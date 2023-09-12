Ünlü oyuncunun güzellik sırrı ortaya çıktı: Bu yaşta formda kalmak kolay mı sandınız!

Haberin Devamı

Üstelik çok uzun bir süre hep aşk hayatındaki talihsizliklerle gündeme geldi ve üzerine yapışan aldatılan, mutsuz kadın imajını taşımaktan da bir türlü kurtulamadı. 54 yaşındaki Jennifer Aniston, hem filmlerde hem de dizilerde başrol oynamaya, yaşsız güzelliğiyle herkesi büyülemeye ve yıllara yenilmeyen formuyla hâlâ herkesi büyülemeye devam ediyor.

AŞKTA ARADIĞINI BİR TÜRLÜ BULAMAMIŞTI

Bir zamanlar adı manşetlere "aldatılan en ünlü kadın" olarak yazılan, Brad Pitt ile evlenerek bir dönemin en çok konuşulan kişisi olan Aniston, aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı. Ve hep Brad Pitt’i Angelina Jolie’ye kaptıran kadın olarak anıldı. Brad Pitt’le yaptığı evlilik 5 yıl sürdü, ardından 2015’te bir başka ünlü oyuncu Justin Theroux ile evlendi.

Jennifer Aniston uzun yıllar aşk hayatındaki hayal kırıklıkları ve anne olamayışıyla gündeme gelmişti... Güzel yıldız artık bunları geride bıraktı ve o zorlu yıllar hakkında samimi açıklamalar yapmaya başladı

Haberin Devamı

Bu mutluluk da sadece 3 yıl sürecek ve Aniston Hollywood’un en beğenilen kadınlarından biri olmayı sürdürürken yoluna yalnız devam edecekti. Çok istese de anne olamayışı hep dile düşmüş; o da yıllar sonra bu konuyla ilgili tüm hislerini samimi bir şekilde itiraf etmişti. Hamile kalabilmek için çok uğraştığını anlatmış, denediği her şey onu yarı yolda bırakmıştı.

GENÇLİK VE GÜZELLİK KONUSUNDA BİR İKONA DÖNÜŞTÜ

Bir yandan peş peşe filmler çeken bir yandan da başrolünü oynadığı The Morning Show dizisiyle hâlâ sektörde bir numara olduğunu kanıtlayarak sayısız ödüle aday olan Jennifer Aniston artık aşkta yaşadığı hayal kırıklıklarını, anne olamayışıyla ilgili yıllar boyu yaratılan yaygarayı geride bıraktı. Yalnızlığını kucaklayan yıldız oyuncu kendini kariyerine, başarılı girişimcilik maceralarına ve herkesi şaşkına çeviren gençlik ve güzellik reçetelerine verdi.

Aniston yaşının getiridği değişimleri kucaklamayı da biliyor ancak hâlâ ekran yüzü olduğu için de formunu ve gençliğini korumak onun için bir gereklilik... Ancak güzel yıldız bunun zorlayıcı olmaması ve hayattan aldığı keyfin önüne geçmemesine dikkat ediyor

Haberin Devamı

Kendisinden yaşça epey küçük meslektaşları estetik cerrahların kapısını çalıp genç görünmenin peşine düşerken Aniston 54 yaşında olmasına rağmen koruduğu formu, eskimeyen güzelliği ve yaşının getirdiği olduğunu kucaklamasıyla adeta bu konuda bir fenomene dönüşmüş durumda. Ünlü oyuncu her konuda olduğu gibi bu konuyla ilgili de samimiyeti ve dürüstlüğüyle takdir toplamaya da devam ediyor.

ARTIK KIRIŞIK SAKLAMAK YOK, MAKYAJSIZ POZLAR VAR

Gençliğini korumak için estetik yaptırıp yaptırmadığı da yıllarca çok konuşulan Jennifer Aniston, artık sosyal medya hesabından verdiği makyajsız pozları, yüzündeki kırışıkları saklamadan çektiği fotoğrafları, saçındaki beyazları saklamadan Instagram takipçilerinin karşısına çımasıyla son zamanlarda adından çok söz ettiriyor.

Geçmiş yıllarda genç ve zayıf görünmek için bedenini çok hırpaladığını iritaf eden Jennifer Aniston artık yaşının getirdiklerini kabullenmiş durumda ve kendine nazik davrandığını söylüyor

Haberin Devamı

FORMDA KALMASININ SIRRI BU FOTOĞRAFTA

Gençlik döneminde zayıf kalmak uğruna uyguladığı sıkı rejimlerden ve vücudunu adeta perişan ettiğini itiraf ettiği zorlu egzersizlerden vazgeçen Aniston yine de ilerleyen yaşına rağmen adeta bir genç kız fiziğine sahip. Güzel yıldız elbette hâlâ kamera karşısına geçtiği için görünümü konusunda belli standartları tutturmak zorunda olduğunu ancak bunu artık bedenini ve ruhunu yormadan yaptığını söylüyor.

Bir fitness bağımlısı olduğunu itiraf eden Aniston artık bedenini yormadan egzersiz yaptığını söylerken bir güzellik sırrını daha hayranlarıyla çekinmeden paylaştı. Güzel yıldız egzersiz sonrası dolaşımını artıran, selülitlerini gidermeye yarayan bir basınçlı giysiyle form tutuyor. Spor salonunda yere uzanan ve basınçla şişen bu özel pantolonu giyen Jennifer Aniston o anların fotoğrafını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Friends dizisiyle tanındığından beri imzası haline gelen uzun sarı saçlarıyla öne çıkan yıldız oyuncu boya zamanı geldiği halde boyatmadığı ve doğal halinde bıraktığı beyazlamış saçlarıyla hayranlarından övgü topladı

Haberin Devamı

"ARTIK KENDİME NAZİK DAVRANIYORUM"

“Yıllarımı genç ve zayıf kalmak için vücudumu parçalayarak geçirdim. Artık kendime daha nazik davranıyorum ve yorulmadan formda kalmaya çalışıyorum” diyen Aniston diyetini kontrol altında tutmak için güne ılık limonlu suyla başladığını, merdiven tırmanma aletinde tırmanma egzersizleri yaptığını ve hem formunu hem de zihnini korumak için gününün en büyük kısmının meditasyon yapmak için ayırdığını anlattı.