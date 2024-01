Gelinliğin birini çıkardı diğerini giydi. Böyle oldu zengin düğünü

Haberin Devamı

İngiltere'deki Leicester City Futbol Kulübü'nün de sahibi olan Aiyawatt Srivaddhanaprabha, kendisi de zengin bir aileden gelen Nuntisa Tungyongevj ile bu ayın başında Brunei'de yapılan kraliyet düğününü bile gölgede bırakacak bir törenle hayatını birleştirdi.

Bu arada Brunei demişken tam 10 gün süren o düğünün kahramanları Prens Abdul Mateen ile artık prenses unvanını taşıyan karısı Anisha Rosnah'ın da bu gösterişli törenin konukları arasında yer aldığını hatırlatalım.

ASYA'NIN EN ZENGİN İŞ İNSANLARINDAN BİRİ

Babasından devraldığı işini büyük bir başarıyla sürdüren ve Asya'nın en zengin beş iş insanından biri olarak tanınan 38 yaşındaki Aiyawatt Srivaddhanaprabha'nın düğününde ünlü şarkıcı Ellie Goulding de sahneye çıktı.

Goulding How Long Will I Love You, Love Me Like You Do, gibi şarkılarını hayatlarının en mutlu gününü yaşayan yeni evliler için seslendirdi.

GELİN DE VARLIKLI BİR AİLEDEN

Genç iş insanının hayatını birleştirdiği Nuntisa Tunyongvej de varlıklı bir ailenin kızı olarak büyüdü. Genç kızın babası, okul üniformaları üreten Topson adlı şirketin kurucusu ve sahibi.



Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan Nuntisa, moda alanında faaliyet gösteriyor. Genç kız Raffles Uluslararası Kolej'de pazarlama eğitimi aldı.



Geçen hafta gösterişli bir törenle evlenen ikili, yedi yıldır birlikteydi. Aiyawatt, geçen yılın ocak ayında, sahibi olduğu Leicester Futbol Kulübü'nün stadyumunda sevgilisine evlenme teklif etmişti.

FUTBOL SAHASINDA EVLİLİK TEKLİFİ

Doğrusu o teklif de genç kıza verdiği nişan yüzüğü de son derece gösterişliydi. Aiyawatt, stadyumun dört bir yanını donattığı çeşit çeşit çiçekler arasında sevgilisi Nuntisa'nın önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti.



Bu arada stadyumun tribünlerinde de "Benimle evlenir misin?" yazısı belirdi. Genç kız sevgilisinin bu teklifine "evet" dedikten sonra da stadyumun dört bir yanına yerleştirilen havai fişekler karanlık ortalı bir anda aydınlattı.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE ZENGİN SEVGİLİSİNİN YANINDAYDI

Aiyawatt. sevgilisinin parmağına iri taşıyla dikkat çeken elmas bir yüzük taktı.

Nuntisa, o evlilik teklifine kadar da hep Aiyawatt'ın yanında yer aldı.

Hem iyi gününde hem de kötü gününde. Babası Vichai'yi kaybettiği zaman da ona destek oldu, sahibi olduğu Leicester Futbol Kulübü şampiyonluğu garantilediğinde de.

Bangkok Üniversitesi'nde iş yönetimi eğitimi alan damat Aiyawatt; daha sonra da İngiltere'de doktora yaptı.

Babasını 2018 yılında bir helikopter kazasında kaybeden Aiyawatt, onun kurduğu işin bütün sorumluluğunu üzerine aldı. O zamandan bu yana da King Power Grouq adlı şirketin CEO'su olarak çalışıyor. .

BÜTÜN AYRINTILAR GÖSTERİŞLİYDİ

Aiyawatt ile Nuntisa'nın düğününe gelirsek... Hem seçtikleri mekan, hem katılanlar, hem de yaratılan atmosfer açısından son derece gösterişli bir tören oldu düğün.



Konuklar arasında bu ayın başında günlerce süren bir törenle evlenen Brunei Prensi Abdul Mateen ile karısı Anismha Rosnah da vardı.

DURMADAN GELİNLİK DEĞİŞTİRDİ

Tabii ki düğünün yıldızı gelin Nuntisa oldu. Genç gelin gece boyunca türlü türlü gelinlikler giydi. Nikah kıyılırken bir tane, dans ederken başka bir tane, konuklarla fotoğraf çektirirken de başka bir gelinlik giydi.



Yeni evli çiftin düğününün ana teması Voyage og Love (Aşkın Yolculuğu) olarak belirlenmişti.

SALONA DEV EKRAN KURULDU

düğün sırasında çiftin daha önce çekilen görüntüleri de o anda salonda bulundukları sırada yaptıkları da duvara kurulan dev ekran aracılığıyla konuklara gösterildi.

Bu arada düğünün Tayland'da gerçekleştiğini de hatırlatalım.

YENİ EVLİLER DE TÖRENDEYDİ

Bu ayın başında 10 gün süren bir törenle evlenen Brunei Prensi Abdul Mateen ve Anisha Rosnah da törenin konukları arasındaydı.

Kendi düğününde de her gün başka bir kıyafet giyen Anisha, bu düğünde şıklığıyla dikkat çekti.

Genç kadının giydiği lacivert elbise bundan birkaç yıl önce Kate Middleton'ın James Bond filminin galasında giydiği pırıltılı elbiseye benzetildi.

Anisha Roshan'nın giydiği lacivert kıyafet, Kate Middleton'ın 2021 yılında James Bond No Time To Die filminin Londra galasında giydiğine benzetildi. Zaten her iki elbise de aynı modacının imzasını taşıyor.