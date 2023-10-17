Genç yaşta yaptırdığı estetiklerden pişman: Delirmiş gibiydim, ne hale geldiğimi fark etmedim

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Friends dizisiyle yıldızı parlayan usta oyuncu Courtney Cox da içinde yer aldığı film endüstrisinin baskısı yüzünden yaptığı bu hatayı ve hatasından nasıl döndüğünü itiraf etti.

59 yaşındaki Cox, oyunculuk yaparken genç görünme 'baskısı' nedeniyle birden fazla kozmetik işlem yaptırdığını anlattı. Friends dizisi ve Çığlık film serisinde oynadığı rollarle ünlenen Courtney Cox, genç yaşında sektörün baskısına dayanamayarak yaptırdığı estetiklerden pişman olduğunu itiraf etti

HER SEFERİNDE TEK BİR İŞLEM… ETKİSİNİ KAVRAYAMAMIŞ

Her seferinde sadece tek bir işlem yaptırdığı için değişen görünümünün boyutunu fark etmediğini ve buna devam ederek bu kez de estetiklerin “domino” etkisi yarattığını söyleyen ünlü oyuncu yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Courtney Cox oyunculuğa başladığı ilk yıllarda, 80'li yılların sonlarında böyle görünüyordu

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Woman dergisine verdiği röportajda “En büyük pişmanlığım yaptırdığım dolgular. Bu sektörde genç görünmek için o kadar çok baskı var ki, bir kez başladığınızda domino etkisi yaratıyor ve daha fazlasını yaptırmaya devam ediyorsunuz.” diyen Courtney Cox, 2017’de yaptırdığı tüm dolguları çıkarttırdı.

“ARTIK YETER” DEYİP KENDİNİ DOĞAL YAŞLANMAYA BIRAKTI

O günden beri artık “doğal yaşlanma” kararını uygulayan ünlü oyuncu Dünyanın geri kalanı için yüzünüz estetik yaptırınca çok bariz bir şekilde bir anda değişiyor, ancak kendiniz için - bir seferde sadece bir işlem yaptırdığınız için – bunu fark etmiyorsunuz.” dedi. Ünlü oyuncunun David Arquette'le olan evliliğinden doğan Coco adındaki kızı 19 yaşına bastı

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İŞLEM YAPTIRIRKEN “DELİRDİĞİNİ” FARK ETMİŞ

Courtney Cox, başlangıçta çeşitli 'enjeksiyonlar' ve diğer tedavilerle yaşlı görünmeye karşı savaşmaya çalıştığını ancak sonunda bunu yaparken “delirdiğini” fark ettiğini ve şimdi zarif bir şekilde yaşlanmaya çalıştığını itiraf etti.

“Yıllar boyunca gençliğin peşinden koşmaya çalıştım. Ve yaptırdığım enjeksiyonlar sonuncu gerçekten garip görünüyordum. Yüzüme şimdi asla yapmayacağım şeyler yaptım” diyen yıldız oyuncu Instagram'da o günlere ait bir fotoğraf paylaşıp paylaşmamaya da kendi arkadaşlarının bile bu konuda hakkında konuştuğunu öğrenince karar vermiş. Courtney Cox sektör baskısıyla sürekli estetik operasyon geçiriyor ve dolgu yaptırıyordu... Kendisi farkında olmasa da yüzü bu süreç içinde kötü şekilde değişti: Yıldız oyuncu 2017'de bütün dolgularını çıkarttırdı ve doğal yaşlanmayı seçti

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“KEŞKE O BASKIYA BOYUN EĞMESEYDİM”

“İnsanlar benim hakkımda konuşuyorlardı. Ama öyle bir dönem oldu ki kendime ‘Artık durmalıyım. Bu çılgınlık’ demeye başlamıştım diyen Courtney Cox yaptırdığı estetik operasyonlar için "Tam bir zaman kaybıydı ve keşke yaptırma baskısına boyun eğmeseydim.” sözlerini kullandı.

Cox, 10 yıldır Snow Patrol grubunun solisti, ünlü İrlandalı müzisyen Johnny McDaid'le birlikte... Cox McDaid'den 12 yaş büyük

Artık estetik operasyon işlemlerinden vazgeçmiş olsa da Courtney Cox yeni ürünler denemeyi seviyor çünkü söylediğine göre iyi görünmek için üzerinde hala çok fazla 'yoğun' baskı var. Friends yıldızı ünlü oyuncu bir dönüm noktası olarak gördüğü 60. doğum gününün yaklaştığına da hala inanmadığını söylüyor. Courtney Cox Friends dizisndeki rol arkadaşı Jennifer Aniston'la yakın dost... Aniston da yıllara meydan okuyan fiziği için estetik yerine doğal yöntemlere başvurmayı seçen ünlülerden

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60’INCI YAŞA DAHA HAZIR DEĞİL…

“Tanrım, bunu duymak ya da söylemek bile çok zor. Buna inanamıyorum. Altmış yaşında olmakta yanlış bir şey yok, sadece buna inanamıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Daha ayakları yere basan biri olduğuma şüphe yok, hayatımda çok şey öğrendim; nelerden keyif alacağımı, neleri daha fazla yapmaya çalışacağımı ve neleri bırakacağımı. Ama yine de 60 yaşı telaffuz etmek inanılmaz geliyor.”