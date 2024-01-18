80'inden sonra sosyal medya yıldızı oldu: O dans videolarını karım istedi diye çekiyorum

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Üstelik Kraliçe Elizabeth’in elinden sanata verdiği hizmetlerden ötürü Şövalyelik Nişanı alıp “Sir” ilan edilmesinin üzerinden bile neredeyse 30 sene geçti. Ama Anthony Hopkins yaşıtları çoktan bir köşeye çekilip emekli olmuşken durmadan çalışmaya devam ediyor.

84 yaşında kazandığı Oscar'la tarihe geçen bir başarı elde eden Anthony Hopkins son zamanlarda sosyal medya yıldızlığı ve sürekli paylaştığı eğlenceli videolardaki performansıyla gündemde

Tiyatroda başladığı kariyerini sinemada sürdüren Hopkins sinema tarihine geçen rolleriyle birkaç neslin hafızasına kazınmış bir oyuncu. Ve emekli olmaya da pek niyeti yok gibi… "Bu yaşta çalıştığım için çok şanslıyım" diyen üç yıl önce Baba (The Father) filmiyle ikinci En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

Birçok yaşıtı çoktan emeklilik günlerinin tadını sürerken harıl harıl çalışmaya devam eden Hopkins neşesiyle setteki arkadaşlarını da kahkahaya boğuyor

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"Bana bu yaşımda hala senaryolar gönderiyorlar ve ben de ne güzel diyerek oynamaya devam ediyorum” diyen Anthony Hopkins son birkaç senedir Hollywood yıldızlığından “sosyal medya” yıldızlığına terfi etmiş durumda.

Sir unvanlı Oscar'lı efsane aktör Anthony Hopkins son birkaç yıldır sosyal medyadan paylaştığı videolarla adeta bir fenomene dönüştü... Usta aktörü dans ederken, şarkı söylerken ya da mutfağa girip yemek pişirirken görmek mümkün

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Gençlere taş çıkartırcasına enerjik ve üretken olan efsane aktörün Instagram, TikTok ve X (Twitter) platformlarına yüklediği videolar büyük ilgi çekiyor ve viral hale geliyor. Hayranları 86 yaşındaki usta oyuncunun yaşam enerjisine hayran kalırken bir yandan da bu gençlere taş çıkarttığı dans videolarının nasıl ortaya çıktığını merak ediyor elbette…

Sanatın her dalında büyk bir yeteneği olan Anthony Hopkins sık sık piyano çaldığı ve resim yaptığı anları da hayranlarıyla paylaşıyor

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Zamanını hâlâ setlerde geçirmeye devam eden Hopkins, boş günlerini ise resim yaparak, piyano çalarak ve eşiyle geçirdiğini söylüyor. 8 milyondan fazla meraklı takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından dans ettiği, piyano çaldığı ya da resim çizdiği videolarını sürekli olarak paylaşan Hopkins her yaştan hayranını adeta bu pozitif videolarla mest ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)'in paylaştığı bir gönderi

Bu paylaşımları sürekli sorulan usta aktör "Yaşımı göstermemeye çalışıyorum," diyor ve şaka yapmayı da elden bırakmıyor: "86 yaşındayım. Ama bundan memnun değilim, genç hissediyorum. O yüzden bunu tersine çevirdim. Gerçekte 68 yaşındayım".

Hopkins kendini 86 yaşında hissetmediğini bu yüzden yaşını ters çevirip 68 yaşında olduğunu söylüyor

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İlerleyen yaşına aldırmadan paylaşmaya başladığı bu videolarla adeta ününe ün katan Anthony Hopkins için bu sosyal medya yıldızlığı yolculuğu 20 yıllık eşi Stella Arroyave ve yeğeninin ısrarıyla başlamış. Başta bu durum Oscar’lı Sir Anthony Hopkins’e tuhaf gelmiş…

Hopkins'in neşeli videolarının ardında eşi Stella ve yeğeni Tara varmış... Usta aktör eşinin onunla ilgili bir belgesel için de kolları sıvadığının müjdesini verdi

"Başta biraz isteksizdim" diye itiraf ediyor Hopkins. Hatta eşi onun videolarını çekmek istediğinde “Hayır, yine mi!” dediğini de söylüyor. Ama sonradan kendisi de buna alışmış. Bu videoları çekmesinin sebebini “Mizaha ihtiyacımız var” diyerek açıklıyor: “Hayatta gülmeye ihtiyacımız var. Hayat zor. Dünya vahşi bir yer ama yaşamanın da bir güzelliği var".

Anthony Hopkins sanattaki üstün başarılı dolayısıyla bizzat Kraliçe Elizabeth'in elinden kraliyet nişanı alıp Sir ilan edilmişti