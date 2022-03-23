Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü!

#Ünlülerin Anneler#Ben Bu Annenin Oğluyum#Ünlülerin Aile Fotoğrafları
Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü

Ardı ardına rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaoğlu, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberin Devamı

Kaygılaroğlu fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


 BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımından sonra ünlü yakışıklıların anneleri merak konusu oldu. İŞte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!

ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Güliz İncekara, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla kardeş gibi! İncekara, yüzhatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş...

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:

Haberin Devamı

"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."

"ANA YURDUM EKSPRES"

Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı...Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.

ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

AYNI KLİPTE BULUŞTULAR

Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


Kırmızıgül "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.

Haberin Devamı

HER KONSERDE EN ÖNDE

Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


Tevetoğlu, oğlunu neredeyse hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

ANNESİNİN KOPYASI

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü


Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ünlülerin Anneler#Ben Bu Annenin Oğluyum#Ünlülerin Aile Fotoğrafları

BAKMADAN GEÇME!

Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu

BAKMADAN GEÇME!

Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu