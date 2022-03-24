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Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu oldu!

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları#Okul Yıllığından Fotoğraflar#Ünlüler Okulda
Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

Ekranların ve tiyatronun ünlü ismi okul yıllarına ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Onu tanıyabildiniz mi?

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Fotoğrafın sahibi 'Bizimkiler' dizisi ile yıllarca evimize misafir olan Ayşe Kökçü. Usta oyuncu siyah beyaz fotoğrafın altına "İlkokula başlarken 1961" notunu düştü. Ayşe Kökçü'nün fotoğrafına onlarca beğeni geldi.

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

BİR ZAMANLAR ÖĞRENCİYDİK...

Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?

'BAKÜ 1989'

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından ilkokul fotoğrafını " Okulun ilk günü... Bakü. 1989" notuyla paylaştı...

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu


30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan ünlü oyuncu, 11 yaşında annesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.

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'BİRBİRİMİZİN HER YAŞINA ŞAHİDİZ'

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Gözde Kansu ortaokul arkadaşı çıktı. Ünlü şarkıcı Sıla, nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu


Arkadaşı Gözde Kansu ile ortakulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına, "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun" notunu düştü.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının bulduğu fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı...

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu


Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü...

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'ÇOK DUYGULANDIM'

Ünlü oyuncu Aslın Enver, arkadaşından gelen ilkokul fotoğrafıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

1995 yılına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Enver, 'O kadar mutlu oldum ki, ilkokuldan kalan çok az fotoğrafım var… Ve şu an elime geçen çok duygulandım.

O GÜZEL YILLAR

MFÖ'nin efsane isimlerinde Fuat Güner lise fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

Güner, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Lise... Saint Joseph... Yıl 1966 nasıl geçti habersiz o güzel yıllarım"

YAŞ 18

Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu stil danışmanı eşi Başak Dizer okul fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

Dizer altına "Bursa Namık Sözeri Koleji mezuniyet fotoğrafım. Lise son... Yaş 18... (hazırlık okuyanlar)Bizim sınıf/okul buraya! Kimler var bakalım Bursa’dan?" notuyla paylaştı.

'ŞİMDİ ÇOK ÜNLÜ'

Fotoğraftaki kişi 'Hayat Bİlgisi' dizisinde canlandırdığı Var mısın Arif karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan oyuncu Ümit Erdim.

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

Erdim, okul fotoğrafını " Derince Anadolu Lisesi... 1997 -Gazman skeci için okulun sahnesindeydim " notu ile paylaştı.

'LİSELİM'

Lise arkadaşları ile objektife poz veren bu küçük kız şimdi tüm Türkiye'nin tanıdığı Aylin Kontente.

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Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen fotoğrafı "Ooo liselim" notu ile paylaştı.

'KANTİNİN ÖNÜNDE OTURMUŞUZ'

Bennu Yıldırımlar, yakın dostları Fikret Kuşkan ve Hande Ataizi ile çekildiği okul fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, Türkiyenin tanıdığı bir oyuncu oldu

Yıldırımlar fotoğrafın altına "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yılları... Kantinin önünde oturmuşuz... Kadıköy" notunu düştü.

 

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