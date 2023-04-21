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Film setinde “yanlışlıkla katil olmuştu… Suçlamalar düşünce 7 çocuğunun annesi eşine seslendi: Her şeyi sana borçluyum!

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#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#Hilaria Baldwin
Film setinde “yanlışlıkla katil olmuştu… Suçlamalar düşünce 7 çocuğunun annesi eşine seslendi: Her şeyi sana borçluyum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 19:33

ABD’nin New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde çekilen bir fotoğraf önce haber ajanslarına sonra da sosyal medyaya düşerek dünya çapında büyük bir şok yaratmıştı.

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Hem yapımcısı olduğu hem de başrolünde oynadığı Rust adındaki filmin çekimleri sırasında filmin görüntü yönetmeni 42 yaşındaki Halyna Hutchins’i yanlışlıkla göğsünden vuran Hollywood yıldızı Alec Baldwin olay yerine ulaşan gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Elinde cep telefonu ve gözünde yaşlarla yıkılmış bir halde görüntülenen ünlü aktör o yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Film setinde “yanlışlıkla katil olmuştu… Suçlamalar düşünce 7 çocuğunun annesi eşine seslendi: Her şeyi sana borçluyum
Fim setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vuran alec Baldwin olay yerinde böyle görüntülenmişti

Sette yaşanan kazanın filmde dekor olarak kullanılan silaha gerçek mermi konması sonucu yaşandığı ortaya çıkmış; Baldwin hem tetiği çeken kişi hem de filmin yapımcısı olarak yargılanmaya başlamıştı. Olayın üzerinden iki buçuk yıl geçtikten sonra bugün gelen habere göre Alec Baldwin’e yöneltilen taksirle öldürme suçlaması düşürüldü. Bu da ünlü aktörün en sonunda rahat bir nefes almasını sağladı.

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Ancak filmle ve sette yaşanan kazayla ilgili mahkeme aslında hâlâ devam ediyor. Olayla ilgili dava iki hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak en azından böylelikle korkunç kazanın meydana gelmesindeki ihmaller ve bu ihmallerin sorumlularının yargılanacağı davada Alec Baldwin katil olarak yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

Film setinde “yanlışlıkla katil olmuştu… Suçlamalar düşünce 7 çocuğunun annesi eşine seslendi: Her şeyi sana borçluyum
Halyna Hutchins’in çiçeklerle kaplı mezarı...

Davaya bakan New Mexico eyaleti savcıları “Suçlamaların düşürülmesi Baldwin’in kesinlikle suçsuz olduğu anlamına gelmiyor, önümüzdeki süreçte kendisine yeni suçlamalar yöneltilebilir. Yeni bilgiler ışında soruşturmamız devam edecek.” derken BBC’ye konuşan Baldwin’in avukatı Luke Nikas ise suçlamaların düşürülmesinden memnuniyet duyduklarını paylaştı ve olayın gerçekleşmesinden beri tekrar edilen savunmayı dile getirdi: “Baldwin’in silahta gerçek mermi olduğunu bilmesine olanak yoktu.”

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken filmin çekimlerini devam ettirme kararı alan Alec Baldwin, 18 ay ara verilen Rust filminin çekimleri için dün New Mexico’ya gitti ve her şey kaldığı yerden devam etmeye başladı. Elbette trajik bir şekilde hayatını kaybeden Halyna Hutchins olmadan… Baldwin geçen yıl Hutchins’in ailesiyle mahkeme salonunda değil özel olarak uzlaşmaya gitmiş ve aileye para ödemişti. Halyna Hutchins’in Matthew Hutchins, tüm tarafların yaşananın bir kaza olduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade eden bir açıklama yapmıştı. Hatta bu açıklamayla da yetinmeyen Matthew Hutchins, çekimlerine kaldığı yerden başlanan Rust filminin yeni yapımcılarından biri de oldu.

Film setinde “yanlışlıkla katil olmuştu… Suçlamalar düşünce 7 çocuğunun annesi eşine seslendi: Her şeyi sana borçluyum
Bu korkunç olaylar zinciri boyunca Alec Baldwin'in en büyük destekçisi eşi ve 7 çocuğunun annesi Hilaria Baldwin olmuştu

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Film ekibiyle birlikte New Mexico’ya giden Alec Baldwin, aldığı iyi haberlerin ardından bir Instagram paylaşımı yaparak hayattaki her şeyini eşi Hilaria Baldwin’e borçlu olduğunu yazdı. Eşinin bu paylaşımına sessiz kalmayan Hilaria Baldwin de kocasının kucağında ona sokulduğu bir fotoğrafı paylaşarak bu jesti karşılıksız bırakmadı.

Setteki ölümlü kazanın üzerinden geçen süre boyunca gerek Alec gerekse Hilaria Baldwin sürekli olarak birbirlerine arka çıktılar ve Hilaria Baldwin ona yöneltilen tüm suçlamalara ve öfkeye rağmen kocasının yanında durdu. Çift olarak da çok zor günler yaşadıklarını anlatan Baldwin’ler bu süre zarfında büyük ailelerinden destek alarak hayata tutundular.

Film setinde “yanlışlıkla katil olmuştu… Suçlamalar düşünce 7 çocuğunun annesi eşine seslendi: Her şeyi sana borçluyum

Alec ve Hilaria Baldwin'in 7 çocuğu var...

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2012’de evlenen Alec Baldwin ve yoga hocası eşi Hilaria Baldwin 11 yıllık bu evlilik süresinde tam 7 çocuk sahibi olarak küçük çaplı bir rekora da imza atmışlardı. Hatta çiftin en küçük çocuğu olan Ilaria, neredeyse Halyna Hutchins’in ölümünden tam 1 yıl sonra dünyaya geldi. Alec Baldwin’in kim Basinger’la yaptığı ilk evliliğinden de Ireland Baldwin adında 27 yaşında bir kızı var. Hamile olan Ireland Baldwin kısa süre sonra doğurmaya ve en küçük çocuğu daha bir yaşında bile olmayan babası Alec Baldwin’i dede yapmaya hazırlanıyor…

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#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#Hilaria Baldwin

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