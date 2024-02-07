Diziden kovulan ünlü oyuncu dava açtı… Tüm masrafları Elon Musk üstlendi!

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Gina Carano’ya açtığı davayla ilgili en büyük destek ise sürpriz bir isimden geldi…

The Mandalorian'da Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano, 2021 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşım yüzünden dizinden çıkarılmıştı. Oyuncu, dizinin yapımcı şirketlerine dava açtı.

Star Wars evreninde geçen ve başrolünde Pedro Pascal’ın yer aldığı dizi büyük sükse yapmış, özellikle de “Baby Yoda” denen karakteriyle Star Wars fanı olmayan ya da bilim kurgu yapımlarını takip etmeyen izleyicileri bile ekrana çekmişti.

Bir karma dövüş sporları (MMA) dövüşçüsü olan ve daha sonra oyunculuğa geçiş yapan Gina Carano, dizide Pedro Pascal’ın canlandırdığı Din Djarin ve Baby Yoda karakterlerine maceralarında yoldaşlık eden cesur bir savaşçıyı canlandırıyordu.

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Gina Carano, 2021 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımının hemen ardından kovulmuştu. Carano, ona işini kaybettiren paylaşımında ABD’de Cumhuriyetçi olmayı Holokost sırasında Yahudi olmaya benzetmişti.

Gina Carano’nun davasının masraflarını şimdiki adı X olan Twitter’ın sahibi, milyarder iş insanı Elon Musk’ın üstleneceği açıklandı. Elon Musk sahibi olduğu X platformu üzerinden başkalarının da davaya katılması için açık bir çağrı yapmıştı.

Carano, kendisini sosyal medya paylaşımı yüzünden kovan dizinin yapımcısı ve yayıncı kanaldan 75 bin dolar tazminat talep ediyor. Bununla birlikte mahkemeden Star Wars dizi ve filmlerinin yapımcı şirketi Lucasfilm'i kendisini yeniden canlandırmaya zorlamasını istiyor.

Gina Carano’nun dava dilekçesinde kendisi gibi paylaşım yapan iki erkek rol arkadaşının hiçbir şekilde uyarı bile almadığını, kendisinin kadın olduğu için bu tür ayrımcı bir muamele gördüğü detayı da yer alıyor.

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Carano, dava masraflarını üstlenen Elon Musk’a teşekkür etti. Elon Musk, konu sosyal medyada gündeme geldiğinde Gina Carano’nun kendisini savunduğu yazıyı milyonlarca takipçisiyle paylaşmış, arzu edenin davaya müdahil olmasını istemişti.

Twitter’ı satın aldıktan sonra yaptığı açıklamalar ve hamlelerle tartışma konusu olan Elon Musk, adını X olarak değiştirdiği platformda paylaşımları nedeniyle ayrımcılığa uğrayanları maddi olarak destekleme sözü vermişti.

Musk’ın sahibi olduğu X şirket sözcüsü de yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğüne olan bağlılığının bir parçası olarak Bayan Carano'nun davasını desteklemekten "gurur duyduğunu" söyledi.