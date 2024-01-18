Genç yaşında ünlü çapkınla sevgili oldu… Sürüklendiği bunalım onu hayattan koparacaktı: Kızım asla bunları yaşamayacak

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Erkek dergisi Playboy’un sahibi Hugh Hefner 2017’de 91 yılında öldüğünde geride bir basın ve televizyon imparatorluğu bıraktı. Ancak adı usta çapkına çıkan ve ilerlemiş yaşına rağmen sürekli genç sevgililerini değiştiren Hefner, malikanesinde yaşayan bu kadınlara bir kâbus hayatı yaşattı…
İşte o ünlü malikanede yaşayan ve sonra kendine başka bir hayat kuran ekran yıldızı Kendra Wilkinson da bu kadınlardan biri… Geçen yıl boyunca iki kez hastaneye kaldırılan ve yıllardır yaşadığı büyük buhrandan kurtulamayan Kendra Wilkinson yaşadığı korkunç günlerle ilgili olarak içini döktü.
KÖTÜ ŞÖHRETLİ HUGH HEFNER'IN EN GENÇ SEVGİLİSİ
Wilkinson Hugh Hefner’la 78. yaş günü partisinde tanışmış, sonra da yıllarca Playboy malikanesinde yaşamıştı. Kendra Wilkinson hiçbir zaman Playboy dergisine soyunmadı. Ancak daha 21 yaşındayken Hugh Hefner’la sevgili oldu.
Onu ünlü kılan da “Hugh Hefner’ın en genç sevgilisi” unvanını almış olmasıydı. Yıllarca diğerleriyle birlikte Playboy malikanesinde yaşayan Kendra Wilkinson bir anda ünlü bir televizyon yıldızı olmuştu. Ama o yıllarda gördüğü ve yaşadığı şeylerin yükünü yıllarca taşıdı, şöhreti ona mutluluk getirmedi.
DEPRESYONA SÜRÜKLENDİ, HAYATI ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ
Kendine başka bir yol çizmek isteyen Kendra Wilkinson emlakçılıkta şansını denedi. Ve bu kez de bir emlak programının sunucusu oldu. Hayatı toparlanıyor, Playboy kızı ününü unutturuyordu. Oysa o yılların üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da derin depresyonundan ve perişan ruh halinden kurtulamadı.
"Hayatımda bulunduğum en dip noktaydı. Geleceğim yokmuş gibi hissediyordum. Depresyonumun önünü göremiyordum" diye anlatıyordu geçirdiği 2023 yılını. "Depresyondan ölüyordum. Hayatımın sonuna geliyordum ve psikoza girmiştim" diye anlattığı bu karanlık yoldan çıkmaya çalışan Kendra Wilkinson şimdi geçmiş yıllarını sorguluyor…
İKİ ÇOCUĞUNU TEK BAŞINA BÜYÜTÜYOR
Ünlü Amerikan futbolcusu Hank Baskett ile evliliği 9 yılda biten, şimdi iki çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan yalnız bir anne olmanın da zorluklarını yaşayan Kendra Wilkinson. "Pes ediyordum ve ışığı bulamıyordum. Hiç umudum yoktu" diyen ünlü yıldız daha 38 yaşında olmasına rağmen "Artık yaşamak için yeterince güçlü olmadığımı hissediyordum" itirafını yaptı…
38 yaşındaki Wilkinson, emlakçılık kariyerini sağlamlaştırmaya çalışırken iki çocuklu bekar bir anne olmanın stresiyle panik atak geçirdikten sonra Eylül 2023'te hastaneye kaldırılmıştı. Oğlu Hank 14, kızı Alijah Mary 9 yaşında olan reality yıldızı ruhsal sıkıntılarıyla tek başına mücadele etmeye çalıştığını ve en sonunda tükendiğini söyledi.
"O YER BENİM TÜM HAYATIMI MAHVETTİ"
İlaç tedavisine başlayan ve haftada üç kez de ruh doktorundan terapi alan ünlü isim burada, gençlik yıllarından, Playboy malikanesinde geçirdiği ve "tüm hayatımı mahvetti" dediği dönemden ve boşanmasından duyduğu pişmanlık, suçluluk ve kendinden nefret edişini paylaşıyor ve iyileşmeye çalışıyor.
İyileşme sürecinin bir parçası olarak Wilkinson kendine "Neden o yaşta Hugh Hefner’la birlikte oldum? Bunu neden yaptım? Neden en başta malikaneye gittim? Neden büyük göğüslerim oldu? Neden bir seks sembolüyüm?" sorularını sorduğunu itiraf ediyor.
"KIZIM ASLA BENİM YAŞADIKLARIMI YAŞAMASIN"
"Yeniden ayaktayım. Mutlu bir şekilde emlak işinde çalışıyor, bebeklerime ve kendime bakıyorum. Harikayım arkadaşlar. Kalbim minnettarlıkla dolu!!!” paylaşımını yapan Kendra Wilkinson şimdi kendi kızının onun yaşadığı şeyleri asla yaşamaması için iyi bir anne olmak için çabaladığını söylüyor:
"Hayatımda şimdi düzeltmeye çalıştığım boşluklar görüyorum, böylece kızım benim genç yaşta yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmayacak. Kızımın da benim gibi ileride bir cinsel objeye dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğim”.