Evlilik yarışmasıyla ünlenmişti… İlk bebeği kucağında ölen televizyon yıldızı şimdi ikizlerini bekliyor

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ABD’nin en ünlü reailetiy şovlarından biri olan evlilik yarışması Bachelor'da birkaç sezon yarışıp elenen ancak yine de büyük bir üne kavuşan Sarah Herron artık kendini sosyal medyada “Tüp bebek savaşçısı” olarak tanıtıyor.
Yarışmada kendine uygun eş bulamadan elenen Herron, 2017’de bir hayır etkinliğinde tanıştığı yönetmen Dylan Brown’la evlendi. Reality TV yıldızı ve eşi Dylan Brown bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istediler.
Ancak Sarah Herron, doktorundan aldığı haberle büyük hayal kırıklığına uğradı: Doktorlar vücudunun yeteri kadar yumurta üretmediğini, anne olma şansının çok düşük olduğunu söylediler. Bunun üzerine tüp bebek çalışmalarına başlayan çift zorlu bir süreç yaşadı.
"Ailemizi kurmak için 240 günlük IVF (tüp bebek) enjeksiyonları gerekti. Neredeyse 2 yıl ve 300'den fazla iğne" demişti Sarah Herron annelik için verdiği mücadeleyi anlatırken. Çiftin nihayet 28 Ocak 2023'te bir erkek bebekleri oldu.
Ne yazık ki bu zorlu yolun sonunda sahip oldukları oğulları sadece 24 haftalıkken doğmuş, doğduktan sonra da anne ve babasının kollarında hayata gözlerini yummuştu. Sarah Herron oğlunun doğar doğmaz ölmesinin ardından "Yaşadığımız kayıp ve acının büyüklüğünü anlatacak kelime yok” demişti.
Trajik kaybına rağmen Herron, oğluna kavuşmak için katlanmak zorunda kaldığı her iğneye ve çektiği acılara değdiğini söylüyor: “Güzel oğlumuzu 24 haftalıkken kaybettiğimizde yaşadığım acı... o yine de tüm acılara değerdi”
Çift oğulları Oliver'ın prematüre doğduktan sonra vefat etmesinin üzüntüsüyle hala sarsılırken Sarah Herron Instagram hesabından yeniden hamile olduğunu ve ikiz kız bebekler beklediğini açıkladı. Hâlâ oğlunun kaybı yüzünden terapiye gittiğini ve gözyaşı döktüğünü itiraf eden Herron “12 gün sonra cennetteki doğum günü olan Oliver için çok acı çekmeye devam ediyorum” diye itiraf etti.
Tüp bebek mücadelesini oğullarını kaybettikten sonra da sürdüren çift hamilelik haberini duyururken ikiz bebeklerinin cinsiyetini de ağızlarından kaçırmış oldu. "Doğar doğmaz ölen oğlum için canım çok yanıyor” diyen Sarah Herron “Tanrının beni rahatlatmak ve acımı biraz olsun dindirmek için bana kızlarımı yolladığını biliyorum” dedi.
37 yaşındaki Herron, annesinin hamileliği sırasında yaşanan bir komplikasyon yüzünden sol kolunu kaybetmişti. Doğduğunda sol kolu gelişmemiş olan Herron için bir çare bulamayan doktorlar ne yazık ki gelişmemiş kolunu dirseğinin altından kesmek zorunda kaldı.
Tek kolu olmasının onu etkilemesine izin vermeyen Sarah Herron tam tersine “Engelime rağmen yarışmaya seçilip dünyanın karşına cesaretimle çıkmaktan mutluyum” diyerek kendi durumunda olanlara cesaret vermek istediğini söylemişti.