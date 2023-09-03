Filtresiz fotoğraflarla yakalanmıştı: Yine bikinili poz verdi, bu sefer önlemini baştan aldı

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İş insanı François Henri Pinault ile evli olan 57 yaşındaki Meksikalı yıldız oyuncu Salma Hayek, Hollywood'un "yıllara meydan okuyan" ünlülerinden biri olarak biliniyor. Yaz başından beri sürekli ailesiyle Akdeniz kıyılarını gezen ve sık sık tatil paylaşımları yapan ünlü oyuncu verdiği bikinili pozlarıyla epey ses getiriyor.

Dün 57. yaşını kutlayan Salma Hayek gençlik ve güzellik denince hâlâ akla ilk gelen isimlerden

Bir yandan estetikten uzak duran, kırlaşan saçlarını bile boyamayan ve makyajsız doğal hallerini bile Instagram’dan paylaşan Hayek bir yandan da ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fiziğiyle dikkat çekiyor. Hayranları paylaştığı fotoğraflara övgüler yağdırırken kimi takipçileri fotoğrafların güncel olup olmadığını sorguluyor; yeni çekildiklerine inanmakta bile zorlanıyor.

Yıldız oyuncu her ne kadar yaş almakla ilgili derdi olmadığını söylese de Instagram'daki pozlarına filtre uyguladığı ortaya çıkmıştı

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Geçtiğimiz günlerde kızı Paloma Valentina ve kocası François Henri Pinault ile memleketi Meksika’ya giden Salma Hayek, meraklı gözlerden uzakta, lüks yatıyla sahilleri gezdi. Ancak paparazziler yine de ünlü yıldız ve milyarder iş insanı eşinin peşine takılmaktan vazgeçmedi. Ve sosyal medyada görülenle gerçek hayatın farklılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Kızı ve kocasıyla çıktığı yat tatilinde paparazzilere yakalanan Salma Hayek'in göbeği ve bacağındaki selülitler çok konuşuldu: O da doğal pozlarını filtreden geçirip kullanıyormuş!

Yat tatilinde her şeyden habersiz denize giren Salma Hayek'in bikinili fotoğrafları gazete manşetlerine çıkınca ünlü yıldızın selülit ve sarkmalar, karın bölgesinde de bolca yağ olduğu ortaya çıktı. Ve böylece Salma Hayek’in de birçok ünlü gibi aslında kusursuz gibi göründüğü bikinili pozlarına sosyal medyada “müdahale” ettiği ve sonra paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Salma Hayek 57. yaş gününü de deniz kıyısında verdiği bikinili pozlarla kutladı ancak bu kez ya oturuyor ya da bedeinin "kusurlu" görünebileceğini düşündüğü yerlerini denizden ve ışıktan yardım alarak ustaca saklıyordu

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Yine de kırmızı halıdaki bol makyajlı, özel kostümlü fotoğrafları dışında gerçekten de gündelik hayatından oldukça samimi ve fazlasıyla doğal kesitler paylaşan güzel yıldız bu konuda diğer örnekler kadar eleştirilmedi. Göze hoş görünmeyeceğini düşündüğü kusurlarını ufak tefek dokunuşlarla gizlemeye çalışan Hayek’e hayranları o kadar da çok kızmamıştı…

Ünlü oyuncu doğum günü pozlarını hayatın ona bahşettiği güzelleiklere teşekkür ederek paylaştı

Salma Hayek, dün 57. yaş gününü kutladı. Ve bir kez daha geleneği bozmayarak doğum günü paylaşımı için deniz kıyısında çekilmiş bikinili fotoğraflarını kullandı. “Yaşadığım için çok mutluyum ve bana bahşedilen tüm nimetlere çok minnettarım! Sevgili ailem, değerli arkadaşlarım, sağlığım, beni yaşamaya devam ettiren işim, güçlendiren ekibim, hayvanlarla ve doğa ile ilişkim ve tüm sadık hayranlarımın sevgisi. 57. yaş günüm kutlu olsun!” diyerek yeni yaşını karşılayan Hayek’e bir buçuk milyondan fazla tebrik mesajı yazıldı.

Salma Hayek'n sosyal medya paylaşımlarında kullandığı fotoğraflar doğal gibi görünüyor ancak durumun böyle olmadığı fotoğrafçıların hiç müdahale etmeden basına servis ettiği pozlarla anlaşıldı

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Öte yandan paparazzilerin çektiği “filtresiz” fotoğraflarda vücudundaki kusurlar ortaya çıkan Salma Hayek’in, doğum günü için kullandığı bikinili pozların daha “dikkatli” verilmiş ya da paylaşılmış olması da dikkatlerden kaçmadı. Salma Hayek pozlarda karın ve bacak bölgesini saklamaya çalışmıştı. Ayakta olduğu fotoğraflarda da fazla filtre kullanılmamış olması, göbeğinin ve bacaklarının daha “doğal” göründüğü hemen hayranları tarafından tespit edildi.