta oyuncunun Oscar adaylığı da var

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BEYNİ CİDDİ HASAR ALMIŞTI… GEÇİRDİĞİ KAZADAN SONRA NORMALE DÖNEMEDİ Mİ?

Busey'nin davranışlarının 35 yıl önce geçirdiği ölümcül motosiklet kazasının ardından yaşadığı ruh sağlığı sorunlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor.

Ünlü oyuncu 4 Aralık 1988'de, kask takmadığı bir motosiklet kazasında ağır yaralandı. Kafatası kırıldı ve beyninde kalıcı hasar oluştu. Geçirdiği operasyondan sonra sağlığına kavuşsa da Gary busey bir daha aynı kişi olamadı…

Gary Busey'nin tuhaf davranışlarının ardında geçirdiği ölümcül motosiklet kazasının ardından yaşadığı beyin hasarı sorumlu olabilir...

Yakın çevresinin tarifine göre ünlü oyuncu beynindeki hasar yüzünden daha dürtüsel davranmaya başladı. Aynı zamanda kalıcı öfke sorunları da yaşıyor ve saha saldırgan bir kişiliğe büründü.

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OĞLUNUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Üç kez evlenen Gary Busey’nin üç evliliğinden de birer çocuğu oldu. Busey’nin ilk evliliğini yaptığı Judy Helkenberg’den 52 yaşında Jake adında bir oğlu ve ikinci evliliğini yaptığı Tracy Hutchinson’dan da 30 yaşında Alectra Busey adında bir kızı var. Busey’nin Steffanie Sampson’dan doğan oğlu Luke ise 14 yaşında.

Gary Busey Steffanie Sampson ve en küçük oğlu Luke ile

Gary Busey’nin babası gibi oyunculuğu seçen oğlu Jake Busey kazadan sonra babasının kişiliğinin tamamen değiştiğini açıklamış ve bunun etkilerinin hâlâ devam ettiğinden yakınmıştı. Oğlu babası Gary Busey için “Babamı o kazanın olduğu 4 Aralık 1988'de kaybetmişim gibi hissediyorum" demişti.