Genç yaşta ölen kocasının ardından yeni aşka yelken açmıştı: Bana kızmayın seçme şansım olsa yine onu seçerdim!

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HAYALLERİNDEKİ HAYATI YAŞARKEN HER ŞEY YARIM KALDI

The Wanted grubuyla ünlenen şarkıcı Tom Parker'ın bu rüya gibi hayatı 2020'de aldığı haberler kararmıştı. Yakalandığı glioblastoma hastalığı (beyin kanseri) için doktorlar ona sadece 1 yıl ömür biçmişti. Talihsiz yıldız 4 yıl önce evlendiği oyuncu eşi Kelsey Hardwick Parker ve iki küçük çocuğu için hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele verdi.

Başarılı bir müzik kariyeri, şöhret, büyük bir aşk ve mutlu bir yuva... Tom Parker bir insanın hayatta sahip olmak isteyeceği her şeyi elde etmişti

ARDINDA İKİ KÜÇÜK ÇOCUK VE GÖZÜ YAŞLI BİR EŞ BIRAKARAK BU DÜNYADAN GÖÇTÜ

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Temmuz 2019’da doğan kızı Aurelia ve Ekim 2020’de doğan oğulları Bodhi’nin büyüdüğünü görmek, onların hep yanında olmak istedi. Tedavi süreci iyi giderken bir anda hastalığı onu ele geçirdi ve ünlü şarkıcı ne kadar dirense de 30 Mart 2022’de kansere yenildi ve sadece 33 yaşındayken bu dünyadan göçtü.

Tom ve Kelsey Parker'ın hayalleri ünlü şarkıcının yakalandığı amansız hastalık yüzündne yarım kaldı

KOCASINI KAYBETTİKTEN SONRA YAŞADIKLARINI BİR BELSELDE ANLATMIŞTI

Tom Parker'ı hayatta tutmak için, hastalığıyla mücadelesinde ona destek olmak için tüm üzüntüsünü içine gömen ve çırpınan eşi Kelsey Hardwick Parker, hem hayatının aşkını kaybetmiş hem de iki küçük çocukla bir başına kalmıştı. Şimdi kocasının öldüğü yaşta olan Kelsey Parker beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden eşinin ardından bütün hissettiklerini Kelsey Parker: Life After (Tom Kelsey Parker: Tom'dan Sonra Yaşam) adlı belgeselde anlatmıştı.

Mutlu aile son kez yeni yılı kutlamış, umutla Tom Parker'ın tedavilere cevap verip hayata dönmesini umuyordu... Ancak Parker 30 Mart 2022'de, daha 33 yaşındayken hastalığına yenik düştü

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ÖLEN KOCASINA "SEN HER ZAMAN RUH EŞİMSİN" DİYE SESLENMİŞTİ

Kelsey Parker, henüz 33 yaşındayken hayata veda eden Tom Parker'ın, bir tanesi hariç evdeki bütün fotoğraflarını kaldırdığını anlattı kamera karşısında. "Üst kattaki bütün fotoğrafları kaldırdım. Onun fotoğraflarına bakamıyorum. Buna bile." diyerek evin üst katına çıkan merdiven boşluğunda bulunan Tom Parker'ın büyük bir fotoğrafını gösterdi. Genç kadın "Yatmadan önce buraya geliyorum ve sanki ona 'iyi geceler' diliyorum" diye konuştu. Bu sırada da gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayatının aşkını kaybetmekle kalmayan, iki küçük çocuğuyla bir başına kalan Kelsey Parker hiç beklemediği anda aşkı yeniden buldu, ona uzanan sevgi dolu eli tutmaya karar verdi

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HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA AŞK YENİDEN KAPISINI ÇALDI

Büyük aşkının kaybından sonra 4 yaşındaki kızı ve 2 yaşındaki oğlunu, onlara babalarını anlatarak büyütmeye çalışan Kelsey Parker, yaşadığı büyük acıyı unutmadan hayata geri dönmek, yeniden yaşama bağlanacak bir sebep bulmaya çalışarak devam ediyordu her şeye. Ve belki de kendisinin bile beklemediği şekilde aşk yeniden kapısını çaldı…

Kelsey Parker sevgili kocasının cenazesinde böyle gözyaşı dökmüştü

The Wanted grubunun ve Tom Parker’ın hayranları tarafından hep onun dul eşi ve yadigarı olarak görülen genç kadın, kocasının trajik kaybının ardından bir elektrikçi olan Sean Boggans’la ilişki yaşamaya başladı. Ve Kelsey Parker’ın yoluna devam etmesi Tom Parker’ın hayranlardan tepki almaya başladı.

Hayata yeniden tutunmasını sağlayan, onu yaşadığı karanlıktan biraz da olsa çıkaran yeni ilişkisi yüzünden eleştirilere maruz kalan genç kadın Instagram hesabından bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı

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İki çocuk annesi kadın yeni sevgilisiyle Instagram’dan fotoğraf paylaşarak bir anlamda bu ilişkiyi resmileştirdi ve bunu yapınca da eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Oysa Kelsey Parker, elektrikçi sevgilisi Sean ile birlikte çekilmiş fotoğrafının altına şunları yazmıştı: “Tom her zaman hayatımın aşkı olacak ve eğer seçme şansım olsaydı yine onu ve birlikte kurduğumuz hayatı seçerdim. Ama bir yerlerde birilerinin başka planları vardı ve benim sadece bu uzun, zor geçen günleri atlatmam gerekiyordu.”

"Sean harika bir arkadaş ve aksi takdirde üzgün olacağım zamanlarda beni güldürüyor. Aksi takdirde üşüyecekken beni ısıtıyor ve yalnız kalacağım zamanlarda çocuklarla ilgilenmeme yardımcı oluyor."

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İLİŞKİSİNİ İLAN EDİNCE BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

Mart ayında, Tom'un cenazesinin birinci yıldönümünde, Kelsey'nin Sean ile olan aşkı sona erdi, ancak kısa bir süre sonra ortak bir arkadaşlarının düğününde yeniden bir araya geldiler. The Mirror'a konuşan Kelsey Parker yeni erkek arkadaşı için “Bana çok fazla neşe ve kahkaha getiriyor. Sean benim için gerçekten yeni bir hayat kaynağı oldu. Oturup Tom hakkında konuşabiliyorduk ve Sean inanılmazdı. Evime geliyor ve her yer Tom'la dolu, o kadar hazır ki çocuklar sürekli ondan bahsediyor ve Sean onları dinliyor.” diye konuştu.

Tom Parker hastalığını yenmek için zorlu bir tedavi sürecinden geçmiş ve çok çabalamıştı ama küçük oğlunun ikinci doğum gününü göremeden bu dünyadan göçüp gitti

YENİ AŞKINI ÖVDÜ: O HARİKA BİR ADAM

Kocasının ölümünden sonra yeni bir aşka yelken açması tartışma konusu haline gelen Kelsey Parker ona kızanlara “Yeni ilişkimin Tom'a karşı hissettiklerimin bir yansıması olduğunu düşünenler lütfen durumun böyle olmadığını bilsinler.” diyerek seslendi. Yeni erkek arkadaşını öven Kelsey, Instagram takipçilerine “Sean şu ana kadar nazik, şefkatli, destekleyici, sabırlı ve anlayışlı olduğunu kanıtlamış harika bir adam.” yazdı.