Evlilik yarışmasıyla ünlenmişti… İlk bebeği kucağında ölen televizyon yıldızı şimdi ikizlerini bekliyor

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ABD’nin en ünlü reailetiy şovlarından biri olan evlilik yarışması Bachelor'da birkaç sezon yarışıp elenen ancak yine de büyük bir üne kavuşan Sarah Herron artık kendini sosyal medyada “Tüp bebek savaşçısı” olarak tanıtıyor.

Katıldığı evlilik yarışmasıyla ünlenmiş olsa da Sarah Herron hayatının aşkını bu yarışmanın dışından buldu ve mutlu yuvasını kurdu

Yarışmada kendine uygun eş bulamadan elenen Herron, 2017’de bir hayır etkinliğinde tanıştığı yönetmen Dylan Brown’la evlendi. Reality TV yıldızı ve eşi Dylan Brown bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istediler.

Ancak Sarah Herron, doktorundan aldığı haberle büyük hayal kırıklığına uğradı: Doktorlar vücudunun yeteri kadar yumurta üretmediğini, anne olma şansının çok düşük olduğunu söylediler. Bunun üzerine tüp bebek çalışmalarına başlayan çift zorlu bir süreç yaşadı.

2017'de tanışan çift bir çocuk sahibi olmak istemiş ancak Sarah Herron'ın hamile kalmasının neredeyse imkansıza yakın olduğunu öğrenince zorlu bir tüp bebek yolculuğuna çıkmıştı

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"Ailemizi kurmak için 240 günlük IVF (tüp bebek) enjeksiyonları gerekti. Neredeyse 2 yıl ve 300'den fazla iğne" demişti Sarah Herron annelik için verdiği mücadeleyi anlatırken. Çiftin nihayet 28 Ocak 2023'te bir erkek bebekleri oldu.

Ne yazık ki bu zorlu yolun sonunda sahip oldukları oğulları sadece 24 haftalıkken doğmuş, doğduktan sonra da anne ve babasının kollarında hayata gözlerini yummuştu. Sarah Herron oğlunun doğar doğmaz ölmesinin ardından "Yaşadığımız kayıp ve acının büyüklüğünü anlatacak kelime yok” demişti.

Trajik kaybına rağmen Herron, oğluna kavuşmak için katlanmak zorunda kaldığı her iğneye ve çektiği acılara değdiğini söylüyor: “Güzel oğlumuzu 24 haftalıkken kaybettiğimizde yaşadığım acı... o yine de tüm acılara değerdi”

Çift uzun tedavi süreçlerinden ve yıllarca uygulanan tüp bebek iğnelerinden sonra bir erkek bebek sahibi oldular... Ancak Oliver adını verdikleri oğulları 24 haftalıkken doğmuştu ve ne yazık ki çok kısa süre sonra öldü... Sarah Herron ikiz kızlarının "Bu çok güzel ve aynı zamanda trajik. Benim burnuma, babasının ağzına ve uzun parmaklarına sahipti" dediği oğlunun acısıyla baş edebilmesi için tanrının bir hediyesi olduğuna inanıyor

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Çift oğulları Oliver'ın prematüre doğduktan sonra vefat etmesinin üzüntüsüyle hala sarsılırken Sarah Herron Instagram hesabından yeniden hamile olduğunu ve ikiz kız bebekler beklediğini açıkladı. Hâlâ oğlunun kaybı yüzünden terapiye gittiğini ve gözyaşı döktüğünü itiraf eden Herron “12 gün sonra cennetteki doğum günü olan Oliver için çok acı çekmeye devam ediyorum” diye itiraf etti.

Sarah Herron yaşadığı tüm acılara rağmen savaşçı ruhunu hiç kaybetmemiş

Tüp bebek mücadelesini oğullarını kaybettikten sonra da sürdüren çift hamilelik haberini duyururken ikiz bebeklerinin cinsiyetini de ağızlarından kaçırmış oldu. "Doğar doğmaz ölen oğlum için canım çok yanıyor” diyen Sarah Herron “Tanrının beni rahatlatmak ve acımı biraz olsun dindirmek için bana kızlarımı yolladığını biliyorum” dedi.

Oğlunun kaybı için hala yas tuttuğunu söyleyen Sarah Herron bu ultrason görüntüsüyle Oliver'ın ölümünden bir yıl sonra yeniden hamile olduğunu ve ikiz kız bebekleri olacağını duyurdu

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37 yaşındaki Herron, annesinin hamileliği sırasında yaşanan bir komplikasyon yüzünden sol kolunu kaybetmişti. Doğduğunda sol kolu gelişmemiş olan Herron için bir çare bulamayan doktorlar ne yazık ki gelişmemiş kolunu dirseğinin altından kesmek zorunda kaldı.

Tek kolu olmasının onu etkilemesine izin vermeyen Sarah Herron tam tersine “Engelime rağmen yarışmaya seçilip dünyanın karşına cesaretimle çıkmaktan mutluyum” diyerek kendi durumunda olanlara cesaret vermek istediğini söylemişti.