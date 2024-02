Merakla beklenen filmin yıldızları iki aşığı canlandırmakta zorlandı: Film icabı da olsa öpüşmek tuhaftı

Haberin Devamı

Kameralar önünde rol gereği gerçekleşen bu tür yakınlaşmalar, öpüşme ya da çıplaklık içeren cinsel birliktelik sahneleri kimi zaman Hollywood’da çok konuşulan aşkların hatta evliliklerin de kapısını aralayan bir durum olabiliyor.

KAMERA ÖNÜNDE YAKINLAŞMAK ZOR... KİMİ BÖYLE BİRLEŞİYOR, KİMİ BÖYLE AYRILIYOR

Kimi zaman da bu yakınlaşmalardan doğan kıskançlıklar kavgalara ya da ayrılıklara sebep olabiliyor… İşte Hollywood’da son yılların en gözde iki genç yıldızı haline gelen Timothee Chalamet ve Zendaya da aynen bu yukarıda bahsettiğimiz duruma bir örnek haline geldiler.

Hollywood'un en gözde iki genç yıldızı Timothee Chalamet ve Zendaya, ilk Dune filminin çekimlerinin başladığı 2019'dan beri setlerde, galalarda, kırmızı halıda hep bir aradalar...

Yani kendi anlattıklarına göre sette zor anlar yaşadılar… İkili, ilk filmi 2021’de gösterime giren ve ikinci bölümü 1 Mart’ta seyirciyle buluşacak, merakla beklenen Dune filminin başrollerini paylaşıyor. Setlerde sürekli bir arada olan, özellikle de perdede aşıkları canlandıran oyuncuların bu yakınlaşmadan sonra aşk yaşaması Hollywood'da çok alışılmış bir durum... Timothee Chalamet ve Zendaya ise bir arada çalıştıkça çok iyi birer dost oldular

ARTIK YAKIN DOST OLDULAR: FİLMDE ÖPÜŞMEK ZOR GELMİŞ

Ve filmin gösterime girmesine az zaman kaldığı için de sürekli tanıtım etkinliklerinde boy gösterip bol bol röportaj veriyor. Bu röportajlarının en sonuncusunda Chalamet ve Zendaya, filmi çekerken kameraların önünde öpüşmekte ne kadar zorlandıklarını itiraf ettiler.

Dune’un ikinci filminde canlandırdıkları karakterler senaryo gereği aşk yaşayan ve bu aşkı da bolca öpüşme sahnesiyle sergileyecek olan genç yıldızlar birbirleriyle çok yakın arkadaşlar. Ve aralarında böyle bir dostluk varken aşık rolü yaparak öpüşmeyi çok yadırgadıklarını ve zorlandıklarını itiraf ettiler.

HEM ARKADAŞLAR HEM DE BAŞKALARINA AŞIKLAR...

İkili, 2019'da gişe rekorları kıran ilk Dune filmi üzerinde çalışmaya başladıklarından beri çok iyi arkadaşlar. 28 yaşındaki Call Me By Your Name yıldızı ve 27 yaşındaki Euphoria oyuncusu, zaten iyi birer arkadaşlarken romantik başrolleri oynamanın garipliği hakkında Entertainment Tonight'a konuştu.

Timothee Chalamet ve Zendaya, sette öpüşme sahnelerinde hem yakın dost oldukları hem de şu anda hayatlarında çok aşık oldukları insanlar olduğu için zorlandıklarını itiraf ettiler

Yaklaşan bilim kurgu destanının tanıtımı için Pazartesi günü Mexico City'de bulunan başrol oyuncuları, Zendaya'nın Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland'la, Timothee'nin ise son zamanlarda Kylie Jenner'la birlikte olması nedeniyle, başka romantik partnerlere sahip olmanın getirdiği zorluklarla da mücadele etmek zorunda kaldılar.

"ONU ÖPMEK ÇOK GARİPTİ"

Zendaya ekrandaki öpüşmeleri için “Kesinlikle garipti. Sanırım ikimiz de ‘Pekâlâ. Bu bizim işimiz. Tamam, bunu yapacağız’ dedik ve zorlandığımızı çaktırmamaya çalıştık” dedi. Timothee Chalamet ise daha da ileri giderek bu samimi görüntüyü “çok garip” olarak nitelendirdi.

TİMOTHEE CHALAMET KYLIE JENNER'LA AŞK YAŞIYOR

Timothee Chalamet “Filmin içinde tamamen doğal olan bir şey evet ama Zendaya ile öyle yakın arkadaş olduk ki onu öpmek zorunda kalmak bana kendimi çok tuhaf hissettirdi” dedi. Chalamet, ikisi de zorlansa da işimizin gereği bu diyerek devam ettiklerini söyledi.

Timothee Chalamet, 2023'ün başlarında sürekli gizili gizli görüştüğü, sonradan ilişkisini saklamaktan vazgeçtiği Kylie Jenner'la birlikte... Bu aşk Chalamet'nin hayranları tarafından "tuhaf" bulunmuş ve ikili birbirine yakıştırılmamıştı ancak genç aşıklar oldukça mutlu görünüyor

Timothee Chalamet yaklaşık bir yıldır ünlü yıldız Kylie Jenner’la büyük bir aşk yaşıyor. İlişkilerinin ilk aylarında gizli saklı buluşan sevgililer bir süredir, artık ilişkileri duyulup inkâr edilmeyecek noktaya gelince saklanmaktan vazgeçtiler.

Zendaya 5 yıldan fazladır Örümcek Adam'daki rol arkadaşı Tom Holland'la birlikte

GÜZEL YILDIZ GERÇEKTEN DE GÖNLÜNÜ ROL ARKADAŞINA KAPTIRMIŞTI

Zendaya ise Örümcek Adam (Spider Man) serisindeki rol arkadaşı Tom Holland’la birlikte. İki genç oyuncu perdede aşıkları canlandırırken sevgili olmuş, ilişkileri 2017’de duyulmuş olsa da 2021’de öpüşürken görüntülenene kadar durumu saklamaya çalışmıştı.